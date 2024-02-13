https://crimea.ria.ru/20240213/lgotnuyu-ipoteku-pod-2-rasprostranyat-na-vtorichnoe-zhile-v-novykh-regionakh-1134913786.html

Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах

Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах

Льготную ипотеку распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T15:46

2024-02-13T15:46

2024-02-13T15:46

владимир путин (политик)

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льготное кредитование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Льготную ипотеку распространят на вторичное жилье на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.Доклад о проделанной работе правительству России необходимо предоставить до 20 февраля 2024 года.В ходе "Прямой линии" российский лидер заявил о необходимости распространить льготные ипотечные программы на вторичный рынок жилья в новых субъектах страны. По данным главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, на конец прошлого года в новых субъектах страны были восстановлены 8,4 тыс объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений. Согласно программе жилищного строительства, в новых субъектах планируется ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году.Читайте также на РИА новости Крым:В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцевЧто будет с ипотекой в 2024 году - прогноз ХуснуллинаГод за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, новые регионы россии, россия, жилье, ипотека, льгота, льготное кредитование