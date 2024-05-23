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В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию

В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию

Получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T09:17

2024-05-23T09:17

2024-05-23T09:17

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам Валентины Лаврик, даже если школьники не будут в дальнейшем работать по выбранному направлению, они получат умения и навыки, которые им пригодятся. В частности, они могут обучиться поварскому делу, профессии парикмахера, водителя различных категорий."На сегодня три таких межшкольных комбината сохранились в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе. Первого сентября открывается подобный центр в Ялте", – уточнила министр образования РК.Кроме того, четыре муниципалитета получили поручение от главы Крыма начать готовить помещения для таких комбинатов с 1 сентября 2025 года. В зависимости от запроса региона будут готовиться программы обучения."У детей будет возможность заниматься и получать определенные навыки, умения. Также они получат документ о том, чему они научились", – заключила Валентина Лаврик.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьНазваны даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах КрымаВ школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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