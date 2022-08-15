https://crimea.ria.ru/20220815/ekspert-perechislila-podvodnye-kamni-ipoteki-1124162553.html

Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки

Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки

Некоторые варианты недвижимости не полежат ипотечному кредитованию, выяснить нюансы нужно до момента внесения задатка за жилье, предупредила заместитель... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T07:01

2022-08-15T07:01

2022-08-15T07:01

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Некоторые варианты недвижимости не полежат ипотечному кредитованию, выяснить нюансы нужно до момента внесения задатка за жилье, предупредила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, пишут "Известия".По словам эксперта, часто банки не кредитуют некоторые квартиры на вторичном рынке недвижимости, особенно, если речь идет об аварийных или просто очень старых домах, квартирах на первых этажах в зонах возможного подтопления. Кроме того, сложности могут возникнуть, если речь идет о домах с деревянными перекрытиями, а также о недвижимости с несколькими хозяевами.Во всех этих случаях кредитная организация может либо отказать в выдаче ипотеки, либо многократно повысить стоимость страховки, что сделает кредит невыгодным.Ранее ЦБ сообщил о том, что Россияне стали чаще брать жилье в ипотеку. Средний срок жилищных кредитов, по данным Банка России, уменьшился на 2,4 месяца — до 22 лет и 5,9 месяца.

https://crimea.ria.ru/20220801/rossiyane-stali-chasche-brat-zhile-v-ipoteku-1124017328.html

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совет эксперта, общество