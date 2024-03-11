https://crimea.ria.ru/20240311/pod-kerchyu-botinki-na-beregu-priveli-poiskovikov-k-ostankam-boytsa-1135567119.html

Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца

Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца

Останки советского бойца найдены поисковиками в микрорайоне Маяк под Керчью. На высоком склоне после прошлогоднего ноябрьского шторма произошел оползень,... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T20:23

2024-03-11T20:23

2024-03-11T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Останки советского бойца найдены поисковиками в микрорайоне Маяк под Керчью. На высоком склоне после прошлогоднего ноябрьского шторма произошел оползень, который и обнажил их. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на месте поисковой операции.Вместе с волонтерами – студентами Судомеханического техникума Керчи Виктор выехал на место, чтобы откопать и эксгумировать бойца. Около полутора часов поисковики работали на краю обрыва с помощью металлоискателя, лопат и ножа."Нам удалось поднять эти останки в неполной анатомии: это ноги и несколько пальцев рук. Частично тело, видимо, съехало вниз с обрыва с большим пластом земли в результате оползня. Вероятно, таким образом оказались внизу и ботинки бойца. Поиски остальных останков бойца будут продолжены", - говорит командир поискового отряда.Боец находился на этом месте один. По словам Виктора Густого, судя по перелому найденной кости, он получил его до того, как попал сюда. Вероятно, это было санитарное захоронение.Недалеко от найденных останков на том же склоне нашли некий металлический предмет, похожий на бур. Поисковики не исключают, что он тоже здесь пролежал со времен Великой Отечественной войны. Что это за предмет, для чего он предназначался, еще будут устанавливать.Виктор Густой уточнил, что на этом месте в 1943 году была высадка десанта 56-й армии спустя четыре дня после начала Керченско-Эльтигенской операции на территории нынешнего микрорайона Героевка. Советские войска штурмовали немецкие позиции. Поэтому здесь поисковики и местные жители часто находят и немецкие, и советские гильзы. В 1943 году именно отсюда началось освобождение Крыма.В феврале останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Там же в начале декабря 2023 года нашли медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдатНайден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаМоре разрушает братскую могилу под Керчью

https://crimea.ria.ru/20240217/ostanki-8-sovetskikh-boytsov-naydeny-pod-kerchyu-posle-shtorma-1135018108.html

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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