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Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня

Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня

С июня вырастет стоимость шенгенской визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T21:57

2024-05-22T21:57

2024-05-22T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. С июня вырастет стоимость шенгенской визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции.Также в дипмиссии уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом.Аналогичную информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран подтвердили и в посольстве Греции.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%, ссылаясь на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении.Читайте также на РИА Новости Крым:Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и БелоруссииПолитика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и ДонбассаШенген для россиян станет дорогим и труднодоступным

франция

греция

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2024

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новости, шенген (шенгенская виза), политика, франция, паспорт, в мире, греция, европейский союз (ес), граница, туризм, общество