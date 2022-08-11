https://crimea.ria.ru/20220811/estoniya-na-sleduyuschey-nedele-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyan-s-shengenom-1124136257.html

Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"

Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном" - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"

На следующей неделе Эстония запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T14:18

2022-08-11T14:18

2022-08-11T14:25

эстония

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе Эстония запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу пишет РИА Новости.При этом, по словам главы МИД, визы останутся действующими, санкции будут наложены на их обладателей.Он также указал, что ряд россиян все же смогут въехать в республику. Запрет не коснется сотрудников дипломатических представительств и членов их семей. Тех, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Беспрепятственным останется въезд и для россиян, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.Министр подчеркнул, что пока решение о запрете на въезд касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает выданные другими странами Шенгенской зоны визы.

https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html

https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html

эстония

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эстония, в мире, санкции против россии