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У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов

У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2023

У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Чехии был украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T12:21

2023-03-08T12:21

2023-03-08T12:21

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Чехии был украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он напомнил, что еще в 2014 году Зазу стал жертвой европейских санкций. Конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках ограничений.Кадыров также призвал не принижать ценность его скакуна. Так, СМИ со ссылкой на чешские власти сообщили, что Зазу стоит 18 тысяч долларов. На самом деле стоимость жеребца – не менее 10 млн долларов, подчеркнул он."Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", – считает глава республики.Он также добавил, что не верит в "случайность" кражи Зазу и переживает, что конь может попасть в плохие руки.Читайте также на РАИ Новости Крым:США ввели новые санкции против РоссииСанкции против России готовили до СВО – признание главы ЕврокомиссииЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов

https://crimea.ria.ru/20220721/kadyrov-nazval-lyubimykh-lvyat-albinosov-v-chest-gorodov-donbassa-1123921668.html

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рамзан кадыров, санкции против россии, чехия, происшествия, россия, чечня, общество, новости