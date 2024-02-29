https://crimea.ria.ru/20240229/putin-predlozhil-vvesti-sberegatelnyy-sertifikat-dlya-rossiyan-1135311723.html

Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент

Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат,... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:48

2024-02-29T13:48

2024-02-29T13:58

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

банк

россия

общество

деньги

банковские вклады

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил запустить в РФ новый инвестиционный инструмент – сберегательный сертификат, позволяющий россиянам разместить свои сбережения в банках под высокий процент на срок более трех лет.По словам российского лидера, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей – то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.Путин подчеркнул, что у граждан должна быть возможность инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html

россия

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2024

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), банк, россия, общество, деньги, банковские вклады