https://crimea.ria.ru/20231210/kak-rost-pervogo-vznosa-po-ipoteke-povliyaet-na-rynok-zhilya-v-krymu-1133365321.html

Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму

Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму

Изменение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T07:34

2023-12-10T07:34

2023-12-10T07:34

радио "спутник в крыму"

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дарья плотникова

ипотека

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жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Изменение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Гостья студии отметила, что в Крыму до 2022 года сохранялся существенный дефицит новостроек, так как спрос превышал объем предлагаемого застройщиками жилья. Уходящий год эксперт оценила как достаточно удачный и пояснила, что все вводимые в эксплуатацию объекты распроданы на 90-100%, во многом благодаря ипотечным программам.Таким образом на практике уже сегодня большая часть заемщиков на первом этапе вносит значительно большую сумму, чем 20% от стоимости квартиры, отмечает эксперт. В этой связи застройщики не ожидают какого-то потрясения после увеличения первоначального взноса по ипотечным займам.При этом введение запрета на выдачу ипотечных кредитов в регионе, где гражданин не имеет регистрации, негативно скажется на ценах и объемах сделок. Россияне с материка лишатся возможности приобрести жилье в Крыму, а крымчане – в крупных городах РФ, считает начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию одного из крымских банков Екатерина Сафонова.Читайте также на РИА Новости Крым: Лайфхаки для ипотеки: учим платить меньшеРост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитовКак работает льготная ипотека в ДНР

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дарья плотникова, ипотека, жилье, жилье в крыму, экономика, деньги, кредит, мнения