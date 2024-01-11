https://crimea.ria.ru/20240111/kvartiry-doma-apartamenty-v-krymu-chto-budet-s-tsenami-v-2024-godu-1134090430.html

Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году

Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году

Недвижимость в Крыму продолжит дорожать, наибольшего роста цен следует ожидать в секторе новостроек, при этом покупателям следует присмотреться к новым трендам, РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T07:34

2024-01-11T07:34

2024-01-11T09:35

эксклюзивы риа новости крым

недвижимость в крыму

новости крыма

мнения

цены в крыму

цены и тарифы

экономика

ипотека

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101719/43/1017194323_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_b441777220163cf26916e1920b7dc2a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Недвижимость в Крыму продолжит дорожать, наибольшего роста цен следует ожидать в секторе новостроек, при этом покупателям следует присмотреться к новым трендам, главный из которых - коттеджные поселки. Чего ожидать от рынка недвижимости в Крыму в 2024 году, в какую недвижимость лучше инвестировать сбережения, а что выбирать для жизни - об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Жилье от застройщиковТе застройщики, кто уже субсидировал ипотеки за счет собственных средств, могут сохранить цены, однако таких не много. Поэтому эксперт советует "действовать в моменте" - дешевле точно не будет, а при продаже недвижимости сразу же вкладывать деньги в другие "квадратные метры", чтобы не обесценить сбережения.Сейчас, по ее данным, средняя цена "квадрата" на первичном рынке в Симферополе колеблется от 130 до 300 тысяч рублей, на Южнобережье - от 170 до 350, в зависимости от локации и класса жилья, его метража - чем меньше квартира, тем она дороже в пересчете на каждый метр.Вторичный рынок"Что касается "вторички" в Крыму - перспективно она тоже будет подтягиваться за "первичкой", но совсем не такими темпами. Сейчас здесь скорее прогнозируется стагнация цены и уменьшение на пределы торга: тот, кто будет уступать, будет продавать, а кто будет держать цену, будет только думать, что он продает", - продолжает риелтор.По ее словам, на долю ипотечных сделок приходится 70-80% всего рынка продаж, но переплата по ипотеке на вторичном рынке получается гораздо выше, поскольку меры господдержки здесь ограничены. В этой связи "первичка" у россиян популярнее."Средняя цена "квадрата" на вторичном рынке в крымской столице сейчас составляет от 150 до 200 тысяч рублей, на южном берегу Крыма 170- 250 тысяч", - приводит актуальные цены Буйлова."Квадраты" у моря"Что касается апартаментов - это коммерческая недвижимость. Средняя ставка по ипотекам здесь - 17%. При этом отельная недвижимость, которая сдается в аренду, всегда пользовалась популярностью, и исключений не будет. Если ситуация в целом по Крыму будет стабильная, спрос будет большой", - убеждена эксперт.Где большой спрос - там высокая цена. В этой связи здесь тоже нужно покупать быстрее, если такая возможность, конечно, есть. Такие "метры" имеют высокую ликвидность - в проигрыше остаться сложно."Если брать тенденцию, то больше всего лидирует по продажам малое количество квадратных метров - студии от 20 метров. Люди покупают такие студии как гостиничные номера для сдачи в аренду, для отдыха, - такая недвижимость занимает первое место по продажам на приморских территориях, ее легко перепродать ", - говорит она.Загородный дом в КрымуНовый тренд на рынке Крымской недвижимости - коттеджные поселки от небольших застройщиков.По ее словам, покупательский спрос на такую недвижимость по прошлому году вырос примерно на 30% и будет расти дальше. Присмотреться к такому варианту действительно стоит, тем более, что ставки по ипотекам на загородные дома от застройщиков в отличие от "вторички" достаточно выгодные, - здесь есть государственное субсидирование."Но опять же, смотря с какой целью мы приобретаем: чтобы инвестировать в недвижимость и продать - это, в первую очередь, недвижимость отельного типа, студии в гостиничных или аппарт-комплексах. Он дают больший рост цены при перепродаже. Обычная недвижимость, в том числе загородная, - это больше не инвестиционная история, а покупка для себя и на будущее", - подчеркивает Буйлова.Аренда жилья в КрымуЧто касается арендного рынка, здесь тоже ожидается подорожание. Все из-за роста первоначального взноса при оформлении ипотеки. Если еще в начале прошлого года он мог составлять 10-15% от суммы сделки, то с первого января 2024-го это минимум 30% ."Арендный рынок будет пользоваться спросом. Еще в прошлом году была тенденция, когда люди предпочитали платить ипотеку за свое, а не аренду за чужое. Но сейчас нужен первоначальный взнос 30% - это не всегда подъемно, особенно для молодых семей. Они будут продолжать вынуждено жить в съемных квартирах и больше платить, поскольку хозяева воспользуются ситуацией. Ничего личного, просто бизнес", - заключает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяСколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

недвижимость в крыму, новости крыма, мнения, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, ипотека, строительство