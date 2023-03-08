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У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов
У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов - РИА Новости Крым, 08.03.2023
У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Чехии был украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T12:21
2023-03-08T12:21
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Чехии был украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он напомнил, что еще в 2014 году Зазу стал жертвой европейских санкций. Конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках ограничений.Кадыров также призвал не принижать ценность его скакуна. Так, СМИ со ссылкой на чешские власти сообщили, что Зазу стоит 18 тысяч долларов. На самом деле стоимость жеребца – не менее 10 млн долларов, подчеркнул он."Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", – считает глава республики.Он также добавил, что не верит в "случайность" кражи Зазу и переживает, что конь может попасть в плохие руки.Читайте также на РАИ Новости Крым:США ввели новые санкции против РоссииСанкции против России готовили до СВО – признание главы ЕврокомиссииЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов
https://crimea.ria.ru/20220721/kadyrov-nazval-lyubimykh-lvyat-albinosov-v-chest-gorodov-donbassa-1123921668.html
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рамзан кадыров, санкции против россии, чехия, происшествия, россия, чечня, общество, новости
У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов

Глава Чечни Кадыров подтвердил кражу его жеребца Зазу в Чехии стоимостью 10 млн долларов

12:21 08.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в Чехии был украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что еще в 2014 году Зазу стал жертвой европейских санкций. Конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках ограничений.
"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров также призвал не принижать ценность его скакуна. Так, СМИ со ссылкой на чешские власти сообщили, что Зазу стоит 18 тысяч долларов. На самом деле стоимость жеребца – не менее 10 млн долларов, подчеркнул он.
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"Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", – считает глава республики.
Он также добавил, что не верит в "случайность" кражи Зазу и переживает, что конь может попасть в плохие руки.
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Рамзан КадыровСанкции против РоссииЧехияПроисшествияРоссияЧечняОбществоНовости
 
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