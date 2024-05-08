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Главное за день: 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Главное за день: 8 мая
Главное за день: 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Главное за день: 8 мая
Объем торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза, заявил президент России Владимир Путин. МИД России обещает... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T22:30
2024-05-08T22:30
главное за день
новости
армия и флот
тимур иванов
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Объем торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза, заявил президент России Владимир Путин. МИД России обещает адекватную реакцию на высылку российского военного атташе из Лондона. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около миллиарда. Российские вооруженные силы на Украине освободили два населенных пункта и нанесли групповой удар по объектам энергетики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвоеЗа десять лет объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, подчеркнул президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета."Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов", – сказал российский лидер.Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах.Москва ответит на решение Лондона о высылке военного атташеОб этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили РИА Новости."Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова.Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиардЗаместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный накануне по подозрению во взяточничестве, обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева."Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты, что не соответствует действительности… (сумма) до одного миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.Армия России освободила еще два населенных пунктаВоеннослужащие российской армии полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.Групповой удар по объектам энергетики УкраиныРоссийские военные утром в среду нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по оборонным и энергетическим объектам на Украине, сказано в сводке Минобороны РФ в среду. Удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики."Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в российском оборонном ведомстве.Украинская сторона подтвердила информацию о взрывах на трех тэплоэлектростанциях, а также повреждении крупных объектов генерации.
https://crimea.ria.ru/20240508/snyatie-barerov-dalo-vysokuyu-stepen-svobody-peremescheniya-tovarov-eaes-1137139219.html
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главное за день, новости, армия и флот, тимур иванов, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Главное за день: 8 мая

Главные события и заявления среда, 8 мая

22:30 08.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Объем торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза, заявил президент России Владимир Путин. МИД России обещает адекватную реакцию на высылку российского военного атташе из Лондона. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около миллиарда. Российские вооруженные силы на Украине освободили два населенных пункта и нанесли групповой удар по объектам энергетики.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое

За десять лет объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, подчеркнул президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
"Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов", – сказал российский лидер.
Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах.
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
20:14
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Москва ответит на решение Лондона о высылке военного атташе

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили РИА Новости.
"Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова.
Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
21:04
Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова

Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный накануне по подозрению во взяточничестве, обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.
"Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты, что не соответствует действительности… (сумма) до одного миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
19:43
Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза

Армия России освободила еще два населенных пункта

Военнослужащие российской армии полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
15:21Радио "Спутник в Крыму"
"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС

Групповой удар по объектам энергетики Украины

Российские военные утром в среду нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по оборонным и энергетическим объектам на Украине, сказано в сводке Минобороны РФ в среду. Удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Украинская сторона подтвердила информацию о взрывах на трех тэплоэлектростанциях, а также повреждении крупных объектов генерации.
Украинские пожарные
06:58
Мощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях
 
Главное за деньНовостиАрмия и флотТимур ИвановВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
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22:52Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейк
22:45Главные новости Крыма: 8 мая
22:30Главное за день: 8 мая
22:03В центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда
21:52Как будут работать парковки в Севастополе в праздники
21:32В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
21:04Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
20:54В Феодосии зажгли "Лучи Победы"
20:36От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
20:14Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
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