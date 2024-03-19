https://crimea.ria.ru/20240319/biznes-stran-zapada-aktivno-sotrudnichaet-s-krymom--vlasti-regiona-1135841890.html

Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона

Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона

Представители бизнеса ряда европейских стран, вопреки официальному запрету правительств, проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T17:08

2024-03-19T17:08

2024-03-19T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Представители бизнеса ряда европейских стран, вопреки официальному запрету правительств, проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Иностранный бизнес и сотрудничающие с ним крымские компании регистрируют совместные предприятия в других субъектах РФ, отметил постпред республики при президенте.Он добавил, что Крым также развивает сотрудничество со странами Африки, которые заинтересованы в экспортно-импортных операциях с полуостровом. По словам Мурадова, Крыму, в частности, интересен импорт из этих стран кофе, какао и другой продукции. А африканские государства заинтересованы в поставках из Крыма зерновых, удобрений, продукции химической промышленности.Зампредседателя Совмина РК также констатировал, что для крымских товаропроизводителей по-прежнему затруднен вопрос взаиморасчетов с иностранными партнерами в силу жестких западных санкций. В этой ситуации, по словам Мурадова, необходимо уйти от системы денежных расчетов и вернуться к системе клиринга, которая эффективно применялась в советский период.Речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTМеждународная дружба: что увидела иностранная молодежь в КрымуЛавров: Крым преодолел наследство Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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