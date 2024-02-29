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В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2% - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2% - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
Программы льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей новых субъектов России, а также Дальнего Востока и Арктики будут продлены. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:25
2024-02-29T14:51
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
ипотека
льготное кредитование
общество
послание федеральному собранию
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Программы льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей новых субъектов России, а также Дальнего Востока и Арктики будут продлены. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Отдельную поддержку получат проекты комплексного развития территорий под застройку и возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития, добавил Путин. На эти цели дополнительно направят 120 млрд рублей.Льготная ипотека под 2% годовых заработала в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в 2023 году. Максимальный кредит по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, размер первоначального взноса – не менее 10%.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионахВ России построили рекордное количество жилья - ХуснуллинКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
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владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, ипотека, льготное кредитование, общество, послание федеральному собранию, новости
В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%

Льготная ипотека по ставке 2% для жителей новых регионов России будет продлена – Путин

14:25 29.02.2024 (обновлено: 14:51 29.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозрождение Мариуполя
Возрождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Программы льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей новых субъектов России, а также Дальнего Востока и Арктики будут продлены. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции", - сказал глава государства в послании Федеральному Собранию.

Отдельную поддержку получат проекты комплексного развития территорий под застройку и возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития, добавил Путин. На эти цели дополнительно направят 120 млрд рублей.
Льготная ипотека под 2% годовых заработала в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в 2023 году. Максимальный кредит по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, размер первоначального взноса – не менее 10%.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовые регионы РоссииИпотекаЛьготное кредитованиеОбществоПослание Федеральному СобраниюНовости
 
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