https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-spetsialnoy-kadrovoy-programmy-vremya-geroev-1135314489.html

Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"

Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"

С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев". Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T14:34

2024-02-29T14:34

2024-02-29T14:52

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

герои сво

новости

россия

ветераны сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев". Об этом заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия."Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное – это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, и умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется в ближайшие месяцы", - отметил он.Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших предприятий страны, подытожил Путин.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-natsproektov-molodezh-rossii-i-kadry-1135309919.html

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, герои сво, новости, россия, ветераны сво, общество