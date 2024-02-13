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Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах
Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах
Льготную ипотеку распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T15:46
2024-02-13T15:46
владимир путин (политик)
новости
новые регионы россии
россия
жилье
ипотека
льгота
льготное кредитование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Льготную ипотеку распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Доклад о проделанной работе правительству России необходимо предоставить до 20 февраля 2024 года.В ходе "Прямой линии" российский лидер заявил о необходимости распространить льготные ипотечные программы на вторичный рынок жилья в новых субъектах страны. По данным главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, на конец прошлого года в новых субъектах страны были восстановлены 8,4 тыс объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений. Согласно программе жилищного строительства, в новых субъектах планируется ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году.Читайте также на РИА новости Крым:В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцевЧто будет с ипотекой в 2024 году - прогноз ХуснуллинаГод за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы
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владимир путин (политик), новости, новые регионы россии, россия, жилье, ипотека, льгота, льготное кредитование
Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах

Льготная ипотека в новых регионах распространится на вторичное жилье

15:46 13.02.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Льготную ипотеку распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.

"Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2%годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", – сказано в документе.

Доклад о проделанной работе правительству России необходимо предоставить до 20 февраля 2024 года.
В ходе "Прямой линии" российский лидер заявил о необходимости распространить льготные ипотечные программы на вторичный рынок жилья в новых субъектах страны. По данным главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, на конец прошлого года в новых субъектах страны были восстановлены 8,4 тыс объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений. Согласно программе жилищного строительства, в новых субъектах планируется ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году.
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Владимир Путин (политик)НовостиНовые регионы РоссииРоссияЖильеИпотекаЛьготаЛьготное кредитование
 
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