https://crimea.ria.ru/20220720/zemelnyy-vopros-novye-ogranicheniya-dlya-rossiyan-ot-finlyandii-1123902612.html

Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии

Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии

Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T09:18

2022-07-20T09:18

2022-07-20T09:30

политика

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санкции против россии

финляндия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Об этом со ссылкой на российского торгпреда в Хельсинки Антона Логинова сообщает РИА Новости.По его словам, с 2020 года для покупки земельных участков лицами, не являющимися гражданами Евросоюза, и компаниями с долей иностранного капитала (не входящих в ЕС стран), необходима лицензия от минобороны.Логинов подчеркнул, что Россия изначально назвала лицензирование административным барьером для российских инвесторов, которые активно работают на востоке Финляндии. Теперь же к необходимости получить "добро" минобороны добавляются новые меры.Финляндия в рамках антироссийских санкций ранее уже ввела ряд ограничений. В частности, с 16 июня запрещен ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня появился запрет на ввоз крепкого алкоголя.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://crimea.ria.ru/20220720/tsel-ne-dostignuta-zakharova-otvetila-na-zayavleniya-ssha-o-novykh-sanktsiyakh-1123902480.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, санкции против россии, финляндия