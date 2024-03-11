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Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
Останки советского бойца найдены поисковиками в микрорайоне Маяк под Керчью. На высоком склоне после прошлогоднего ноябрьского шторма произошел оползень,... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T20:23
2024-03-11T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Останки советского бойца найдены поисковиками в микрорайоне Маяк под Керчью. На высоком склоне после прошлогоднего ноябрьского шторма произошел оползень, который и обнажил их. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на месте поисковой операции.Вместе с волонтерами – студентами Судомеханического техникума Керчи Виктор выехал на место, чтобы откопать и эксгумировать бойца. Около полутора часов поисковики работали на краю обрыва с помощью металлоискателя, лопат и ножа."Нам удалось поднять эти останки в неполной анатомии: это ноги и несколько пальцев рук. Частично тело, видимо, съехало вниз с обрыва с большим пластом земли в результате оползня. Вероятно, таким образом оказались внизу и ботинки бойца. Поиски остальных останков бойца будут продолжены", - говорит командир поискового отряда.Боец находился на этом месте один. По словам Виктора Густого, судя по перелому найденной кости, он получил его до того, как попал сюда. Вероятно, это было санитарное захоронение.Недалеко от найденных останков на том же склоне нашли некий металлический предмет, похожий на бур. Поисковики не исключают, что он тоже здесь пролежал со времен Великой Отечественной войны. Что это за предмет, для чего он предназначался, еще будут устанавливать.Виктор Густой уточнил, что на этом месте в 1943 году была высадка десанта 56-й армии спустя четыре дня после начала Керченско-Эльтигенской операции на территории нынешнего микрорайона Героевка. Советские войска штурмовали немецкие позиции. Поэтому здесь поисковики и местные жители часто находят и немецкие, и советские гильзы. В 1943 году именно отсюда началось освобождение Крыма.В феврале останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Там же в начале декабря 2023 года нашли медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдатНайден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаМоре разрушает братскую могилу под Керчью
https://crimea.ria.ru/20240217/ostanki-8-sovetskikh-boytsov-naydeny-pod-kerchyu-posle-shtorma-1135018108.html
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Анна Карпенко
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Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца

Останки советского бойца найдены в микрорайоне Маяк под Керчью после оползня

20:23 11.03.2024
 
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены ботинки и останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены ботинки и останки советского бойца - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Останки советского бойца найдены поисковиками в микрорайоне Маяк под Керчью. На высоком склоне после прошлогоднего ноябрьского шторма произошел оползень, который и обнажил их. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на месте поисковой операции.
"Здесь мы работаем уже не первый год. И не в первый раз находим останки бойцов. На этом месте высокий склон над морем – метров 30. Он часто обсыпается. На этот раз я нашел на берегу два ботинка, которые, по всей видимости, принадлежали советскому бойцу. Поднялся наверх и увидел, что из земли торчат останки", - рассказал командир поискового отряда "Крымский рубеж" Виктор Густой.
© РИА Новости КрымКомандир поискового отряда "Крымский рубеж" Виктор Густой нашел останки советского бойца в микрорайоне Маяк под Керчью
Командир поискового отряда Крымский рубеж Виктор Густой нашел останки советского бойца в микрорайоне Маяк под Керчью - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым
Командир поискового отряда "Крымский рубеж" Виктор Густой нашел останки советского бойца в микрорайоне Маяк под Керчью
Вместе с волонтерами – студентами Судомеханического техникума Керчи Виктор выехал на место, чтобы откопать и эксгумировать бойца. Около полутора часов поисковики работали на краю обрыва с помощью металлоискателя, лопат и ножа.
"Нам удалось поднять эти останки в неполной анатомии: это ноги и несколько пальцев рук. Частично тело, видимо, съехало вниз с обрыва с большим пластом земли в результате оползня. Вероятно, таким образом оказались внизу и ботинки бойца. Поиски остальных останков бойца будут продолжены", - говорит командир поискового отряда.
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
Боец находился на этом месте один. По словам Виктора Густого, судя по перелому найденной кости, он получил его до того, как попал сюда. Вероятно, это было санитарное захоронение.
"При бойце найдены индивидуальный медицинский пакет с бинтом, а также немецкие и советские гильзы, в частности от винтовки Мосина", - рассказывает поисковик.
Недалеко от найденных останков на том же склоне нашли некий металлический предмет, похожий на бур. Поисковики не исключают, что он тоже здесь пролежал со времен Великой Отечественной войны. Что это за предмет, для чего он предназначался, еще будут устанавливать.
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
1 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
2 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
3 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
4 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
5 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
1 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
2 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
3 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
4 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
5 из 5
В микрорайоне Маяк под Керчью найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
Виктор Густой уточнил, что на этом месте в 1943 году была высадка десанта 56-й армии спустя четыре дня после начала Керченско-Эльтигенской операции на территории нынешнего микрорайона Героевка. Советские войска штурмовали немецкие позиции. Поэтому здесь поисковики и местные жители часто находят и немецкие, и советские гильзы. В 1943 году именно отсюда началось освобождение Крыма.
В феврале останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Там же в начале декабря 2023 года нашли медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции.
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