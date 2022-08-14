В Финляндии придумали способ лишить себя российских туристов
В Финляндии придумали механизм ограничения выдачи туристических виз для россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Финляндии придумали механизм, с помощью которого планируют сократить выдачу туристических виз для россиян. О нем журналистам местного телеканала рассказал министр внутренних дел страны Пекка Хаависто.
"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам", – сказал министр на телеканале MTV.
По словам Хаависто, такой подход приведет к росту очередей россиян за туристическими визами, которые будут выдаваться "все меньше и медленнее".
"Это можно сделать на национальном уровне", – подытожил Хаависто.
Сообщается, что пересечь границу Финляндии с визой, выданной другой страной Шенгенского соглашения, можно как и прежде. В связи с этим в конце месяца пройдут переговоры, которые призваны "урегулировать" вопрос на общеевропейском уровне. При этом Германия выступает против запрета на выдачу виз гражданам России.
В июле власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности.
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Ранее в Эстонии заявили, что на следующей неделе запретят въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Решение о запрете на въезд касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает выданные другими странами Шенгенской зоны визы.