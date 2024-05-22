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Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
С июня вырастет стоимость шенгенской визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T21:57
2024-05-22T21:57
2024-05-22T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. С июня вырастет стоимость шенгенской визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции.Также в дипмиссии уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом.Аналогичную информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран подтвердили и в посольстве Греции.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%, ссылаясь на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении.Читайте также на РИА Новости Крым:Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и БелоруссииПолитика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и ДонбассаШенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, шенген (шенгенская виза), политика, франция, паспорт, в мире, греция, европейский союз (ес), граница, туризм, общество
Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
Стоимость шенгенской визы с июня вырастет до 90 евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. С июня вырастет стоимость шенгенской визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции.
"С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", – сообщили в посольстве.
Также в дипмиссии уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом.
Аналогичную информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран подтвердили и в посольстве Греции.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%, ссылаясь на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении.
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