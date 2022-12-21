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Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса
Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса
Решение Евросоюза о непредоставлении шенгенских виз россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму является бесчеловечным примером европейской политики сегрегации... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:27
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
санкции против россии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Решение Евросоюза о непредоставлении шенгенских виз россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму является бесчеловечным примером европейской политики сегрегации. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. 21 декабря официально опубликовано принятое 14 декабря решение Евросоюза не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, в Крыму, а также в Абхазии и Южной Осетии.Бесчеловечность визовых "санкций""По замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть "наказаны" за свой демократический выбор в пользу России. Бесчеловечность этих визовых "санкций" в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", — заявила Захарова.Нарушение международных нормОна напомнила, что большинство стран-членов Евросоюза не принимали российские заграничные паспорта крымчан и севастопольцев еще до начала специальной военной операции на Украине. Теперь эта дискриминационная практика становится частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, вопреки положениям международного права:Речь также может идти о нарушении еще целого ряда норм и принципов, в том числе о недопустимости базовых прав людей,вне зависимости от статуса территории, на которой они проживают.Политика сегрегации"История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан", — заявила Захарова.Она подчеркнула, что итогом решения станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. При этом Россия продолжит использовать все возможности для защиты интересов и прав своих граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступнымМоскалькова занялась вопросом об отказе крымчанину в шенгенской визеУкраина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), санкции против россии, крым, донецкая народная республика (днр), новости крыма, новости, луганская народная республика (лнр)
Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса

Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса: это политика сегрегации

15:16 21.12.2022 (обновлено: 15:27 21.12.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Решение Евросоюза о непредоставлении шенгенских виз россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму является бесчеловечным примером европейской политики сегрегации. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
21 декабря официально опубликовано принятое 14 декабря решение Евросоюза не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, в Крыму, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Бесчеловечность визовых "санкций"

"По замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть "наказаны" за свой демократический выбор в пользу России. Бесчеловечность этих визовых "санкций" в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", — заявила Захарова.

Нарушение международных норм

Она напомнила, что большинство стран-членов Евросоюза не принимали российские заграничные паспорта крымчан и севастопольцев еще до начала специальной военной операции на Украине. Теперь эта дискриминационная практика становится частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, вопреки положениям международного права:

"Реализуя политику визовой дискриминации, страны-члены Европейского союза нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с хельсинкским Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года".

Речь также может идти о нарушении еще целого ряда норм и принципов, в том числе о недопустимости базовых прав людей,вне зависимости от статуса территории, на которой они проживают.

Политика сегрегации

"История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан", — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что итогом решения станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. При этом Россия продолжит использовать все возможности для защиты интересов и прав своих граждан.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Санкции против РоссииКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости КрымаНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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