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Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард
Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард
Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T15:50
2024-05-08T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны военно-строительный комплекс, задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.В среду, 8 мая, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу фигуранта и оставил его в СИЗО до 23 июня.По словам Мусаева, Иванов временно отстранен от должности, но настрой у заместителя министра "бодрый".
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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новости, взятка, суд, происшествия
Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард

Замминистра обороны РФ Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард рублей – адвокат

15:50 08.05.2024 (обновлено: 16:00 08.05.2024)
 
© Московские суды общей юрисдикции / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
Замминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
© Московские суды общей юрисдикции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

"Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили ему объекты, что не соответствует действительности… (сумма) до одного миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.

Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны военно-строительный комплекс, задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
В среду, 8 мая, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу фигуранта и оставил его в СИЗО до 23 июня.
По словам Мусаева, Иванов временно отстранен от должности, но настрой у заместителя министра "бодрый".
 
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