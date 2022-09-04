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В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян - РИА Новости Крым, 04.09.2022
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T15:24
2022-09-04T15:24
дмитрий песков
российская федерация (россия, рф)
в мире
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. "Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Песков также указал, что Запад — всего лишь часть мира, для России остается огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
https://crimea.ria.ru/20220831/strany-evrosoyuza-ne-soglasovali-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-1124357163.html
https://crimea.ria.ru/20220831/borrel-nazval-usloviya-dlya-vydachi-viz-v-es-rossiyanam-1124361027.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), в мире, европейский союз
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян

Песков: Россия серьезно ответит на ограничения Евросоюза в выдаче виз для россиян

15:24 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Денежные купюры и паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:13
Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
Песков также указал, что Запад — всего лишь часть мира, для России остается огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества.
31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:27
Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам
 
Дмитрий ПесковРоссийская Федерация (Россия, РФ)В миреЕвропейский Союз
 
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