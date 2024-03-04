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Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев

Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев

Севастопольский государственный университет намерен стать одним из тех высших учебных заведений России, где появится кампус мирового уровня, о строительстве... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T16:28

2024-03-04T16:28

2024-03-04T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский государственный университет намерен стать одним из тех высших учебных заведений России, где появится кампус мирового уровня, о строительстве которых в своем послании к ФС РФ упоминал президент Владимир Путин. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24".В послании Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о расширении программы строительства в России университетских кампусов. Он отметил, что до 2030 года в России их должно появиться 25 и предложил расширить число студенческих городков до 40, на что выделят около 400 млрд рублей из бюджета страны.По мнению Развожаева, то, что обозначил президент – уникально. И уже известно, что порядка 20 университетов прошли конкурсный отбор и работы по строительству там будут запущены, подчеркнул губернатор.По его словам, Севастополь оставаться в стороне от таких возможностей не намерен: кампус на берегу теплого моря, недалеко от виноградников, должен появиться."У нас тоже есть в Севастополе амбиции: Севастопольской государственный университет заявится на кампус мирового уровня", – сообщил Развожаев.Он также высказал уверенность в том, что в будущем Севастополь как университетский город и университет как центр Севастополя будут все более и более привлекательными для мировых ученых.Глава Севастополя также отметил, что, как председатель комиссии Госсовета по образованию, был рад узнать о расширении президентской программы капремонта образовательных учреждений, о чем также сказал Владимир Путин в своем послании.По его словам, отчасти решить проблемы ремонта в техникумах и колледжах сегодня позволяет федеральный проект "Профессионалитет", предполагающий сотрудничество российских предприятий с образовательными организациями для подготовки кадров и в том числе их участие в улучшении условий и материальной базы для студентов. Однако пока это не такая массовая практика, как хотелось бы, отметил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что по каждому разделу послания президента в Севастополе уже начата большая организационная работа, то есть не дожидаясь, когда будет официальный перечень поручений регионам.Также Развожаев рассказал о том, когда откроется уникальный историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который возводится в Севастополе по поручению президента РФ военными строителями.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

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