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Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая
Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая
В Крыму наступила пора цветения ясенца голостолбикового, который в народе называют купиной неопалимой. Этот внешне красивый и нежный цветок опасен для здоровья... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T07:03
2024-05-23T07:03
купина неопалимая
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юлия дышлюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму наступила пора цветения ясенца голостолбикового, который в народе называют купиной неопалимой. Этот внешне красивый и нежный цветок опасен для здоровья - его эфирные масла оставляют на коже сильные ожоги и язвы, которые могут проявиться не сразу, а уже после прогулки по лесам и горам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник отдела экологического просвещения ФГБУ "Заповедный Крым" Юлия Дышлюк."Что касается ясенца, то его несколько видов – в Крыму и на Кавказе. У нас в регионе произрастает ясенец голостолбиковый, встречается повсеместно - как в степной, так и в лесной зоне. Много его на горных склонах, на туристических тропах", - рассказала она.Свое первое название ясенец получил из-за листиков, которые похожи на листву ясеня. Цветы - красивые лиловые "свечки", которые лучше обходить стороной."Опасно это растение тем, что выделяет эфирные масла. И если стоит жаркая солнечная погода, то ядовитость повышается. Нельзя подходить к нему, фотографироваться возле него, а уж тем более нюхать его и обрывать", - предупредила Дышлюк.Листья и цветки ясенца, если их потрогать или сорвать, могут оставить болезненные ожоги на коже - сначала будет раздражение, а потом появятся волдыри и язвы. Также возможен ожог дыхательных путей, предупредила Дышлюк.По ее словам, коварен ясенец голостолбиковый еще и тем, что химический ожог может проявляться не сразу, а спустя какое-то время после прогулки в той зоне, где он произрастает."Если ожог все-таки получен, то рекомендуется промыть его холодной водой, лучше с хозяйственным мылом. Затем обратиться в ближайшее медицинское учреждение", - заключила начальник управления.Какие еще крымские цветы и ягоды являются ядовитыми и как визуально распознать опасное растение - ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилосьАномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поляКак выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли садыХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
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купина неопалимая, крым, цветы, безопасность, природа, новости крыма, юлия дышлюк, совет эксперта, инфографика
Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая

В Крыму начался сезон цветения ядовитого растения - купины неопалимой

07:03 23.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму наступила пора цветения ясенца голостолбикового, который в народе называют купиной неопалимой. Этот внешне красивый и нежный цветок опасен для здоровья - его эфирные масла оставляют на коже сильные ожоги и язвы, которые могут проявиться не сразу, а уже после прогулки по лесам и горам. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник отдела экологического просвещения ФГБУ "Заповедный Крым" Юлия Дышлюк.
"Что касается ясенца, то его несколько видов – в Крыму и на Кавказе. У нас в регионе произрастает ясенец голостолбиковый, встречается повсеместно - как в степной, так и в лесной зоне. Много его на горных склонах, на туристических тропах", - рассказала она.
Свое первое название ясенец получил из-за листиков, которые похожи на листву ясеня. Цветы - красивые лиловые "свечки", которые лучше обходить стороной.
"Опасно это растение тем, что выделяет эфирные масла. И если стоит жаркая солнечная погода, то ядовитость повышается. Нельзя подходить к нему, фотографироваться возле него, а уж тем более нюхать его и обрывать", - предупредила Дышлюк.
Особенностью растения являются компоненты эфирных масел, которые защищают поверхность листьев и лепестков от солнца. Именно благодаря этому специфическому свойству купина может воспламениться от зажженной спички, но при этом остаться целой: горят только эфирные пары вокруг цветка, сказала специалист. Отсюда и второе название – купина неопалимая, "горящий, но не сгорающий куст".
Листья и цветки ясенца, если их потрогать или сорвать, могут оставить болезненные ожоги на коже - сначала будет раздражение, а потом появятся волдыри и язвы. Также возможен ожог дыхательных путей, предупредила Дышлюк.
Неопалимая купина - ядовитое растениеНеопалимая купина - ядовитое растение
По ее словам, коварен ясенец голостолбиковый еще и тем, что химический ожог может проявляться не сразу, а спустя какое-то время после прогулки в той зоне, где он произрастает.
"Если ожог все-таки получен, то рекомендуется промыть его холодной водой, лучше с хозяйственным мылом. Затем обратиться в ближайшее медицинское учреждение", - заключила начальник управления.
Какие еще крымские цветы и ягоды являются ядовитыми и как визуально распознать опасное растение - ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКупина неопалимаяКрымЦветыБезопасностьПриродаНовости КрымаЮлия ДышлюкСовет эксперта
 
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