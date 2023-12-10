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Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму
Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму
Изменение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T07:34
2023-12-10T07:34
радио "спутник в крыму"
крым
дарья плотникова
ипотека
жилье
жилье в крыму
экономика
деньги
кредит
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Изменение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Гостья студии отметила, что в Крыму до 2022 года сохранялся существенный дефицит новостроек, так как спрос превышал объем предлагаемого застройщиками жилья. Уходящий год эксперт оценила как достаточно удачный и пояснила, что все вводимые в эксплуатацию объекты распроданы на 90-100%, во многом благодаря ипотечным программам.Таким образом на практике уже сегодня большая часть заемщиков на первом этапе вносит значительно большую сумму, чем 20% от стоимости квартиры, отмечает эксперт. В этой связи застройщики не ожидают какого-то потрясения после увеличения первоначального взноса по ипотечным займам.При этом введение запрета на выдачу ипотечных кредитов в регионе, где гражданин не имеет регистрации, негативно скажется на ценах и объемах сделок. Россияне с материка лишатся возможности приобрести жилье в Крыму, а крымчане – в крупных городах РФ, считает начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию одного из крымских банков Екатерина Сафонова.Читайте также на РИА Новости Крым: Лайфхаки для ипотеки: учим платить меньшеРост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитовКак работает льготная ипотека в ДНР
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крым, дарья плотникова, ипотека, жилье, жилье в крыму, экономика, деньги, кредит, мнения
Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму

Увеличение первого взноса по ипотеке до 30% может снизить спрос на жилье в Крыму - мнение

07:34 10.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Изменение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30% может негативно отразиться на спросе на новостройки в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.
Гостья студии отметила, что в Крыму до 2022 года сохранялся существенный дефицит новостроек, так как спрос превышал объем предлагаемого застройщиками жилья. Уходящий год эксперт оценила как достаточно удачный и пояснила, что все вводимые в эксплуатацию объекты распроданы на 90-100%, во многом благодаря ипотечным программам.
"Повышение размера первоначального взноса по льготной ипотеке приведет некоторому охлаждению на рынке. При этом по данным банков-партнеров, первоначальный взнос по ранее взятым кредитам сегодня в среднем составляет 37-40%", – сообщила Плотникова.
Таким образом на практике уже сегодня большая часть заемщиков на первом этапе вносит значительно большую сумму, чем 20% от стоимости квартиры, отмечает эксперт. В этой связи застройщики не ожидают какого-то потрясения после увеличения первоначального взноса по ипотечным займам.
При этом введение запрета на выдачу ипотечных кредитов в регионе, где гражданин не имеет регистрации, негативно скажется на ценах и объемах сделок. Россияне с материка лишатся возможности приобрести жилье в Крыму, а крымчане – в крупных городах РФ, считает начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию одного из крымских банков Екатерина Сафонова.
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