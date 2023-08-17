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Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
Для ряда железнодорожных маршрутов, соединяющих Крым с материком, снова увеличили глубину продажи билетов. Об этом сообщил в своих официальных соцсетях оператор РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T11:13
2023-08-17T11:13
гранд сервис экспресс
поезд
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москва
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для ряда железнодорожных маршрутов, соединяющих Крым с материком, снова увеличили глубину продажи билетов. Об этом сообщил в своих официальных соцсетях оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".“Глубина продаж на 90 суток возвращена как поездам в сторону Крыма, так и в обратном направлении, - уточнили в компании-операторе. – Глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов в сообщении с Петербургом”.Кроме того, в компании-операторе напомнили, что до конца сентября продолжат курсировать два состава из Москвы на Феодосию – поезда №161/162 и №163/164. На данные маршруты продажа билетов сохраняется на всю глубину.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир “Таврии”Поездам их Москвы в Крым дадут номера СССРВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до Керчи
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гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, крым, москва, транспорт, логистика, новости
Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток

Глубина продажи билетов на поезда в Крым увеличилась до трех месяцев

11:13 17.08.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для ряда железнодорожных маршрутов, соединяющих Крым с материком, снова увеличили глубину продажи билетов. Об этом сообщил в своих официальных соцсетях оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".
По информации перевозчика, речь идет о четырех поездах, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы: о двухэтажном поезде Москва – Симферополь (№27/28), и одноэтажных составах Москва – Севастополь (№91/92), Москва – Евпатория (№173/174) и Москва – Симферополь (№159/160). Билеты на эти рейсы снова можно купить за 90 суток в связи с тем, что ремонт центрального железнодорожного узла был завершен.
“Глубина продаж на 90 суток возвращена как поездам в сторону Крыма, так и в обратном направлении, - уточнили в компании-операторе. – Глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов в сообщении с Петербургом”.
Кроме того, в компании-операторе напомнили, что до конца сентября продолжат курсировать два состава из Москвы на Феодосию – поезда №161/162 и №163/164. На данные маршруты продажа билетов сохраняется на всю глубину.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаКрымМоскваТранспортЛогистикаНовости
 
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