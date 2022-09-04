https://crimea.ria.ru/20220904/v-kremle-poobeschali-sereznyy-otvet-na-vizovye-ogranicheniya-es-dlya-rossiyan-1124397863.html

В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян

В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян - РИА Новости Крым, 04.09.2022

В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян

Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T15:24

2022-09-04T15:24

2022-09-04T15:24

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

в мире

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. "Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Песков также указал, что Запад — всего лишь часть мира, для России остается огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.

https://crimea.ria.ru/20220831/strany-evrosoyuza-ne-soglasovali-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-1124357163.html

https://crimea.ria.ru/20220831/borrel-nazval-usloviya-dlya-vydachi-viz-v-es-rossiyanam-1124361027.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), в мире, европейский союз