https://crimea.ria.ru/20240508/zamministra-oborony-ivanova-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki-v-1-milliard-1137129500.html

Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард

Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард

Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T15:50

2024-05-08T15:50

2024-05-08T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны военно-строительный комплекс, задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.В среду, 8 мая, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу фигуранта и оставил его в СИЗО до 23 июня.По словам Мусаева, Иванов временно отстранен от должности, но настрой у заместителя министра "бодрый".

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, взятка, суд, происшествия