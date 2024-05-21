https://crimea.ria.ru/20240521/anomalno-rano-v-krymu-zatsveli-lavandovye-polya-1137450712.html
Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля
Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля
Лавандовые поля в Крыму в связи с погодой местами зацвели в середине мая, что аномально для полуострова, и полностью окрасятся в яркий цвет для роскошных... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:07
2024-05-21T13:20
радио "спутник в крыму"
лаванда
эфиромасличные культуры
крым
новости крыма
сельское хозяйство
алексей мишин
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Лавандовые поля в Крыму в связи с погодой местами зацвели в середине мая, что аномально для полуострова, и полностью окрасятся в яркий цвет для роскошных фотосессий уже к началу июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, директор агрофирмы Алексей Мишин.В этом году лаванде, как и другим крымским культурам, досталось от заморозков, отметил Мишин. Правда, только на небольших участках полей в низинах, и специалисты надеются, что побило морозами лишь верхнюю часть растений, а корни не пострадали."Но точно мы это узнаем только осенью или на следующий год", – уточнил Мишин.Зато уже сейчас ясно, что цветение лаванды будет очень ранним и обещает быть пышным.По его словам, в Бахчисарайском районе Крыма растет сейчас четыре сорта лаванды.Это "Степная" – старый советский сорт, зарекомендовавший себя в Крыму". А также три сорта, выведенные Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма: "Синева", "Вдала" и "Меркурий". Последний совсем новый и посажен на полуострове впервые в промышленных масштабах лишь минувшей зимой."Сорт "Меркурий" интересен тем, что обладает ароматикой, приближенной к эталону из Болгарии. На следующий год узнаем, что он дал, и примем решение. Надеемся, все, что заложено наукой, покажет себя уже в промышленных полях", – поделился Мишин.По словам специалиста, раньше Крым не рассматривался в России как производитель и поставщик лаванды на материк в больших объемах, а главное - как достойный конкурент европейским партнерам – Болгарии и Франции. Теперь ситуация меняется.Наряду с прогрессом непосредственно в сельскохозяйственной части внимание уделяют и развитию туризма в отрасли производства эфиромасличных культур в Крыму, в частности лаванды, подчеркнул он.Правила посещения полей, по словам Мишина, неизменны: пройти на территорию агрофирмы бесплатно могут несколько категорий граждан, в том числе: многодетные семьи, люди с инвалидностью, участники СВО и других боевых действий и члены их семей, а также жители Бахчисарайского района.Ранее Мишин рассказал, что материковые производители косметики в России стали отдавать предпочтение розовой воде и розовому маслу, произведенным в Крыму, тогда как ранее закупали продукт в Болгарии. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым экспортирует товары в 39 стран мира – Кивико Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму
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https://crimea.ria.ru/20230619/tysyacha-rasteniy-s-odnogo-cherenka-kak-v-krymu-razmnozhayut-lavandu-1129486781.html
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лаванда, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, сельское хозяйство, алексей мишин, бахчисарайский район
Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля
Фотосессии на лавандовых полях Крыма можно проводить в начале июня из-за раннего цветения
12:07 21.05.2024 (обновлено: 13:20 21.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым
. Лавандовые поля в Крыму в связи с погодой местами зацвели в середине мая, что аномально для полуострова, и полностью окрасятся в яркий цвет для роскошных фотосессий уже к началу июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, директор агрофирмы Алексей Мишин.
В этом году лаванде, как и другим крымским культурам, досталось от заморозков, отметил Мишин. Правда, только на небольших участках полей в низинах, и специалисты надеются, что побило морозами лишь верхнюю часть растений, а корни не пострадали.
"Но точно мы это узнаем только осенью или на следующий год", – уточнил Мишин.
Зато уже сейчас ясно, что цветение лаванды будет очень ранним и обещает быть пышным.
"С трассы "Таврида" или, если проезжать из Бахчисарая по местной дороге, видно, что нижний регион лаванды уже выделяется своим цветом. И это сейчас, в середине мая, что аномально. Наверное, в начале июня она будет радовать", – рассказал Мишин.
По его словам, в Бахчисарайском районе Крыма растет сейчас четыре сорта лаванды.
Это "Степная" – старый советский сорт, зарекомендовавший себя в Крыму". А также три сорта, выведенные Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма: "Синева", "Вдала" и "Меркурий". Последний совсем новый и посажен на полуострове впервые в промышленных масштабах лишь минувшей зимой.
"Сорт "Меркурий" интересен тем, что обладает ароматикой, приближенной к эталону из Болгарии. На следующий год узнаем, что он дал, и примем решение. Надеемся, все, что заложено наукой, покажет себя уже в промышленных полях", – поделился Мишин.
По словам специалиста, раньше Крым не рассматривался в России как производитель и поставщик лаванды на материк в больших объемах, а главное - как достойный конкурент европейским партнерам – Болгарии и Франции. Теперь ситуация меняется.
"До сих пор очень много завозится из Болгарии эфирного масла лаванды. Но наше крымское лучше и дешевле. И Болгария сворачивает производство, а качество того, что они поставляют на рынок, уже очень сильно изменилось. Поэтому мы будем замещать. Сейчас появляются потребители на материке, которые берут продукт в промышленных объемах. Они включают в свою линейку нашу продукцию, и мы сотрудничаем на долговременной основе", – рассказал Мишин.
Наряду с прогрессом непосредственно в сельскохозяйственной части внимание уделяют и развитию туризма в отрасли производства эфиромасличных культур в Крыму, в частности лаванды, подчеркнул он.
Правила посещения полей, по словам Мишина, неизменны: пройти на территорию агрофирмы бесплатно могут несколько категорий граждан, в том числе: многодетные семьи, люди с инвалидностью, участники СВО и других боевых действий и члены их семей, а также жители Бахчисарайского района.
Ранее Мишин рассказал, что материковые производители косметики в России стали отдавать предпочтение розовой воде и розовому маслу, произведенным в Крыму
, тогда как ранее закупали продукт в Болгарии.
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