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Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
Массовая драка в Симферополе попала на видео - полиция проводит проверку. Об этом сообщили в МВД по РК. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T22:37
2024-05-22T22:37
2024-05-22T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Массовая драка в Симферополе попала на видео - полиция проводит проверку. Об этом сообщили в МВД по РК.Информация о драке появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как на одной из улиц Старого города порядка 15-20 молодых людей выясняют отношения. Полиция изучила запись и начала проверку.По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация на контроле МВД, добавили в ведомстве.
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Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
Массовая драка в Старом городе Симферополя - полиция проводит проверку
22:37 22.05.2024 (обновлено: 22:39 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Массовая драка в Симферополе попала на видео - полиция проводит проверку. Об этом сообщили в МВД по РК.
Информация о драке появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как на одной из улиц Старого города порядка 15-20 молодых людей выясняют отношения. Полиция изучила запись и начала проверку.
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт", - говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, обстоятельства произошедшего и лица, участвующие в конфликте, устанавливаются", - сообщили в МВД.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация на контроле МВД, добавили в ведомстве.