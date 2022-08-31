Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
Сийярто: главы МИД стран ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, многие страны, в том числе Венгрия, высказались против.
"Что касается вопроса о визах – на совете (глав МИД ЕС) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", - цитирует Сийярто РИА Новости.
Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не планирует вводить визовые ограничения для россиян. В этом вопросе Венгрия разделяет позицию Германии.
В ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддержала Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. Правительство Германии ранее в рамках очередного санкционного пакета вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз жителям РФ. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
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