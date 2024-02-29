Рейтинг@Mail.ru
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/povyshenie-mrot-i-spisanie-dolgov-o-chem-esche-skazal-prezident-v-poslanii-1135317495.html
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T16:48
2024-02-29T16:58
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
общество
соцзащита
экономика
семья
туризм
культура
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135312844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7848e465ea99e5b6f87d5e6c507fc8f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть вопросов коснулась социальной и экономическо сферы. Главное по этой теме – в подборке РИА Новости Крым.Социальные вопросыК 2030 году МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил президент России. Увеличение отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.Также президент поручил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, а также программу льготной ипотеки под 2% в новых регионах, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции.На 2,2 тыс рублей увеличится налоговый вычет на второго ребенка, а на третьего и последующего – на 6000 рублей. Кроме того, в РФ запустят новую программу расселения из аварийного жилья.Экономика РоссииРоссия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций, заявил президент.Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей. Деньги оставят регионам на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.Также глава государства предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.Новые нацпроекты и программыТакже президент анонсировал запуск пяти новых национальных проектов:Проект "Семья" будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости. "Молодежь России" – проект о будущем и для будущего страны, направленный на оказание поддержки подрастающему и молодому поколению страны. "Продолжительная и активная жизнь" – решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране."Кадры" – работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. В частности, до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов для высокотехнологичных отраслей."Экономика данных" – формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.Также в России запустят новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов спецоперации – заявление на участие в ней можно подать с 1 марта, и еще одну – "Земский работник культуры" – которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города и заработает с 2025 года. Правительству России также предложено расширить программу "Пушкинская карта".Другие вопросыЗдравоохранение и демография: на строительство и ремонт объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей.Образование: У учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. До 2030 года в России будет построено не менее 40 студенческих городков, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей.Туризм, культура, экология: в России восстановят объекты культурного наследия, создадут Фонд экологических и природоохранных проектов, современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей". К 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты.
https://crimea.ria.ru/20240229/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnoe-ob-svo-i-voennoy-moschi-rf-1135315131.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135312844_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_967066482782c865c163e4d0d91c71b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, соцзащита, экономика, семья, туризм, культура, экономика крыма
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании

Главное из послания Путина Федеральному Собранию в блоке внутренней политики РФ

16:48 29.02.2024 (обновлено: 16:58 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть вопросов коснулась социальной и экономическо сферы. Главное по этой теме – в подборке РИА Новости Крым.

Социальные вопросы

К 2030 году МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил президент России. Увеличение отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
Также президент поручил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, а также программу льготной ипотеки под 2% в новых регионах, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции.
На 2,2 тыс рублей увеличится налоговый вычет на второго ребенка, а на третьего и последующего – на 6000 рублей. Кроме того, в РФ запустят новую программу расселения из аварийного жилья.

Экономика России

Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций, заявил президент.
Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей. Деньги оставят регионам на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.
Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Также глава государства предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.

Новые нацпроекты и программы

Также президент анонсировал запуск пяти новых национальных проектов:
Проект "Семья" будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости.
"Молодежь России"проект о будущем и для будущего страны, направленный на оказание поддержки подрастающему и молодому поколению страны.
"Продолжительная и активная жизнь" – решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране.
"Кадры" – работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. В частности, до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов для высокотехнологичных отраслей.
"Экономика данных" – формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.
Также в России запустят новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов спецоперации – заявление на участие в ней можно подать с 1 марта, и еще одну – "Земский работник культуры" которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города и заработает с 2025 года. Правительству России также предложено расширить программу "Пушкинская карта".

Другие вопросы

Здравоохранение и демография: на строительство и ремонт объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей.
Образование: У учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. До 2030 года в России будет построено не менее 40 студенческих городков, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей.
Туризм, культура, экология: в России восстановят объекты культурного наследия, создадут Фонд экологических и природоохранных проектов, современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей". К 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
16:34
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
 
Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюРоссияОбществоСоцзащитаЭкономикасемьяТуризмКультураЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Крымские хирурги испытывают уникальную российскую систему навигации
17:17Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
16:48Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
16:34Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
16:27Над Крымом отработала ПВО
16:22Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"
15:51Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети
15:27Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
Лента новостейМолния