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Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
Бесплатно выучиться и получить диплом IT-специалиста могут студенты двух университетов в Крыму, где реализуется проект "Цифровая кафедра". Как все устроено,... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T19:45
2024-03-24T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Бесплатно выучиться и получить диплом IT-специалиста могут студенты двух университетов в Крыму, где реализуется проект "Цифровая кафедра". Как все устроено, корреспондент РИА Новости Крым разбирался на примере Севастопольского государственного университета (СевГУ).Проекту "Цифровые кафедры" скоро два года: он стартовал в апреле 2022-го. Пионерами стали 114 университетов России, сейчас их уже 119. Два – в Крыму: Крымский федеральный университет и СевГУ.За это время вторую специальность в области IT в Севастопольском госуниверситете уже получили свыше 800 студентов, еще около 1100 сейчас доучиваются. И это не только айтишнкики, пожелавшие стать специалистами более широкого профиля, рассказала руководитель проекта "Цифровая кафедра" СевГУ, заведующая базовой кафедрой "Корпоративные информационные системы" Виктория Шевченко.И тоже совершенно бесплатно за 9 месяцев можно получить второе высшее образование в сфере IТ, где обучают не только преподаватели университета, но и действующие программисты и разработчики, сотрудники компаний, подчеркнула Шевченко.Завкафедрой "Цифровое проектирование" Алексей Тараховский рассказывает: в рамках проекта второе IТ-образование получают сейчас студенты кафедры "Автомобильный транспорт" Политехнического института СевГУ. Под его чутким руководством "автомобилисты" проектируют корпус отечественного молодежного кабриолета "Родстер "Крым" (разработан в конструкторском бюро молодежи в МГТУ им. Баумана – ред.).Студенты поэлементно проектируют, сканируют, печатают потом на 3D принтерах и собирают. Выступают "в роли своего рода дизайн-ателье, придумывая, как этот корпус будет выглядеть", уточнил завкафедрой.Второе IT-образование студенты-"неайтишники" получают, как правило, для того, чтобы быть "продвинутыми" именно в профессии, говорят педагоги. "Эти люди позволят цифровизовать свою сферу" в условиях стремительного развития отрасли, но в IТ они также смогут работать, утверждает Виктория Шевченко.С тем, что стране нужны "быстрые" айтишники, которые будут приобретать опыт и знания уже на производстве, согласен и Тараховский: "России нужны прежде всего специалисты, которые "горят": умеют, знают и хотят", – считает он.По мнению педагога, благодаря серьезным финансовым вливаниям и программам развития отрасли, разработанным на государственном уровне, в частности проекту "Цифровые кафедры" в университетах страны, российская молодежь будет в подавляющем большинстве образована в цифровой сфере очень скоро."Думаю, это произойдет через 3-5 лет", – заключил специалист.Получить диплом по IТ-специальности можно только вместе с первым дипломом – об основном высшем образовании. Начать обучение на "Цифровой кафедре" студенты бакалавриата могут со второго курса, а специалитета – с третьего. Всего IТ-программ в проекте 12, срок обучения на них от 9 до 15 месяцев.Проект "Цифровые кафедры" реализуется в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпроекта "Цифровая экономика". Читайте также на РИА Новости Крым:В России представили первый отечественный кабриолет "Крым" Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
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новости, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), крым, севастополь, высшее образование, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму
Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить

Бесплатно получить IТ-специальность в Крыму могут студенты КФУ и СевГУ в течение 9 месяцев

19:45 24.03.2024
 
© Fotolia/ Andrey PopovИнтернет
Интернет
© Fotolia/ Andrey Popov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Бесплатно выучиться и получить диплом IT-специалиста могут студенты двух университетов в Крыму, где реализуется проект "Цифровая кафедра". Как все устроено, корреспондент РИА Новости Крым разбирался на примере Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Проекту "Цифровые кафедры" скоро два года: он стартовал в апреле 2022-го. Пионерами стали 114 университетов России, сейчас их уже 119. Два – в Крыму: Крымский федеральный университет и СевГУ.
За это время вторую специальность в области IT в Севастопольском госуниверситете уже получили свыше 800 студентов, еще около 1100 сейчас доучиваются. И это не только айтишнкики, пожелавшие стать специалистами более широкого профиля, рассказала руководитель проекта "Цифровая кафедра" СевГУ, заведующая базовой кафедрой "Корпоративные информационные системы" Виктория Шевченко.

"У нас студенты-педагоги обучаются и изучают технологии IRVR. То есть они смогут, например, делать методические рекомендации лабораторные для школьников в схемах виртуальной и дополненной реальности – это ведь здорово! А если вы, например, студент-историк и думаете, что вам не хватает аналитики больших данных, то поступаете на цифровую кафедру", – рассказала она.

И тоже совершенно бесплатно за 9 месяцев можно получить второе высшее образование в сфере IТ, где обучают не только преподаватели университета, но и действующие программисты и разработчики, сотрудники компаний, подчеркнула Шевченко.
Завкафедрой "Цифровое проектирование" Алексей Тараховский рассказывает: в рамках проекта второе IТ-образование получают сейчас студенты кафедры "Автомобильный транспорт" Политехнического института СевГУ. Под его чутким руководством "автомобилисты" проектируют корпус отечественного молодежного кабриолета "Родстер "Крым" (разработан в конструкторском бюро молодежи в МГТУ им. Баумана – ред.).

"Москвичи запустили его, вузы-партнеры получили сваренную металлическую раму, и теперь каждый вуз собирает свой автомобиль. И вот наши ребята дошли до момента, когда надо делать кузов. Так как к нам на программу зашел 4-й курс, который знает, как устроен автомобиль, мы с заведующим кафедрой посовещались и решили, что для этих ребят будет задание по проектированию корпуса автомобиля", – поделился Тараховский.

Студенты поэлементно проектируют, сканируют, печатают потом на 3D принтерах и собирают. Выступают "в роли своего рода дизайн-ателье, придумывая, как этот корпус будет выглядеть", уточнил завкафедрой.
Второе IT-образование студенты-"неайтишники" получают, как правило, для того, чтобы быть "продвинутыми" именно в профессии, говорят педагоги. "Эти люди позволят цифровизовать свою сферу" в условиях стремительного развития отрасли, но в IТ они также смогут работать, утверждает Виктория Шевченко.

"Не все сразу становятся сеньорами или мидлами (от Middle, Senior – ранги в IТ, начальный – Junior – ред.). И мы понимаем, что за девять месяцев суперпрограммистом не станет никто. Но человек получает базовые навыки в цифровой сфере, и это не школьная информатика, а концентрированные знания. Потом он приходит на предприятие и работает. Да, это востребовано. Да, этот диплом действительно котируется", – считает специалист.

С тем, что стране нужны "быстрые" айтишники, которые будут приобретать опыт и знания уже на производстве, согласен и Тараховский: "России нужны прежде всего специалисты, которые "горят": умеют, знают и хотят", – считает он.
По мнению педагога, благодаря серьезным финансовым вливаниям и программам развития отрасли, разработанным на государственном уровне, в частности проекту "Цифровые кафедры" в университетах страны, российская молодежь будет в подавляющем большинстве образована в цифровой сфере очень скоро.
"Думаю, это произойдет через 3-5 лет", – заключил специалист.
Получить диплом по IТ-специальности можно только вместе с первым дипломом – об основном высшем образовании. Начать обучение на "Цифровой кафедре" студенты бакалавриата могут со второго курса, а специалитета – с третьего. Всего IТ-программ в проекте 12, срок обучения на них от 9 до 15 месяцев.
Проект "Цифровые кафедры" реализуется в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпроекта "Цифровая экономика".
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