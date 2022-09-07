https://crimea.ria.ru/20220907/shengen-dlya-rossiyan-stanet-dorogim-i-trudnodostupnym-1124423009.html

Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным

Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным

Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T07:04

2022-09-07T07:04

2022-09-07T07:04

европейский союз

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией, решение должно вступить в силу 12 сентября после утверждения постпредами стран ЕС. Опубликованный Еврокомиссией документ предполагает рост цен на шенгенские визы и усложнение процедуры их получения, пишет РИА Новости.Кроме того, ЕК предлагает усложнить процесс получения многократных виз для граждан России: потребуется больше документов, чем предполагалось в рамках соглашения об упрощении выдачи виз.Ранее руководители глав МИД стран ЕС договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.

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https://crimea.ria.ru/20220904/v-kremle-poobeschali-sereznyy-otvet-na-vizovye-ogranicheniya-es-dlya-rossiyan-1124397863.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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