Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
Главное из послания Путина Федеральному Собранию в блоке внутренней политики РФ
16:48 29.02.2024 (обновлено: 16:58 29.02.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В своем обращении президент дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть вопросов коснулась социальной и экономическо сферы. Главное по этой теме – в подборке РИА Новости Крым.
Социальные вопросы
К 2030 году МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил президент России. Увеличение отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
Также президент поручил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, а также программу льготной ипотеки под 2% в новых регионах, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции.
На 2,2 тыс рублей увеличится налоговый вычет на второго ребенка, а на третьего и последующего – на 6000 рублей. Кроме того, в РФ запустят новую программу расселения из аварийного жилья.
Экономика России
Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций, заявил президент.
Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей. Деньги оставят регионам на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.
Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Также глава государства предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.
Новые нацпроекты и программы
Также президент анонсировал запуск пяти новых национальных проектов:
Проект "Семья" будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости.
"Молодежь России" – проект о будущем и для будущего страны, направленный на оказание поддержки подрастающему и молодому поколению страны.
"Продолжительная и активная жизнь" – решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране.
"Кадры" – работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. В частности, до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов для высокотехнологичных отраслей.
"Экономика данных" – формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.
Также в России запустят новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов спецоперации – заявление на участие в ней можно подать с 1 марта, и еще одну – "Земский работник культуры" – которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города и заработает с 2025 года. Правительству России также предложено расширить программу "Пушкинская карта".
Другие вопросы
Здравоохранение и демография: на строительство и ремонт объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей.
Образование: У учеников должна быть возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. До 2030 года в России будет построено не менее 40 студенческих городков, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей.
Туризм, культура, экология: в России восстановят объекты культурного наследия, создадут Фонд экологических и природоохранных проектов, современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей". К 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты.