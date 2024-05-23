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В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
Получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T09:17
2024-05-23T09:17
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валентина лаврик
образование в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам Валентины Лаврик, даже если школьники не будут в дальнейшем работать по выбранному направлению, они получат умения и навыки, которые им пригодятся. В частности, они могут обучиться поварскому делу, профессии парикмахера, водителя различных категорий."На сегодня три таких межшкольных комбината сохранились в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе. Первого сентября открывается подобный центр в Ялте", – уточнила министр образования РК.Кроме того, четыре муниципалитета получили поручение от главы Крыма начать готовить помещения для таких комбинатов с 1 сентября 2025 года. В зависимости от запроса региона будут готовиться программы обучения."У детей будет возможность заниматься и получать определенные навыки, умения. Также они получат документ о том, чему они научились", – заключила Валентина Лаврик.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьНазваны даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах КрымаВ школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
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крым, валентина лаврик, образование в крыму и севастополе, новости крыма, школа, симферополь, керчь, бахчисарайский район, ялта, минобраз крыма
В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию

В Крыму возрождают межшкольные учебно-производственные комбинаты

09:17 23.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбучение
Обучение - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Получить профессию уже во время обучения в школе с этого года смогут ученики в четырех районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

"При главе республики существует рабочая группа по образованию. Мы обсудили возрождение межшкольных учебно-производственных комбинатов. Дети будут получать рабочую профессию", – сообщила министр.

По словам Валентины Лаврик, даже если школьники не будут в дальнейшем работать по выбранному направлению, они получат умения и навыки, которые им пригодятся. В частности, они могут обучиться поварскому делу, профессии парикмахера, водителя различных категорий.
"На сегодня три таких межшкольных комбината сохранились в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе. Первого сентября открывается подобный центр в Ялте", – уточнила министр образования РК.
Кроме того, четыре муниципалитета получили поручение от главы Крыма начать готовить помещения для таких комбинатов с 1 сентября 2025 года. В зависимости от запроса региона будут готовиться программы обучения.
"У детей будет возможность заниматься и получать определенные навыки, умения. Также они получат документ о том, чему они научились", – заключила Валентина Лаврик.
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