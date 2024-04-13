Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии открылся Пост №1 - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240413/v-feodosii-otkrylsya-post-1-1136531543.html
В Феодосии открылся Пост №1
В Феодосии открылся Пост №1 - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Феодосии открылся Пост №1
Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T18:39
2024-04-13T18:39
80 лет освобождения крыма
крым
феодосия
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
патриотическое воспитание
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136530608_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_ccc2c4768b2985931cb23c2f76e2edf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Уточняется, что мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков.Вахта Памяти поколений — Пост № 1 ежегодно открывается в Феодосии в день освобождения города и длится до Дня Победы 9 мая."Несение почетного караула у Вечного огня — не только гражданский долг, но и наша дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны, нынешним защитникам Отечества, погибшим при исполнении ратного долга", - заключил Мусаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойцаНайденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает
https://crimea.ria.ru/20230417/vakhta-na-50-let-zachem-shkolniki-chasovye-stoyat-v-tsentre-sevastopolya-1128214768.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136530608_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_fce39e067accea65816bcaa5bbd8c4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, патриотическое воспитание, новости крыма, общество
В Феодосии открылся Пост №1

Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии

18:39 13.04.2024
 
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
Караул Вахта Памяти поколений — Пост № 1 открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков.
"Победу завоевывали бойцы Красной армии всех национальностей. Буквально несколько дней назад наши поисковики нашли останки воина, рядом с которым лежала крышка от котелка с нацарапанным именем и национальностью бойца. Оказалось, он уроженец Чечни. Погиб в 1944 году. Наши враги пытаются разрушить наше единство, в котором наша сила. Слава освободителям нашей Родины, а также тем, кто восстанавливал Феодосию после этой разрушительной войны", – отметил в своей председатель городского совета Вячеслав Мусаев.
Вахта Памяти поколений — Пост № 1 ежегодно открывается в Феодосии в день освобождения города и длится до Дня Победы 9 мая.
"Несение почетного караула у Вечного огня — не только гражданский долг, но и наша дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны, нынешним защитникам Отечества, погибшим при исполнении ратного долга", - заключил Мусаев.
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
Караул Вахта Памяти поколений — Пост № 1 открылся в Феодосии
1 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
Караул Вахта Памяти поколений — Пост № 1 открылся в Феодосии
2 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
Караул Вахта Памяти поколений — Пост № 1 открылся в Феодосии
3 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
1 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
2 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
3 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
Читайте также на РИА Новости Крым:
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает
Школьники в почетном карауле на посту №1 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля 2023, 11:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
 
80 лет освобождения КрымаКрымФеодосияИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеПатриотическое воспитаниеНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния