https://crimea.ria.ru/20240319/biznes-stran-zapada-aktivno-sotrudnichaet-s-krymom--vlasti-regiona-1135841890.html
Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона
Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона
Представители бизнеса ряда европейских стран, вопреки официальному запрету правительств, проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T17:08
2024-03-19T17:08
2024-03-19T17:08
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импорт
экспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда европейских стран, вопреки официальному запрету правительств, проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ, отметил постпред республики при президенте.Он добавил, что Крым также развивает сотрудничество со странами Африки, которые заинтересованы в экспортно-импортных операциях с полуостровом. По словам Мурадова, Крыму, в частности, интересен импорт из этих стран кофе, какао и другой продукции. А африканские государства заинтересованы в поставках из Крыма зерновых, удобрений, продукции химической промышленности.Зампредседателя Совмина РК также констатировал, что для крымских товаропроизводителей по-прежнему затруднен вопрос взаиморасчетов с иностранными партнерами в силу жестких западных санкций. В этой ситуации, по словам Мурадова, необходимо уйти от системы денежных расчетов и вернуться к системе клиринга, которая эффективно применялась в советский период.Речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTМеждународная дружба: что увидела иностранная молодежь в КрымуЛавров: Крым преодолел наследство Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона
Бизнес западных стран сотрудничает с Крымом через посредников – постпред Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда европейских стран, вопреки официальному запрету правительств, проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Конечно, бизнес находит свои пути. Они могут быть более сложными, более легкими, но он просачивается все равно. Ко мне обращаются многочисленные бизнесмены из Греции, Болгарии, Германии, других западных государств. Эти экономические связи блокируются государственными структурами, но бизнес все равно находит посредников, фирмы-"прокладки" и другие инструменты, с помощью которых он заходит и работает и с Крымом, и с соседними территориями, я имею в виду Краснодарский край, но покупают крымские товары", – сказал Мурадов.
Иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ, отметил постпред республики при президенте.
Он добавил, что Крым также развивает сотрудничество со странами Африки, которые заинтересованы в экспортно-импортных операциях с полуостровом. По словам Мурадова, Крыму, в частности, интересен импорт из этих стран кофе, какао и другой продукции. А африканские государства заинтересованы в поставках из Крыма зерновых, удобрений, продукции химической промышленности.
Зампредседателя Совмина РК также констатировал, что для крымских товаропроизводителей по-прежнему затруднен вопрос взаиморасчетов с иностранными партнерами в силу жестких западных санкций. В этой ситуации, по словам Мурадова, необходимо уйти от системы денежных расчетов и вернуться к системе клиринга, которая эффективно применялась в советский период.
Речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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