https://crimea.ria.ru/20230817/bilety-na-chast-poezdov-v-krym-snova-mozhno-pokupat-za-90-sutok-1130778482.html

Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток

Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток

Для ряда железнодорожных маршрутов, соединяющих Крым с материком, снова увеличили глубину продажи билетов. Об этом сообщил в своих официальных соцсетях оператор РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T11:13

2023-08-17T11:13

2023-08-17T11:13

гранд сервис экспресс

поезд

железные дороги крыма

крым

москва

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для ряда железнодорожных маршрутов, соединяющих Крым с материком, снова увеличили глубину продажи билетов. Об этом сообщил в своих официальных соцсетях оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".“Глубина продаж на 90 суток возвращена как поездам в сторону Крыма, так и в обратном направлении, - уточнили в компании-операторе. – Глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов в сообщении с Петербургом”.Кроме того, в компании-операторе напомнили, что до конца сентября продолжат курсировать два состава из Москвы на Феодосию – поезда №161/162 и №163/164. На данные маршруты продажа билетов сохраняется на всю глубину.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир “Таврии”Поездам их Москвы в Крым дадут номера СССРВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи

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2023

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гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, крым, москва, транспорт, логистика, новости