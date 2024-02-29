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Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев". Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:34
2024-02-29T14:52
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
герои сво
новости
россия
ветераны сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев". Об этом заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия."Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное – это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, и умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется в ближайшие месяцы", - отметил он.Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших предприятий страны, подытожил Путин.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-obyavil-o-zapuske-natsproektov-molodezh-rossii-i-kadry-1135309919.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, герои сво, новости, россия, ветераны сво, общество
Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"

Путин объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев"

14:34 29.02.2024 (обновлено: 14:52 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта ветераны специальной операции смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев". Об этом заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
"Подлинная настоящая элита – все, кто служат России, труженики и воины – надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, - отметил Путин. – В этой связи считаю важным это решение: уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы. Назовем ее "Время героев"".
Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
"Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное – это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, и умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется в ближайшие месяцы", - отметил он.
Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших предприятий страны, подытожил Путин.
Студенты - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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