Сколько стоит аренда квартиры в Симферополе — риелтор
Эксперт Буйлова назвала среднюю стоимость аренды жилья в столице Крыма
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя средняя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц. О текущей ситуации на рынке в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
"Много людей к нам приехали, и рынок аренды жилья сейчас процветает. Стоимость подросла на несколько процентов. Сейчас в Симферополе сложно найти однокомнатную квартиру до 20 тыс., хорошая двухкомнатная - 28-35 тысяч. Трехкомнатные идут уже от 40 тысяч рублей", - привела цифры эксперт.
Число новостроек с 2014 года в Крыму значительно выросло, поэтому увеличился и арендный рынок, отметила Буйлова. На фоне большого количества предложений быстро и выгодно сдать квартиру со старым ремонтом и "бабушкиной" мебелью не получится, предупредила специалист.
"Многие люди, особенно с материка, хотят "умный дом", чтобы на расстоянии включить кондиционер и так далее. Это веяние современного мира. Люди все чаще хотят такое жилье. Такие квартиры в Крыму появляются, но их еще не много. Тот, кто сделает так, будет впереди и всегда сдаст свою квартиру", - уверяет риелтор.
Ранее Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком случае за помощью стоит обратиться к риелтору.