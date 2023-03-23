https://crimea.ria.ru/20230323/chekhiya-prodlila-zapret-na-vydachu-viz-grazhdanam-rossii-i-belorussii-1127724598.html

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:52

2023-03-23T13:52

2023-03-23T13:52

чехия

россия

белоруссия

украина

граница

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124422990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0d1155b08b649eb15582bec8e24beb05.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Правительство Чехии одобрило решение о продлении запрета на выдачу виз россиянам до 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.Это решение было принято после начала специальной военной операции на Украине. Помимо запрета виз, оно включает также запрет выдачи разрешений на долговременное проживание граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.Действие этого постановления также расширен на граждан России и Белоруссии, имеющих и другие гражданства, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу чешского правительства. Теперь эти люди не смогут получить чешскую визу или вид на жительство, за исключением некоторых случаев.При этом Минкультуры Чехии предлагало министерству иностранных дел разрешить россиянам и белорусам поездки, "приносящие пользу стране с культурной точки зрения", пишет чешское информационное агентство ČTK. Но эта инициатива была отвергнута, поскольку, по мнению чешского МИДа, противоречит директивам ЕС, а трактовка "культурной пользы" слишком расплывчата и может истолковываться по-разному.Члены правительства республики также продлили запрет на въезд в страну. На данный момент возможен лишь транзит через аэропорты Чехии для обладателей шенгена.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для КиеваУ Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларовКакие страны несут самые большие издержки на содержание Украины

чехия

россия

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, россия, белоруссия, украина, граница, в мире, новости