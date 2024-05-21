https://crimea.ria.ru/20240521/krymskaya-roza-pobezhdaet-importnuyu-v-kosmetologii-rossii-1137439711.html

Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России

Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России

Материковые производители косметики в России переходят с болгарской розовой воды на уникальную и чистую отечественную – крымскую, которая производится из... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T06:02

2024-05-21T06:02

2024-05-21T06:02

мнения

алексей мишин

радио "спутник в крыму"

красота и здоровье

импортозамещение

крым

крымская косметика

косметика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100834/48/1008344820_0:0:3648:2052_1920x0_80_0_0_d94590b6ed23a3e3d1f282dc1d86cf6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Материковые производители косметики в России переходят с болгарской розовой воды на уникальную и чистую отечественную – крымскую, которая производится из крымской розы, не имеющей аналогов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор агрофирмы в селе Тургеневка, президент научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.По словам Мишина, крымская розовая вода, как и розовое масло – уникальны, аналогов им нет ни в России, ни где-либо в мире. Все потому, что сама крымская роза неповторима.О крымской розе можно говорить много, она отличается от болгарской, дамасской, марокканской, турецкой. Это гибрид, который вывели специально крымские ученые, чтобы роза зимовала. "Чистая damascena не выживает в Крыму", – подчеркнул Мишин.Впервые розовое масло было получено в Крыму в 1898 году, первые розовые поля заложили в Симферопольском районе в 1920-30 годы, а расцвет промышленного "розового" производства пришелся на советские годы, рассказал эксперт."В 1958 году было постановление Совета министров СССР о том, что нам нужны свои эфиромасличные, пряные и лекарственные культуры, и была запущена колоссальная программа – весь Крым цвел. В одном Бахчисарайском районе было 860 гектаров розы. Сейчас, когда 41 гектар в стране, из них 30 гектаров у нас, это кажется невероятным", – отметил специалист.Сегодня производство в России снова возрождается, хотя пока и не в тех объемах, как это было в СССР, добавил он. Но, как и раньше, "все, что связано с природой – здесь", в крымских продуктах, которые получают при переработке ароматного урожая прямо на полуострове. А она начинается буквально через час после сбора, "потому что в мешке роза "горит" – хочет отдать свое тепло", подчеркнул Мишин.Материковые производители косметики в России уже оценили крымское качество, сказал он. В частности, розовую воду из Крыма, которая все чаще стала заменять популярную зарубежную.Производители косметики понимают, что Крым обеспечивает стабильные поставки и качество. При этом на полуострове до сих пор производятся эфирные масла, которые востребованы за границей, и, несмотря на все сложности и санкции, туда уходят, добавил он."Сложно, но потребность есть, и они (зарубежные производители косметики – ред.) сами понимают, что без наших позиций по каким-то продуктам, которые выпускают, обойтись не могут. Это и Европа, и Америка – через длинный путь ", – сказал Мишин.По его словам, в этом году у крымской розы, как и у всех культур, было раннее цветение в связи с аномальной погодой, и убирать ее стали на 20 дней раньше обычного – 8 мая. Но сказать, что это отразится неблаготворно на урожае, нельзя: есть как минусы, так и безусловные плюсы, считает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортИдеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсковИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей мишин, красота и здоровье, импортозамещение, крым, крымская косметика, косметика