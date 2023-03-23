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Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.Это решение было принято после начала специальной военной операции на Украине. Помимо запрета виз, оно включает также запрет выдачи разрешений на долговременное проживание граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.Действие этого постановления также расширен на граждан России и Белоруссии, имеющих и другие гражданства, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу чешского правительства. Теперь эти люди не смогут получить чешскую визу или вид на жительство, за исключением некоторых случаев.При этом Минкультуры Чехии предлагало министерству иностранных дел разрешить россиянам и белорусам поездки, "приносящие пользу стране с культурной точки зрения", пишет чешское информационное агентство ČTK. Но эта инициатива была отвергнута, поскольку, по мнению чешского МИДа, противоречит директивам ЕС, а трактовка "культурной пользы" слишком расплывчата и может истолковываться по-разному.Члены правительства республики также продлили запрет на въезд в страну. На данный момент возможен лишь транзит через аэропорты Чехии для обладателей шенгена.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для КиеваУ Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларовКакие страны несут самые большие издержки на содержание Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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чехия, россия, белоруссия, украина, граница, в мире, новости
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

В правительстве Чехии решили не пускать в страну россиян и белорусов еще целый год

13:52 23.03.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Это решение было принято после начала специальной военной операции на Украине. Помимо запрета виз, оно включает также запрет выдачи разрешений на долговременное проживание граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.
Действие этого постановления также расширен на граждан России и Белоруссии, имеющих и другие гражданства, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу чешского правительства. Теперь эти люди не смогут получить чешскую визу или вид на жительство, за исключением некоторых случаев.
При этом Минкультуры Чехии предлагало министерству иностранных дел разрешить россиянам и белорусам поездки, "приносящие пользу стране с культурной точки зрения", пишет чешское информационное агентство ČTK. Но эта инициатива была отвергнута, поскольку, по мнению чешского МИДа, противоречит директивам ЕС, а трактовка "культурной пользы" слишком расплывчата и может истолковываться по-разному.
Члены правительства республики также продлили запрет на въезд в страну. На данный момент возможен лишь транзит через аэропорты Чехии для обладателей шенгена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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