https://crimea.ria.ru/20240229/v-novykh-regionakh-prodlyat-lgotnuyu-ipoteku-po-stavke-2-1135313859.html

В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%

В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2% - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%

Программы льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей новых субъектов России, а также Дальнего Востока и Арктики будут продлены. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T14:25

2024-02-29T14:25

2024-02-29T14:51

владимир путин (политик)

россия

новые регионы россии

ипотека

льготное кредитование

общество

послание федеральному собранию

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Программы льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей новых субъектов России, а также Дальнего Востока и Арктики будут продлены. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Отдельную поддержку получат проекты комплексного развития территорий под застройку и возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития, добавил Путин. На эти цели дополнительно направят 120 млрд рублей.Льготная ипотека под 2% годовых заработала в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в 2023 году. Максимальный кредит по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, размер первоначального взноса – не менее 10%.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионахВ России построили рекордное количество жилья - ХуснуллинКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, ипотека, льготное кредитование, общество, послание федеральному собранию, новости