https://crimea.ria.ru/20240522/bezopasnyy-otdykh-na-vode-kak-krym-gotovitsya-k-kupalnomu-sezonu-1137498269.html

Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону

Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону

К началу купального сезона на полуострове готовят пляжи и объекты детского оздоровления. Обеспечение безопасного отдыха обсудили на заседании комиссии по... РИА Новости Крым, 22.05.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. К началу купального сезона на полуострове готовят пляжи и объекты детского оздоровления. Обеспечение безопасного отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.В детских оздоровительных лагерях Крыма проводятся регулярные занятия по соблюдению мер безопасности и правил поведения на водных объектах.Не допускают в эксплуатацию объекты детского оздоровления, в которых отсутствуют или неисправны системы пожарной автоматики.Будет усилена разъяснительная работа с населением о предотвращении гибели и травматизма людей на воде. А на водных объектах и подъездных путях к традиционным местам отдыха обеспечат наличие предупреждающих и запрещающих знаков.По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, на текущий момент утверждено 325 пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхБезопасность на воде. Что нужно знать и как избежать трагедии?

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2024

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