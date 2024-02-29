https://crimea.ria.ru/20240229/povyshenie-mrot-i-spisanie-dolgov-o-chem-esche-skazal-prezident-v-poslanii-1135317495.html

Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании

Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании

Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T16:48

2024-02-29T16:48

2024-02-29T16:58

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

общество

соцзащита

экономика

семья

туризм

культура

экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть вопросов коснулась социальной и экономическо сферы. Главное по этой теме – в подборке РИА Новости Крым.Социальные вопросыК 2030 году МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил президент России. Увеличение отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.Также президент поручил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, а также программу льготной ипотеки под 2% в новых регионах, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции.На 2,2 тыс рублей увеличится налоговый вычет на второго ребенка, а на третьего и последующего – на 6000 рублей. Кроме того, в РФ запустят новую программу расселения из аварийного жилья.Экономика РоссииРоссия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций, заявил президент.Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей. Деньги оставят регионам на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.Также глава государства предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.Новые нацпроекты и программыТакже президент анонсировал запуск пяти новых национальных проектов:Проект "Семья" будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости. "Молодежь России" – проект о будущем и для будущего страны, направленный на оказание поддержки подрастающему и молодому поколению страны. "Продолжительная и активная жизнь" – решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране."Кадры" – работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. В частности, до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов для высокотехнологичных отраслей."Экономика данных" – формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.Также в России запустят новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов спецоперации – заявление на участие в ней можно подать с 1 марта, и еще одну – "Земский работник культуры" – которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города и заработает с 2025 года. Правительству России также предложено расширить программу "Пушкинская карта".Другие вопросыЗдравоохранение и демография: на строительство и ремонт объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей.Образование: У учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. До 2030 года в России будет построено не менее 40 студенческих городков, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей.Туризм, культура, экология: в России восстановят объекты культурного наследия, создадут Фонд экологических и природоохранных проектов, современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей". К 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты.

https://crimea.ria.ru/20240229/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnoe-ob-svo-i-voennoy-moschi-rf-1135315131.html

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, соцзащита, экономика, семья, туризм, культура, экономика крыма