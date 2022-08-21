https://crimea.ria.ru/20220821/kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-pri-pokupke-kvartiry--sovety-eksperta-1124172923.html

Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта

Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта

Специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T18:12

2022-08-21T18:12

2022-08-21T18:12

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала, на что обратить внимание при покупке вторичного жилья и новостроя, и в каком случае за помощью стоит обратиться к риелтору.По словам Буйловой, при покупке жилья от застройщика стоит изучить его репутацию и предложение – насколько оно подходит вашим возможностям и потребностям."Если мы покупаем новострой, нужно смотреть, чтобы был серьезный застройщик, с хорошей репутацией, чтобы он достраивал свои объекты. Нужно посмотреть, какими пряниками он заманивает, выбрать среди них то, что интересно вам, либо это без первоначального взноса, либо с хорошей субсидированной ипотекой, например, 0,1% или даже 0,01% от застройщика на весь срок строительства и ипотеки. Некоторые застройщики субсидируют просто на срок строительства, а это интересно для инвесторов, которые купили, почти ничего не платят, пока дом строится, а потом перепродают. Если мы покупаем для себя, нужно смотреть, чтобы ипотека субсидировалась на весь срок ипотечного займа – на 20-30 лет, в зависимости от того, насколько вы берете ипотеку", – рассказала эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По ее словам, ипотеку выгодно брать на самый максимальный срок. Таким образом, ежемесячный платеж будет минимальным и выплачивать займ можно в удобном темпе, не растягивая при этом на десятилетия.Кроме того, Буйлова напомнила об осторожности в совершении сделок с физическими лицами – подвох может крыться как в стоимости жилья, так и в документах на него. Она подчеркивает, что единственная гарантия, которую может дать такой продавец – это "чистые" документы на квартиру и история сделок."Нужно внимательно смотреть историю сделок, потому что, к сожалению, мошенников много, они появились и в Крыму. У нас уже были случаи, когда были поддельные договоры купли-продажи, квартиры покупались по поддельным документам и паспортам. Сейчас ведутся следственные действия, возбуждены уголовные дела", – уточнила Буйлова.Так, при покупке жилья у физического лица, необходимо убедиться в наличии договора долевого участия: то есть вся история квартиры, начиная с соглашения с застройщиком. Кроме того, если речь идет о вторичном жилье, необходимо перепроверить коммунальные расчеты на предмет задолженности по ним, а также убедиться в отсутствии других долгов, проверив данные о продавце на сайте судебных приставов. Для этого также можно нанять юриста."Если у вас есть достаточное количество времени, чтобы уделить его покупке и не разрываться между своей работой, а покупка квартиры – это работа, если вы считаете, что можете сделать это самостоятельно, то вперед. Если же вы дилетант и не знаете, какие могут быть подводные камни, а Крым очень сложный регион по продаже недвижимости, наймите риелтора", – заключила Буйлова.Ранее эксперт перечислила случаи, когда заемщику могут не одобрить ипотеку.

https://crimea.ria.ru/20220816/rynok-shtormit--ekspert-obyasnila-situatsiyu-na-rynke-nedvizhimosti-1124172680.html

https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, экономика, общество