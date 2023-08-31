Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков

Их "квартиры" в многоэтажных "домах" – из пластиковой сетки, перевязанной крепкой оболочкой от сосисок. Они, пока "выйдут в люди" - на бал с шампанским - растут много лет и похожи на камни из сказки – те, из которых можно выжать воду. Они – устрицы.Их выращивают на Крымском полуострове в нескольких местах, но больше всего – на соленом озере Донузлав за Евпаторией. Едешь по голой степи, где разрушенные коровники перемежаются редкими посадками акации и серебристого лоха, ломаешь ходовую на еще не отремонтированных проселочных дорогах, и оказываешься на берегу извилистого Донузлава, по поверхности которого ровными рядами красные и серые буйки. Вот она – ферма.Здесь растят мидий, креветку ванна мэй и устриц. И еще экспериментируют с теляпией, форелью, задумываются о раках. Но основное – морские моллюски.Морской огород"Это - оптимальная еда, если у вас нет аллергии. Если ими питаться, то будешь получать максимальную дозу всех необходимых микроэлементов", – рассказывает главный технолог предприятия Денис Пономаренко.Сам, правда, говорит, что выращенное практически никогда не ест: они для него как дети, знает каждую с самой маленькой ракушечки.Денис родом из Новоозерного. На ферме работают его односельчане. Закаленный непогодами капитан везет нас на специальной барже на самые дальние участки "морского огорода". Летом хорошо – брызги в лицо освежают. Но на ферме работают круглогодично, ежедневно в любую погоду. Зимой такой ветер – сплошное огорченье.Итальянские рукава сделаны из полимерной сетки, в которой мидии проводят по полгода, набирая массу и товарный вид. С каждого метра рукава на предприятии снимают максимум 20 килограммов мидий. А всего в год добывают до 300 тонн.Особый вкус крымской устрицыЭтот моллюск – родной для Черного моря, а вот устрица – переселенка. Ее сюда специально завезли, чтобы импортозамещать зарубежную. Вот и выращивают – до 3 млн штук в год.Французские дамы капризные. Растут от двух до четырех лет."Их вылавливают круглогодично и ухаживают за устрицей круглогодично. Сколько привезти с каждой "ходки" с "огорода" - решают капитан с бригадиром. Но если "огородом" не заниматься, то это все утонет, зарастет. Ведь мидия более ли менее самостоятельна, а вот устрица только учится жить в Донузлаве. Капитан каждый день выезжает, чистит рукава и сетки устриц от мидий, губки и морского винограда, смотрит на товарный размер и привозит в цех. На обработку каждый день привозят от 2 до 8 тыс штук", - шум ветра перебивает голос Дениса.И мидии, и устрицы гроздями висят на рукавах, полощутся в сетках в донузлавских водах, фильтруют соленую воду, процеживая как сквозь сито фитопланктон. Им и питаются. Садки не касаются дна, вода должна омывать жителей в их сетчатых многоэтажках со всех сторон.Местная устрица, уверяет нас наш собеседник, имеет особенный вкус – сладковатый. Все потому, что в Донузлаве вода на несколько промилле ниже, чем в Черном море. И еще ниже, чем в Средиземном.Живая пища ДонузлаваВ этом хозяйстве моллюсков продают только живыми: никакой заморозки. Их привозят в цеха, сортируют по размеру, очищают от всяческих наростов, пакуют, прокладывая влажной тканью и отвозят рефрижераторами по торговым точкам, в том числе с Москву и Санкт-Петербург.Опять же, по его словам, гастрономы считают, что мидии хороши для приготовления только в створках. Их межстрворчатая жидкость – это та самая формула вкуса. И в ней же огромное количество полезных микроэлементов.Такую ценность здесь постарались сохранить. Сейчас проходят эксперименты по производству гидролизата из мелкой, не товарной мидии.Но мы уверенны, что настоящие мидии лучше, потому что вкуснее. И романтичней: ведь это настоящее летнее удовольствие – сидеть на террасе с видом на море и есть продукты моря. Это то, что привлекает и крымчан, и туристов."22 эксклюзивных эногастрономических маршрута по старинным винодельням и новым гравитационным винным производствам, сырным и мидийным семейным фермам, лавандовым и розовым полям, объединенные единым маршрутом - Винная дорога Крыма, которой, к слову, в этом году уже пять лет. Традиции крымской и черноморской кухни привлекают внимание все большего количества туристов в Крыму, которые через эногастрономию познают регион, по которому путешествуют", - уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Но так как наши донузлавские моллюски отправляются и в дальние поездки по регионам России, вкус Крыма можно ощутить и там. И узнать аромат Донузлава – ведь свежие моллюски пахнут морем. В первую очередь им.
Их "квартиры" в многоэтажных "домах" – из пластиковой сетки, перевязанной крепкой оболочкой от сосисок. Они, пока "выйдут в люди" - на бал с шампанским - растут много лет и похожи на камни из сказки – те, из которых можно выжать воду. Они – устрицы.
Их выращивают на Крымском полуострове в нескольких местах, но больше всего – на соленом озере Донузлав за Евпаторией. Едешь по голой степи, где разрушенные коровники перемежаются редкими посадками акации и серебристого лоха, ломаешь ходовую на еще не отремонтированных проселочных дорогах, и оказываешься на берегу извилистого Донузлава, по поверхности которого ровными рядами красные и серые буйки. Вот она – ферма.
Здесь растят мидий, креветку ванна мэй и устриц. И еще экспериментируют с теляпией, форелью, задумываются о раках. Но основное – морские моллюски.
"Это - оптимальная еда, если у вас нет аллергии. Если ими питаться, то будешь получать максимальную дозу всех необходимых микроэлементов", – рассказывает главный технолог предприятия Денис Пономаренко.
Сам, правда, говорит, что выращенное практически никогда не ест: они для него как дети, знает каждую с самой маленькой ракушечки.
Денис родом из Новоозерного. На ферме работают его односельчане. Закаленный непогодами капитан везет нас на специальной барже на самые дальние участки "морского огорода". Летом хорошо – брызги в лицо освежают. Но на ферме работают круглогодично, ежедневно в любую погоду. Зимой такой ветер – сплошное огорченье.
"Мидия растет в так называемом итальянском рукаве. Это сетчатый рукав, ее туда сажают подрощенной и она со временем вылезает из ячеек, к которым крепится с помощью нитей бисуса - специального коллагена", - рассказывает наш сопровождающий.
Итальянские рукава сделаны из полимерной сетки, в которой мидии проводят по полгода, набирая массу и товарный вид. С каждого метра рукава на предприятии снимают максимум 20 килограммов мидий. А всего в год добывают до 300 тонн.
Этот моллюск – родной для Черного моря, а вот устрица – переселенка. Ее сюда специально завезли, чтобы импортозамещать зарубежную. Вот и выращивают – до 3 млн штук в год.
Французские дамы капризные. Растут от двух до четырех лет.
"Их вылавливают круглогодично и ухаживают за устрицей круглогодично. Сколько привезти с каждой "ходки" с "огорода" - решают капитан с бригадиром. Но если "огородом" не заниматься, то это все утонет, зарастет. Ведь мидия более ли менее самостоятельна, а вот устрица только учится жить в Донузлаве. Капитан каждый день выезжает, чистит рукава и сетки устриц от мидий, губки и морского винограда, смотрит на товарный размер и привозит в цех. На обработку каждый день привозят от 2 до 8 тыс штук", - шум ветра перебивает голос Дениса.
И мидии, и устрицы гроздями висят на рукавах, полощутся в сетках в донузлавских водах, фильтруют соленую воду, процеживая как сквозь сито фитопланктон. Им и питаются. Садки не касаются дна, вода должна омывать жителей в их сетчатых многоэтажках со всех сторон.
Местная устрица, уверяет нас наш собеседник, имеет особенный вкус – сладковатый. Все потому, что в Донузлаве вода на несколько промилле ниже, чем в Черном море. И еще ниже, чем в Средиземном.
Живая пища Донузлава
В этом хозяйстве моллюсков продают только живыми: никакой заморозки. Их привозят в цеха, сортируют по размеру, очищают от всяческих наростов, пакуют, прокладывая влажной тканью и отвозят рефрижераторами по торговым точкам, в том числе с Москву и Санкт-Петербург.
"Лабораторные исследования показали, что срок годности моллюсков, хранящихся при температуре от 0 до 5 градусов – две недели. Устрица может и два месяца жить в холодильнике, но у нее начинаются изменения в теле, она будет худеть. Но сам мускул, который держит створки закрытыми, будет живым", – объясняет Денис.
Опять же, по его словам, гастрономы считают, что мидии хороши для приготовления только в створках. Их межстрворчатая жидкость – это та самая формула вкуса. И в ней же огромное количество полезных микроэлементов.
Такую ценность здесь постарались сохранить. Сейчас проходят эксперименты по производству гидролизата из мелкой, не товарной мидии.
"Пытаемся дать ход мелкой мидии. Она в пищу не пригодна, размер не позволяет - как семечки. Но наполнение мясом ракушки в мелкой - самое большое. Мы хотим из нашей мелкой мидии сделать БАД и реализовывать его в регионах России. Он работает как иммуностимулятор, помогает в профилактике диабета. Вместо того, чтобы съесть миску мидий, вы можете выпить ложку гидролизата", - говорит технолог.
Но мы уверенны, что настоящие мидии лучше, потому что вкуснее. И романтичней: ведь это настоящее летнее удовольствие – сидеть на террасе с видом на море и есть продукты моря. Это то, что привлекает и крымчан, и туристов.
"22 эксклюзивных эногастрономических маршрута по старинным винодельням и новым гравитационным винным производствам, сырным и мидийным семейным фермам, лавандовым и розовым полям, объединенные единым маршрутом - Винная дорога Крыма, которой, к слову, в этом году уже пять лет. Традиции крымской и черноморской кухни привлекают внимание все большего количества туристов в Крыму, которые через эногастрономию познают регион, по которому путешествуют", - уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Но так как наши донузлавские моллюски отправляются и в дальние поездки по регионам России, вкус Крыма можно ощутить и там. И узнать аромат Донузлава – ведь свежие моллюски пахнут морем. В первую очередь им.
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