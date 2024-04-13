В Феодосии открылся Пост №1
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Открытие почетного караула "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" состоялось у Вечного огня в Феодосии в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков.
"Победу завоевывали бойцы Красной армии всех национальностей. Буквально несколько дней назад наши поисковики нашли останки воина, рядом с которым лежала крышка от котелка с нацарапанным именем и национальностью бойца. Оказалось, он уроженец Чечни. Погиб в 1944 году. Наши враги пытаются разрушить наше единство, в котором наша сила. Слава освободителям нашей Родины, а также тем, кто восстанавливал Феодосию после этой разрушительной войны", – отметил в своей председатель городского совета Вячеслав Мусаев.
Вахта Памяти поколений — Пост № 1 ежегодно открывается в Феодосии в день освобождения города и длится до Дня Победы 9 мая.
"Несение почетного караула у Вечного огня — не только гражданский долг, но и наша дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны, нынешним защитникам Отечества, погибшим при исполнении ратного долга", - заключил Мусаев.
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
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Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
2 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
© Администрация ФеодосииКараул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
3 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
1 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
2 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
3 из 3
Караул "Вахта Памяти поколений — Пост № 1" открылся в Феодосии
© Администрация Феодосии
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