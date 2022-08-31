https://crimea.ria.ru/20220831/strany-evrosoyuza-ne-soglasovali-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-1124357163.html

Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T15:13

2022-08-31T15:13

2022-08-31T15:13

в мире

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие страны, в том числе Венгрия, высказались против.Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не планирует вводить визовые ограничения для россиян. В этом вопросе Венгрия разделяет позицию Германии.В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html

https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европейский союз, российская федерация (россия, рф)