https://crimea.ria.ru/20240413/v-feodosii-otkrylsya-post-1-1136531543.html

В Феодосии открылся Пост №1

В Феодосии открылся Пост №1 - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Феодосии открылся Пост №1

Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T18:39

2024-04-13T18:39

2024-04-13T18:39

80 лет освобождения крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Уточняется, что мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков.Вахта Памяти поколений — Пост № 1 ежегодно открывается в Феодосии в день освобождения города и длится до Дня Победы 9 мая."Несение почетного караула у Вечного огня — не только гражданский долг, но и наша дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны, нынешним защитникам Отечества, погибшим при исполнении ратного долга", - заключил Мусаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойцаНайденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает

https://crimea.ria.ru/20230417/vakhta-na-50-let-zachem-shkolniki-chasovye-stoyat-v-tsentre-sevastopolya-1128214768.html

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крым, феодосия, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, патриотическое воспитание, новости крыма, общество