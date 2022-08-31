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Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T15:13
2022-08-31T15:13
в мире
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие страны, в том числе Венгрия, высказались против.Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не планирует вводить визовые ограничения для россиян. В этом вопросе Венгрия разделяет позицию Германии.В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html
https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html
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РИА Новости Крым
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в мире, европейский союз, российская федерация (россия, рф)
Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам

Сийярто: главы МИД стран ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам

15:13 31.08.2022
 
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Денежные купюры и паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие страны, в том числе Венгрия, высказались против.
"Что касается вопроса о визах – на совете (глав МИД ЕС) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", - цитирует Сийярто РИА Новости.
Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не планирует вводить визовые ограничения для россиян. В этом вопросе Венгрия разделяет позицию Германии.
В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
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