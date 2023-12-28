https://crimea.ria.ru/20231228/chto-budet-s-ipotekoy-v-2024-godu---prognoz-khusnullina-1133870269.html

Что будет с ипотекой в 2024 году - прогноз Хуснуллина

Что будет с ипотекой в 2024 году - прогноз Хуснуллина - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Что будет с ипотекой в 2024 году - прогноз Хуснуллина

Объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года, но правительство предпримет меры по поддержке рынка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T11:55

2023-12-28T11:55

2023-12-28T11:55

марат хуснуллин

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года, но правительство предпримет меры по поддержке рынка. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.Он уточнил, что в этом году прирост ипотечного портфеля составил более 4 триллионов рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2023 году россиянам выдали 2 миллиона кредитов на 7,8 триллиона рублей - в полтора раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия около 4 миллионов семей.Хуснуллин добавил, что за 11 месяцев текущего года строительная отрасль страны выросла на рекордные 11%.Он уточнил, что в этом году в стране введут не менее 108 миллионов квадратных метров жилья. Из них более 51 млн "квадратов" придется на многоквартирные дома.Минфин РФ ранее предложил изменить условия льготной ипотеки, в частности, увеличив первоначальный взнос с 20 до 30%. Крымские застройщики считают, что такая мера может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму.По данным ЦБ, розничный кредитный портфель в Крыму по состоянию на 1 октября вырос на 30,9% и превысил 125 млрд рублей. Темп его прироста в регионе превышает общероссийский показатель на 23%.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиНовым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ипотека, россия, новости, жилье, экономика