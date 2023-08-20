Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге

"Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам…" – с улыбкой цитирует известную фразу предприниматель и судостроитель из Судака Сергей Троицкий, рассказывая о своем пути от капитана и прокатчика к изобретателю и кораблестроителю."Более двадцати лет занимаюсь прокатом – катаю людей. Лодки тогда в основном приобретали иностранного производства. Но к каждой были какие-то вопросы: к уровню комфорта, вместимости, ходовым характеристикам. Когда против нас ввели санкции, решили строить сами…", – вспоминает Троицкий.Ангар с металлической крышей стоит посреди раскаленной августовским солнцем бетонной площадки. На фоне белесого асфальта и графитных судакских холмов яркими пятнами выделяются стоящие на салазках лодки и катамараны. Синие, зеленые, красные, белые и цвета морской волны - они как будто тоже изнывают от жары и просятся в прохладные воды Капсельской бухты."Сначала создается матрица – форма для лодки. Изнутри она покрывается гелькоутом (состав на основе полимерных смол), следующим слоем помещаются стекловолокно, полиэфирная смола … После этого изделие выкатывают, то есть извлекают из матрицы вручную", – рассказывает о технологии производства Троицкий. Извлеченный из матрицы корпус постепенно "одевают": устанавливают надстройку, сиденья, силовой агрегат, проводку, управление.За короткими неспешными фразами стоит титанический труд. Разработка матрицы начинается с 3D модели, формируется электронный прототип, который учитывает характеристики изделия. Следующий шаг – мастер-модель из дерева или пенопласта в натуральную величину. Ее покрывают защитным покрытием – матричным гелем, который наносят слой за слоем. Далее происходит очистка, полировка и другие виды подготовительных работ. Финальный этап – коррекция и доводка. Они требуют особой точности, поскольку должны быть устранены все мельчайшие недочеты.Первые шаги в кораблестроении Троицкий с командой единомышленников начал делать почти пять лет назад. Этот период судостроитель описывает как время изучения технологии производства судов, поисков решений, воплощения новых идей, испытаний на суше и воде.Два подшипника и "ВАЗовский" генератор"Задачей было спроектировать, разработать и сконструировать суда на электроходу, обеспечив грамотную настройку и обслуживание техники, – продолжает Троицкий по пути в ангар. – Начиналось все с электродвигателей Tesla, которые мы адаптировали под морскую среду. Но после закрытия импорта пришли в выводу, что надо создавать собственную разработку".Среди ключевых требований к двигателю собеседник назвал мощность, простоту, высокий уровень надежности и минимальное число поддающихся износу деталей. Задача была решена путем создания мотора погружного типа с масляным охлаждением.В ноябре прошлого года начались ходовые испытания очередной модификации электромоторов мощностью 300 "лошадей", есть и более мощные – 600-сильные для судов большей вместимости.Из Крыма в Турцию и ЭмиратыРазработка крымских изобретателей не осталась незамеченной в водно-моторном мире. Первые образцы прошли обкатку в бухтах Судака и отельных комплексах полуострова. На этом этапе выявлялись и устранялись выявленные недочеты. На сегодня электрокатамараны отработали два года, нареканий пока нет, заверяет Троицкий.Движением вверх стали различные промышленные и тематические выставки, которые позволили представить крымские катамараны широкой публике. После этого поступили первые заказы: лодки поехали в Сочи, Дагестан, города центральной части России. Сейчас еще одна партия катамаранов готовится к отправке в Турцию и Эмираты."Большие перспективы открыла выставка "Иннопром-23". Там было подписано соглашение о совместном сотрудничестве с Индией на поставку, производство и эксплуатацию в этой стране нашей продукции, а именно электрокатамаранов и другой водно-моторной техники, – рассказывает супруга и единомышленница Сергея Кристина Троицкая. – Есть и другие договоренности по продвижению нашей продукции за рубежом".Крымские изобретатели не останавливаются на достигнутом в стремлении совершенствовать и расширять модельный ряд. Кроме деловых контактов, "Иннопром" предоставил возможность познакомиться с производителями электромоторов "Роскосмоса". Результатом общения стал совместный проект по адаптации ростеховских двигателей по техническому заданию крымских кораблестроителей. Экспериментальные электродвигатели будут тестироваться в Крыму на семиметровых бортах.Катера, водный каршеринг и островаПо словам Троицкого, закрытие импорта стало сильным ударом для всех предпринимателей, чья деятельность так или иначе связана с водным бизнесом. Силовые установки стали первым сегментом, который пал под тяжестью бюрократических проволочек, связанных с обходными логистическими путями доставки запчастей и комплектующих.Сейчас в планах - создание первого в мире водного каршеринга на базе арт-кластера "Таврида-АРТ" и разработка специального приложения, которое позволит дистанционно управлять лодкой. Есть и более амбициозные идеи – строительство площадок для плавучих отелей на безостровных мальдивских атоллах. Возможно, такие планы покажутся кому-то невыполнимыми, но, глядя на результат пятилетней работы Сергея Троицкого и его команды, начинаешь верить, что нет ничего невозможного, а для крымчан – тем более.
"Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам…" – с улыбкой цитирует известную фразу предприниматель и судостроитель из Судака Сергей Троицкий, рассказывая о своем пути от капитана и прокатчика к изобретателю и кораблестроителю.
"Более двадцати лет занимаюсь прокатом – катаю людей. Лодки тогда в основном приобретали иностранного производства. Но к каждой были какие-то вопросы: к уровню комфорта, вместимости, ходовым характеристикам. Когда против нас ввели санкции, решили строить сами…", – вспоминает Троицкий.
Ангар с металлической крышей стоит посреди раскаленной августовским солнцем бетонной площадки. На фоне белесого асфальта и графитных судакских холмов яркими пятнами выделяются стоящие на салазках лодки и катамараны. Синие, зеленые, красные, белые и цвета морской волны - они как будто тоже изнывают от жары и просятся в прохладные воды Капсельской бухты.
"Сначала создается матрица – форма для лодки. Изнутри она покрывается гелькоутом (состав на основе полимерных смол), следующим слоем помещаются стекловолокно, полиэфирная смола … После этого изделие выкатывают, то есть извлекают из матрицы вручную", – рассказывает о технологии производства Троицкий. Извлеченный из матрицы корпус постепенно "одевают": устанавливают надстройку, сиденья, силовой агрегат, проводку, управление.
За короткими неспешными фразами стоит титанический труд. Разработка матрицы начинается с 3D модели, формируется электронный прототип, который учитывает характеристики изделия. Следующий шаг – мастер-модель из дерева или пенопласта в натуральную величину. Ее покрывают защитным покрытием – матричным гелем, который наносят слой за слоем. Далее происходит очистка, полировка и другие виды подготовительных работ. Финальный этап – коррекция и доводка. Они требуют особой точности, поскольку должны быть устранены все мельчайшие недочеты.
Первые шаги в кораблестроении Троицкий с командой единомышленников начал делать почти пять лет назад. Этот период судостроитель описывает как время изучения технологии производства судов, поисков решений, воплощения новых идей, испытаний на суше и воде.
Два подшипника и "ВАЗовский" генератор
"Задачей было спроектировать, разработать и сконструировать суда на электроходу, обеспечив грамотную настройку и обслуживание техники, – продолжает Троицкий по пути в ангар. – Начиналось все с электродвигателей Tesla, которые мы адаптировали под морскую среду. Но после закрытия импорта пришли в выводу, что надо создавать собственную разработку".
Среди ключевых требований к двигателю собеседник назвал мощность, простоту, высокий уровень надежности и минимальное число поддающихся износу деталей. Задача была решена путем создания мотора погружного типа с масляным охлаждением.
"Технология изготовления электромоторов проста и надежна. База - генератор от "ВАЗовской" "шестерки". Весной ездили в Тольятти и теперь наши моторы мотают там. Из подверженных износу деталей в таком моторе - только два подшипника. Двойная система сальников, которая препятствует попаданию воды. В качестве охлаждающего элемента используется моторное масло. Оно же смазывает подшипники. По сути, система вечная", – не без гордости продолжает кораблестроитель.
В ноябре прошлого года начались ходовые испытания очередной модификации электромоторов мощностью 300 "лошадей", есть и более мощные – 600-сильные для судов большей вместимости.
Из Крыма в Турцию и Эмираты
Разработка крымских изобретателей не осталась незамеченной в водно-моторном мире. Первые образцы прошли обкатку в бухтах Судака и отельных комплексах полуострова. На этом этапе выявлялись и устранялись выявленные недочеты. На сегодня электрокатамараны отработали два года, нареканий пока нет, заверяет Троицкий.
"В марте прошлого года получили патент на изобретение промышленного образца электрокатамарана F-1. Наступило время двигаться дальше", – говорит он.
Движением вверх стали различные промышленные и тематические выставки, которые позволили представить крымские катамараны широкой публике. После этого поступили первые заказы: лодки поехали в Сочи, Дагестан, города центральной части России. Сейчас еще одна партия катамаранов готовится к отправке в Турцию и Эмираты.
"Большие перспективы открыла выставка "Иннопром-23". Там было подписано соглашение о совместном сотрудничестве с Индией на поставку, производство и эксплуатацию в этой стране нашей продукции, а именно электрокатамаранов и другой водно-моторной техники, – рассказывает супруга и единомышленница Сергея Кристина Троицкая. – Есть и другие договоренности по продвижению нашей продукции за рубежом".
Крымские изобретатели не останавливаются на достигнутом в стремлении совершенствовать и расширять модельный ряд. Кроме деловых контактов, "Иннопром" предоставил возможность познакомиться с производителями электромоторов "Роскосмоса". Результатом общения стал совместный проект по адаптации ростеховских двигателей по техническому заданию крымских кораблестроителей. Экспериментальные электродвигатели будут тестироваться в Крыму на семиметровых бортах.
Катера, водный каршеринг и острова
По словам Троицкого, закрытие импорта стало сильным ударом для всех предпринимателей, чья деятельность так или иначе связана с водным бизнесом. Силовые установки стали первым сегментом, который пал под тяжестью бюрократических проволочек, связанных с обходными логистическими путями доставки запчастей и комплектующих.
"Время стало вносить свои коррективы, мы стали вносить свои, - продолжает Троицкий. - И вот уже несколько лет мы работаем на судах собственного производства, что позволяет нам иметь возможность максимально быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру потребительского спроса в сфере водно-моторной инфраструктуры".
Сейчас в планах - создание первого в мире водного каршеринга на базе арт-кластера "Таврида-АРТ" и разработка специального приложения, которое позволит дистанционно управлять лодкой. Есть и более амбициозные идеи – строительство площадок для плавучих отелей на безостровных мальдивских атоллах. Возможно, такие планы покажутся кому-то невыполнимыми, но, глядя на результат пятилетней работы Сергея Троицкого и его команды, начинаешь верить, что нет ничего невозможного, а для крымчан – тем более.
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