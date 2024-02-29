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Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат,... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:48
2024-02-29T13:58
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
банк
россия
общество
деньги
банковские вклады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.По словам российского лидера, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей – то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.Путин подчеркнул, что у граждан должна быть возможность инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), банк, россия, общество, деньги, банковские вклады
Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент

Путин предложил запустить сберегательные сертификаты для россиян на срок более трех лет

13:48 29.02.2024 (обновлено: 13:58 29.02.2024)
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.
"Считаю необходимым запустить новый инструмент – так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход", – сказал глава государства.
По словам российского лидера, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей – то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.
Путин подчеркнул, что у граждан должна быть возможность инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.

"Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет", уточнил он.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)БанкРоссияОбществоДеньгиБанковские вклады
 
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