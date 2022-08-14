https://crimea.ria.ru/20220814/v-finlyandii-pridumali-sposob-lishit-sebya-rossiyskikh-turistov-1124158462.html

В Финляндии придумали способ лишить себя российских туристов

В Финляндии придумали способ лишить себя российских туристов - РИА Новости Крым, 14.08.2022

В Финляндии придумали способ лишить себя российских туристов

В Финляндии придумали механизм, с помощью которого планируют сократить выдачу туристических виз для россиян. О нем журналистам местного телеканала рассказал... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T08:24

2022-08-14T08:24

2022-08-14T08:24

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финляндия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Финляндии придумали механизм, с помощью которого планируют сократить выдачу туристических виз для россиян. О нем журналистам местного телеканала рассказал министр внутренних дел страны Пекка Хаависто.По словам Хаависто, такой подход приведет к росту очередей россиян за туристическими визами, которые будут выдаваться "все меньше и медленнее". "Это можно сделать на национальном уровне", – подытожил Хаависто.Сообщается, что пересечь границу Финляндии с визой, выданной другой страной Шенгенского соглашения, можно как и прежде. В связи с этим в конце месяца пройдут переговоры, которые призваны "урегулировать" вопрос на общеевропейском уровне. При этом Германия выступает против запрета на выдачу виз гражданам России.В июле власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности.Ранее в Эстонии заявили, что на следующей неделе запретят въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Решение о запрете на въезд касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает выданные другими странами Шенгенской зоны визы.

https://crimea.ria.ru/20220811/estoniya-na-sleduyuschey-nedele-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyan-s-shengenom-1124136257.html

https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, финляндия, российская федерация (россия, рф), общество