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В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин

В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин

Строительная отрасль в России развивается рекордными темпами, за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T18:19

2024-01-20T18:19

2024-01-20T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Строительная отрасль в России развивается рекордными темпами, за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ипотека и дорогиОдним из драйверов роста отрасли вице-премьер назвал развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека."Идет большая работа по инфраструктурному развитию. Для этого действуют механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций, специальных казначейских кредитов. Разрабатывается комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года". - отметил он.Активному строительству жилья также способствует создание новых и ремонт уже действующих дорог. По словам Марата Хуснуллина, в 2023 году уложено 188 миллионов квадратных метров асфальта, включая дороги в новых регионах."Ключевой объект - трасса М-12 "Восток". Участок от Москвы до Казани построили за рекордные три года", - напомнил он.Жилье в новых регионахС 2022 года в новых регионах России было восстановлено более 18 тысяч строительных объектов, семьи получили более четырех тысяч квартир, отремонтировано и построено две тысяч километров дорог, подвел итоги вице-премьер, курирующий вопросы строительства."Стройка вместе со смежными отраслями сегодня занимает 13,4% в экономике. В отрасли занято 11,5 млн человек - то есть 16% всех рабочих в России. И самое главное - через ЖКХ, дороги строительство касается каждого человека в нашей стране. Строительному комплексу России удалось достичь серьезных успехов благодаря каждому, кто участвует в этой работе", - подчеркнул он.Ранее Марат Хуснуллин прогнозировал вероятное снижение объема выдачи ипотек в 2024 году. По его мнению, правительство должно выработать меры поддержки для семей, чтобы темпы развития жилищного строительства не снижались. О продлении действия семейной ипотеки говорил и президент Росии Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали продление семейной ипотекиНовым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" – ПутинВ России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, марат хуснуллин, жилье, экономика, дороги в новых регионах россии, ипотека, общество, новости