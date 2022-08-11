https://crimea.ria.ru/20220811/estoniya-na-sleduyuschey-nedele-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyan-s-shengenom-1124136257.html
Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"
Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном" - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"
На следующей неделе Эстония запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T14:18
2022-08-11T14:18
2022-08-11T14:25
эстония
в мире
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/79/927967946_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_4789d290b9dbc7348ec4b4a820eddbe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе Эстония запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу пишет РИА Новости.При этом, по словам главы МИД, визы останутся действующими, санкции будут наложены на их обладателей.Он также указал, что ряд россиян все же смогут въехать в республику. Запрет не коснется сотрудников дипломатических представительств и членов их семей. Тех, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Беспрепятственным останется въезд и для россиян, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.Министр подчеркнул, что пока решение о запрете на въезд касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает выданные другими странами Шенгенской зоны визы.
https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html
https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html
эстония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/79/927967946_127:0:1902:1331_1920x0_80_0_0_281d027c930cc1733788e5064316a97e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире, санкции против россии
Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"
Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой
14:18 11.08.2022 (обновлено: 14:25 11.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе Эстония запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу пишет РИА Новости.
При этом, по словам главы МИД, визы останутся действующими, санкции будут наложены на их обладателей.
"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам РФ. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - сказал министр на пресс-конференции правительства.
Он также указал, что ряд россиян все же смогут въехать в республику. Запрет не коснется сотрудников дипломатических представительств и членов их семей. Тех, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Беспрепятственным останется въезд и для россиян, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.
Министр подчеркнул, что пока решение о запрете на въезд касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает выданные другими странами Шенгенской зоны визы.
"На следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы", - добавил он.