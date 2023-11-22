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На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург

На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург - РИА Новости Крым, 22.11.2023

На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург

В период новогодних праздников из Крыма запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T14:49

2023-11-22T14:49

2023-11-22T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников из Крыма запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По словам Савельева, объем предложения на новогодние перевозки в направлении Крыма составит 168 тысяч мест, что сопоставимо с объемом предложения прошлого годаРуководитель ведомства добавил, что в зимний период в черноморском бассейне осуществляются пассажирские перевозки на линиях между морскими портами "Кавказ" и "Керчь" с использованием четырех паромов.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что на период новогодних праздников планируется запустить два дополнительных поезда: №171/172 Санкт-Петербург – Симферополь и №175/176 Москва – Симферополь.Поезд №171/172 будет отправляться из крымской столицы 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января в 18.40. Из северной столицы отправление 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января в 19.26.Дополнительный московский поезд будет выезжать из крымской столицы 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01.25. Из Москвы поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00.55.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый деньИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсыАксенов предложил субсидировать билеты в Крым

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