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Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
К началу купального сезона на полуострове готовят пляжи и объекты детского оздоровления. Обеспечение безопасного отдыха обсудили на заседании комиссии по... РИА Новости Крым, 22.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. К началу купального сезона на полуострове готовят пляжи и объекты детского оздоровления. Обеспечение безопасного отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.В детских оздоровительных лагерях Крыма проводятся регулярные занятия по соблюдению мер безопасности и правил поведения на водных объектах.Не допускают в эксплуатацию объекты детского оздоровления, в которых отсутствуют или неисправны системы пожарной автоматики.Будет усилена разъяснительная работа с населением о предотвращении гибели и травматизма людей на воде. А на водных объектах и подъездных путях к традиционным местам отдыха обеспечат наличие предупреждающих и запрещающих знаков.По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, на текущий момент утверждено 325 пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхБезопасность на воде. Что нужно знать и как избежать трагедии?
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Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону

Более 300 пляжей утверждены для безопасного отдыха в Крыму

22:04 22.05.2024 (обновлено: 23:18 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДети на пляже
Дети на пляже - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. К началу купального сезона на полуострове готовят пляжи и объекты детского оздоровления. Обеспечение безопасного отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.
В детских оздоровительных лагерях Крыма проводятся регулярные занятия по соблюдению мер безопасности и правил поведения на водных объектах.
Не допускают в эксплуатацию объекты детского оздоровления, в которых отсутствуют или неисправны системы пожарной автоматики.

"На учете находятся 386 объектов отдыха и оздоровления детей. Все они проверены органами надзора", – уточнили в МЧС РК.

Будет усилена разъяснительная работа с населением о предотвращении гибели и травматизма людей на воде. А на водных объектах и подъездных путях к традиционным местам отдыха обеспечат наличие предупреждающих и запрещающих знаков.

"За 2024 год на территории Республики Крым произошло пять происшествий на водных объектах, погибли два человека. Гибели детей не допущено", – говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, на текущий момент утверждено 325 пляжей.
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