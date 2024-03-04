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Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
Севастопольский государственный университет намерен стать одним из тех высших учебных заведений России, где появится кампус мирового уровня, о строительстве... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T16:28
2024-03-04T16:38
михаил развожаев
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высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет намерен стать одним из тех высших учебных заведений России, где появится кампус мирового уровня, о строительстве которых в своем послании к ФС РФ упоминал президент Владимир Путин. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24".В послании Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о расширении программы строительства в России университетских кампусов. Он отметил, что до 2030 года в России их должно появиться 25 и предложил расширить число студенческих городков до 40, на что выделят около 400 млрд рублей из бюджета страны.По мнению Развожаева, то, что обозначил президент – уникально. И уже известно, что порядка 20 университетов прошли конкурсный отбор и работы по строительству там будут запущены, подчеркнул губернатор.По его словам, Севастополь оставаться в стороне от таких возможностей не намерен: кампус на берегу теплого моря, недалеко от виноградников, должен появиться."У нас тоже есть в Севастополе амбиции: Севастопольской государственный университет заявится на кампус мирового уровня", – сообщил Развожаев.Он также высказал уверенность в том, что в будущем Севастополь как университетский город и университет как центр Севастополя будут все более и более привлекательными для мировых ученых.Глава Севастополя также отметил, что, как председатель комиссии Госсовета по образованию, был рад узнать о расширении президентской программы капремонта образовательных учреждений, о чем также сказал Владимир Путин в своем послании.По его словам, отчасти решить проблемы ремонта в техникумах и колледжах сегодня позволяет федеральный проект "Профессионалитет", предполагающий сотрудничество российских предприятий с образовательными организациями для подготовки кадров и в том числе их участие в улучшении условий и материальной базы для студентов. Однако пока это не такая массовая практика, как хотелось бы, отметил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что по каждому разделу послания президента в Севастополе уже начата большая организационная работа, то есть не дожидаясь, когда будет официальный перечень поручений регионам.Также Развожаев рассказал о том, когда откроется уникальный историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который возводится в Севастополе по поручению президента РФ военными строителями.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
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михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество
Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев

Севастопольский университет заявится на конкурс строительства кампуса мирового уровня

16:28 04.03.2024 (обновлено: 16:38 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет намерен стать одним из тех высших учебных заведений России, где появится кампус мирового уровня, о строительстве которых в своем послании к ФС РФ упоминал президент Владимир Путин. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24".
В послании Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о расширении программы строительства в России университетских кампусов. Он отметил, что до 2030 года в России их должно появиться 25 и предложил расширить число студенческих городков до 40, на что выделят около 400 млрд рублей из бюджета страны.
По мнению Развожаева, то, что обозначил президент – уникально. И уже известно, что порядка 20 университетов прошли конкурсный отбор и работы по строительству там будут запущены, подчеркнул губернатор.
По его словам, Севастополь оставаться в стороне от таких возможностей не намерен: кампус на берегу теплого моря, недалеко от виноградников, должен появиться.
"У нас тоже есть в Севастополе амбиции: Севастопольской государственный университет заявится на кампус мирового уровня", – сообщил Развожаев.
Он также высказал уверенность в том, что в будущем Севастополь как университетский город и университет как центр Севастополя будут все более и более привлекательными для мировых ученых.
Глава Севастополя также отметил, что, как председатель комиссии Госсовета по образованию, был рад узнать о расширении президентской программы капремонта образовательных учреждений, о чем также сказал Владимир Путин в своем послании.
"Кроме школ теперь в эту программу вошли детские сады… И еще, что, наверное, более важно: деньги в рамках этой программы будут выделяться для регионов в том числе на ремонт наших техникумов, системы СПО (среднее профессиональное образование – ред.). Это чисто полномочия регионов, поэтому денег всегда в том объеме, в котором надо, на эту систему не хватает. А здесь… будут выделяться средства и на учебные корпуса, и на общежития… Долгожданные вещи", – прокомментировал Развожаев.
По его словам, отчасти решить проблемы ремонта в техникумах и колледжах сегодня позволяет федеральный проект "Профессионалитет", предполагающий сотрудничество российских предприятий с образовательными организациями для подготовки кадров и в том числе их участие в улучшении условий и материальной базы для студентов. Однако пока это не такая массовая практика, как хотелось бы, отметил Развожаев.

"Мы в Севастополе ведем сейчас переговоры с судостроительной корпорацией, чтобы они начали вкладываться в профильные колледжи. Но это все равно пока единицы", – поделился глава региона.

Развожаев подчеркнул, что по каждому разделу послания президента в Севастополе уже начата большая организационная работа, то есть не дожидаясь, когда будет официальный перечень поручений регионам.

"Мы уже приступили к тому, чтобы по каждому блоку смотреть, где мы можем принять участие, в какие программы сможет включиться город федерального значения Севастополь, чтобы сразу, заранее, начинать готовить заявки", – заключил он.

Также Развожаев рассказал о том, когда откроется уникальный историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который возводится в Севастополе по поручению президента РФ военными строителями.
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Михаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)Образование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбщество
 
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