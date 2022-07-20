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Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии
Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии
Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T09:18
2022-07-20T09:30
политика
в мире
санкции против россии
финляндия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Об этом со ссылкой на российского торгпреда в Хельсинки Антона Логинова сообщает РИА Новости.По его словам, с 2020 года для покупки земельных участков лицами, не являющимися гражданами Евросоюза, и компаниями с долей иностранного капитала (не входящих в ЕС стран), необходима лицензия от минобороны.Логинов подчеркнул, что Россия изначально назвала лицензирование административным барьером для российских инвесторов, которые активно работают на востоке Финляндии. Теперь же к необходимости получить "добро" минобороны добавляются новые меры.Финляндия в рамках антироссийских санкций ранее уже ввела ряд ограничений. В частности, с 16 июня запрещен ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня появился запрет на ввоз крепкого алкоголя.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, в мире, санкции против россии, финляндия
Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии

Торгпред Логинов: Финляндия ограничила для россиян покупку земли

09:18 20.07.2022 (обновлено: 09:30 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на город Хельсинки со стороны Финского залива
Вид на город Хельсинки со стороны Финского залива - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Александр Лыскин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Об этом со ссылкой на российского торгпреда в Хельсинки Антона Логинова сообщает РИА Новости.
По его словам, с 2020 года для покупки земельных участков лицами, не являющимися гражданами Евросоюза, и компаниями с долей иностранного капитала (не входящих в ЕС стран), необходима лицензия от минобороны.
"В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии", - сказал торгпред.
Логинов подчеркнул, что Россия изначально назвала лицензирование административным барьером для российских инвесторов, которые активно работают на востоке Финляндии. Теперь же к необходимости получить "добро" минобороны добавляются новые меры.
"Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков", - отметил Логинов.
Финляндия в рамках антироссийских санкций ранее уже ввела ряд ограничений. В частности, с 16 июня запрещен ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня появился запрет на ввоз крепкого алкоголя.
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