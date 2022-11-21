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Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Недвижимость в Крыму
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Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор
Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор
Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T21:10
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недвижимость в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О текущей ситуации на рынке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова."Много людей к нам приехали, и рынок аренды жилья сейчас процветает. Стоимость подросла на несколько процентов. Сейчас в Симферополе сложно найти однокомнатную квартиру до 20 тыс., хорошая двухкомнатная - 28-35 тысяч. Трехкомнатные идут уже от 40 тысяч рублей", - привела цифры эксперт."Многие люди, особенно с материка, хотят "умный дом", чтобы на расстоянии включить кондиционер и так далее. Это веяние современного мира. Люди все чаще хотят такое жилье. Такие квартиры в Крыму появляются, но их еще не много. Тот, кто сделает так, будет впереди и всегда сдаст свою квартиру", - уверяет риелтор.Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры &gt;&gt;Ранее Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком случае за помощью стоит обратиться к риелтору.
https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html
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крым, симферополь, общество
Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор

Эксперт Буйлова назвала среднюю стоимость аренды жилья в столице Крыма

21:10 21.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О текущей ситуации на рынке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
"Много людей к нам приехали, и рынок аренды жилья сейчас процветает. Стоимость подросла на несколько процентов. Сейчас в Симферополе сложно найти однокомнатную квартиру до 20 тыс., хорошая двухкомнатная - 28-35 тысяч. Трехкомнатные идут уже от 40 тысяч рублей", - привела цифры эксперт.

Число новостроек с 2014 года в Крыму значительно выросло, поэтому увеличился и арендный рынок, отметила Буйлова. На фоне большого количества предложений быстро и выгодно сдать квартиру со старым ремонтом и "бабушкиной" мебелью не получится, предупредила специалист.

"Многие люди, особенно с материка, хотят "умный дом", чтобы на расстоянии включить кондиционер и так далее. Это веяние современного мира. Люди все чаще хотят такое жилье. Такие квартиры в Крыму появляются, но их еще не много. Тот, кто сделает так, будет впереди и всегда сдаст свою квартиру", - уверяет риелтор.
Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры >>
Ранее Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком случае за помощью стоит обратиться к риелтору.
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