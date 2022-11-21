https://crimea.ria.ru/20221121/skolko-stoit-arenda-kvartiry-v-simferopole--rieltor-1125457140.html

Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор

Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор

Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О... РИА Новости Крым, 21.11.2022

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2022-11-21T21:10

2022-11-21T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О текущей ситуации на рынке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова."Много людей к нам приехали, и рынок аренды жилья сейчас процветает. Стоимость подросла на несколько процентов. Сейчас в Симферополе сложно найти однокомнатную квартиру до 20 тыс., хорошая двухкомнатная - 28-35 тысяч. Трехкомнатные идут уже от 40 тысяч рублей", - привела цифры эксперт."Многие люди, особенно с материка, хотят "умный дом", чтобы на расстоянии включить кондиционер и так далее. Это веяние современного мира. Люди все чаще хотят такое жилье. Такие квартиры в Крыму появляются, но их еще не много. Тот, кто сделает так, будет впереди и всегда сдаст свою квартиру", - уверяет риелтор.Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры >>Ранее Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком случае за помощью стоит обратиться к риелтору.

https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество