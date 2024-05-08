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Главное за день: 8 мая

Главное за день: 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Главное за день: 8 мая

Объем торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза, заявил президент России Владимир Путин. МИД России обещает... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T22:30

2024-05-08T22:30

2024-05-08T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Объем торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза, заявил президент России Владимир Путин. МИД России обещает адекватную реакцию на высылку российского военного атташе из Лондона. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около миллиарда. Российские вооруженные силы на Украине освободили два населенных пункта и нанесли групповой удар по объектам энергетики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвоеЗа десять лет объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, подчеркнул президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета."Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов", – сказал российский лидер.Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах.Москва ответит на решение Лондона о высылке военного атташеОб этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили РИА Новости."Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова.Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиардЗаместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный накануне по подозрению во взяточничестве, обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева."Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты, что не соответствует действительности… (сумма) до одного миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.Армия России освободила еще два населенных пунктаВоеннослужащие российской армии полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.Групповой удар по объектам энергетики УкраиныРоссийские военные утром в среду нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по оборонным и энергетическим объектам на Украине, сказано в сводке Минобороны РФ в среду. Удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики."Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в российском оборонном ведомстве.Украинская сторона подтвердила информацию о взрывах на трех тэплоэлектростанциях, а также повреждении крупных объектов генерации.

https://crimea.ria.ru/20240508/snyatie-barerov-dalo-vysokuyu-stepen-svobody-peremescheniya-tovarov-eaes-1137139219.html

https://crimea.ria.ru/20240508/rossiya-ne-prichastna-k-zlonamerennym-aktsiyam-v-britanii--zakharova-1137140743.html

https://crimea.ria.ru/20240508/pravdy-tam-bolshe-net-v-kieve-pereimenovali-prospekt-v-chest-evrosoyuza-1137136220.html

https://crimea.ria.ru/20240508/bolevye-tochki-evropy-zachem-lider-kitaya-poekhal-v-es-1137127847.html

https://crimea.ria.ru/20240508/moschnye-vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-energoobekty-v-6-oblastyakh-1137115885.html

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