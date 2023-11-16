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Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
Поезда "Таврия" отправятся в первые международные рейсы в Ббелоруссию. Об этом заявил руководитель транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T21:11
2023-11-16T21:11
александр ганов
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
крым
белоруссия
железные дороги крыма
железная дорога
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" отправятся в первые международные рейсы в Ббелоруссию. Об этом заявил руководитель транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов на выставке "Транспорт России" в Москве.По информации "Гранд Сервис Экспресса", до конца этого года компания планирует перевезти 5 млн пассажиров на поездах "Таврия" и "Гранд Экспресс"."В этом году мы купили 130 вагонов, 103 из них уже получили. Они курсируют в наших поездах. Остальные будут допоставлены", - рассказал руководитель ГСЭ.Также на выставке компанией были подписаны несколько соглашений, одно из которых с Федеральным государственным предприятием "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" – о сотрудничестве в сфере безопасности. По информации ГСЭ, для проверки вагонов на предмет провоза запрещенных веществ будут использоваться служебные собаки.Ранее сообщилось, что "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездовПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
https://crimea.ria.ru/20231020/pervyy-mezhdunarodnyy-avtobusnyy-reys-iz-kryma-otpravilsya-v-minsk-1132222486.html
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александр ганов, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, белоруссия, железные дороги крыма, железная дорога, новости крыма
Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы

Первые международные рейсы поездов "Таврия" пойдут в Белоруссию - Гранд Сервис Экспресс

21:11 16.11.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" отправятся в первые международные рейсы в Ббелоруссию. Об этом заявил руководитель транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов на выставке "Транспорт России" в Москве.
"В 2024 году наши поезда отправятся по новому маршруту - свяжут Нижний Новгород и Симферополь. Первые международные рейсы "Таврии" пойдут в Белоруссию", - цитирует Ганова пресс-служба железнодорожного перевозчика.
По информации "Гранд Сервис Экспресса", до конца этого года компания планирует перевезти 5 млн пассажиров на поездах "Таврия" и "Гранд Экспресс".
"В этом году мы купили 130 вагонов, 103 из них уже получили. Они курсируют в наших поездах. Остальные будут допоставлены", - рассказал руководитель ГСЭ.
Также на выставке компанией были подписаны несколько соглашений, одно из которых с Федеральным государственным предприятием "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" – о сотрудничестве в сфере безопасности. По информации ГСЭ, для проверки вагонов на предмет провоза запрещенных веществ будут использоваться служебные собаки.
Ранее сообщилось, что "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезда "Таврия" зимнего расписания, которое начнет действовать с 10 декабря 2023 года.
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