https://crimea.ria.ru/20240522/massovaya-draka-v-simferopole---politsiya-provodit-proverku-1137507654.html

Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку

Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку

Массовая драка в Симферополе попала на видео - полиция проводит проверку. Об этом сообщили в МВД по РК. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T22:37

2024-05-22T22:37

2024-05-22T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Массовая драка в Симферополе попала на видео - полиция проводит проверку. Об этом сообщили в МВД по РК.Информация о драке появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как на одной из улиц Старого города порядка 15-20 молодых людей выясняют отношения. Полиция изучила запись и начала проверку.По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация на контроле МВД, добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20231218/ot-udara-upal-i-umer-v-evpatorii-pyanaya-draka-zakonchilas-smertyu-1133625948.html

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2024

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