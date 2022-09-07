Рейтинг@Mail.ru
Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/shengen-dlya-rossiyan-stanet-dorogim-i-trudnodostupnym-1124423009.html
Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T07:04
2022-09-07T07:04
европейский союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124422990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79fbc9e8a649f5b9f0df4dbb6e64b351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после утверждения постпредами стран ЕС. Опубликованный Еврокомиссией документ предполагает рост цен на шенгенские визы и усложнение процедуры их получения, пишет РИА Новости.Кроме того, ЕК предлагает усложнить процесс получения многократных виз для граждан России: потребуется больше документов, чем предполагалось в рамках соглашения об упрощении выдачи виз.Ранее руководители глав МИД стран ЕС договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.
https://crimea.ria.ru/20220905/borrel-priznal-chto-es-ne-smozhet-polnostyu-izolirovatsya-ot-rossiyan-1124407171.html
https://crimea.ria.ru/20220904/v-kremle-poobeschali-sereznyy-otvet-na-vizovye-ogranicheniya-es-dlya-rossiyan-1124397863.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124422990_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3160ed37117051216be97380d4040cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз, в мире
Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным

ЕК усложнит выдачу шенгенских виз россиянам

07:04 07.09.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после утверждения постпредами стран ЕС.
Опубликованный Еврокомиссией документ предполагает рост цен на шенгенские визы и усложнение процедуры их получения, пишет РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
5 сентября, 14:05
Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян
"На практике россияне-соискатели виз столкнутся со следующим: визовые сборы увеличатся с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней. Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка", - сказано в документе.
Кроме того, ЕК предлагает усложнить процесс получения многократных виз для граждан России: потребуется больше документов, чем предполагалось в рамках соглашения об упрощении выдачи виз.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 15:24
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
Ранее руководители глав МИД стран ЕС договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.
 
Европейский СоюзВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках
07:39Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
07:04Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
03:25В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
21:22COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
21:07Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
20:58США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"
20:52Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна
20:34Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения
20:02Какие вакансии предлагает беженцам Крым
19:47Стало известно о состоянии раненого коменданта Бердянска. ОБНОВЛЕНО
19:39Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
19:23Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве
19:06Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
18:38Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
18:21Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей
Лента новостейМолния