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В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы
В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы
Поезд №175/176 сообщением Москва– Симферополь выполнит дополнительные рейсы в конце декабря – начале января, сообщает пресс-служа компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
москва
гранд сервис экспресс
логистика
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Поезд №175/176 сообщением Москва– Симферополь выполнит дополнительные рейсы в конце декабря – начале января, сообщает пресс-служа компании "Гранд Сервис Экспресс"По данным перевозчика, продажа билетов открыта на поезд отправлением из Москвы 24, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 января, из Симферополя – 22, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 3, 4, 5, 8, 9 января 2024 года.Ранее продажи билетов этот поезд были открыты на 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 8, 9, 12 января отправлением из Москвы, а также 23, 24, 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7, 10 января - из Симферополя.На период новогодних праздников ранее также был назначен дополнительный поезд №171/172 по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Всего в праздники транспортная компания планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров, что на 15% больше, чем в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый деньПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, москва, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, общество, новости крыма
В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы

Назначены дополнительные новогодние рейсы поезда из Москвы в Крым - перевозчик

17:27 07.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Поезд №175/176 сообщением Москва– Симферополь выполнит дополнительные рейсы в конце декабря – начале января, сообщает пресс-служа компании "Гранд Сервис Экспресс"
По данным перевозчика, продажа билетов открыта на поезд отправлением из Москвы 24, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 января, из Симферополя – 22, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 3, 4, 5, 8, 9 января 2024 года.
Ранее продажи билетов этот поезд были открыты на 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 8, 9, 12 января отправлением из Москвы, а также 23, 24, 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7, 10 января - из Симферополя.
"Поезд будет состоять из купейных и плацкартных вагонов. Он проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань", - уточнили в пресс-службе.
На период новогодних праздников ранее также был назначен дополнительный поезд №171/172 по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Всего в праздники транспортная компания планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров, что на 15% больше, чем в прошлом году.
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КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаМоскваГранд Сервис ЭкспрессЛогистикаТранспортОбществоНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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