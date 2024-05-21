https://crimea.ria.ru/20240521/anomalno-rano-v-krymu-zatsveli-lavandovye-polya-1137450712.html

Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля

Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля

Лавандовые поля в Крыму в связи с погодой местами зацвели в середине мая, что аномально для полуострова, и полностью окрасятся в яркий цвет для роскошных... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T12:07

2024-05-21T12:07

2024-05-21T13:20

радио "спутник в крыму"

лаванда

эфиромасличные культуры

крым

новости крыма

сельское хозяйство

алексей мишин

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Лавандовые поля в Крыму в связи с погодой местами зацвели в середине мая, что аномально для полуострова, и полностью окрасятся в яркий цвет для роскошных фотосессий уже к началу июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, директор агрофирмы Алексей Мишин.В этом году лаванде, как и другим крымским культурам, досталось от заморозков, отметил Мишин. Правда, только на небольших участках полей в низинах, и специалисты надеются, что побило морозами лишь верхнюю часть растений, а корни не пострадали."Но точно мы это узнаем только осенью или на следующий год", – уточнил Мишин.Зато уже сейчас ясно, что цветение лаванды будет очень ранним и обещает быть пышным.По его словам, в Бахчисарайском районе Крыма растет сейчас четыре сорта лаванды.Это "Степная" – старый советский сорт, зарекомендовавший себя в Крыму". А также три сорта, выведенные Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма: "Синева", "Вдала" и "Меркурий". Последний совсем новый и посажен на полуострове впервые в промышленных масштабах лишь минувшей зимой."Сорт "Меркурий" интересен тем, что обладает ароматикой, приближенной к эталону из Болгарии. На следующий год узнаем, что он дал, и примем решение. Надеемся, все, что заложено наукой, покажет себя уже в промышленных полях", – поделился Мишин.По словам специалиста, раньше Крым не рассматривался в России как производитель и поставщик лаванды на материк в больших объемах, а главное - как достойный конкурент европейским партнерам – Болгарии и Франции. Теперь ситуация меняется.Наряду с прогрессом непосредственно в сельскохозяйственной части внимание уделяют и развитию туризма в отрасли производства эфиромасличных культур в Крыму, в частности лаванды, подчеркнул он.Правила посещения полей, по словам Мишина, неизменны: пройти на территорию агрофирмы бесплатно могут несколько категорий граждан, в том числе: многодетные семьи, люди с инвалидностью, участники СВО и других боевых действий и члены их семей, а также жители Бахчисарайского района.Ранее Мишин рассказал, что материковые производители косметики в России стали отдавать предпочтение розовой воде и розовому маслу, произведенным в Крыму, тогда как ранее закупали продукт в Болгарии. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым экспортирует товары в 39 стран мира – Кивико Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

https://crimea.ria.ru/20211113/lavanda-i-sosny-krymchane-rasskazali-o-zapakhe-kryma-1121395939.html

https://crimea.ria.ru/20230619/tysyacha-rasteniy-s-odnogo-cherenka-kak-v-krymu-razmnozhayut-lavandu-1129486781.html

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лаванда, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, сельское хозяйство, алексей мишин, бахчисарайский район