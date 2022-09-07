Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
ЕК усложнит выдачу шенгенских виз россиянам
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после утверждения постпредами стран ЕС.
Опубликованный Еврокомиссией документ предполагает рост цен на шенгенские визы и усложнение процедуры их получения, пишет РИА Новости.
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"На практике россияне-соискатели виз столкнутся со следующим: визовые сборы увеличатся с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней. Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка", - сказано в документе.
Кроме того, ЕК предлагает усложнить процесс получения многократных виз для граждан России: потребуется больше документов, чем предполагалось в рамках соглашения об упрощении выдачи виз.
Ранее руководители глав МИД стран ЕС договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.