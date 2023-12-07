https://crimea.ria.ru/20231207/v-krym-na-novyy-god-dobavleny-poezda-iz-moskvy-1133376652.html

В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы

В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы - РИА Новости Крым, 07.12.2023

В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы

Поезд №175/176 сообщением Москва– Симферополь выполнит дополнительные рейсы в конце декабря – начале января, сообщает пресс-служа компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Поезд №175/176 сообщением Москва– Симферополь выполнит дополнительные рейсы в конце декабря – начале января, сообщает пресс-служа компании "Гранд Сервис Экспресс"По данным перевозчика, продажа билетов открыта на поезд отправлением из Москвы 24, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 января, из Симферополя – 22, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 3, 4, 5, 8, 9 января 2024 года.Ранее продажи билетов этот поезд были открыты на 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 8, 9, 12 января отправлением из Москвы, а также 23, 24, 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7, 10 января - из Симферополя.На период новогодних праздников ранее также был назначен дополнительный поезд №171/172 по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Всего в праздники транспортная компания планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров, что на 15% больше, чем в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый деньПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, москва, гранд сервис экспресс, логистика, транспорт, общество, новости крыма