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В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин
В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин
Строительная отрасль в России развивается рекордными темпами, за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T18:19
2024-01-20T18:19
россия
новые регионы россии
марат хуснуллин
жилье
экономика
дороги в новых регионах россии
ипотека
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Строительная отрасль в России развивается рекордными темпами, за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ипотека и дорогиОдним из драйверов роста отрасли вице-премьер назвал развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека."Идет большая работа по инфраструктурному развитию. Для этого действуют механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций, специальных казначейских кредитов. Разрабатывается комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года". - отметил он.Активному строительству жилья также способствует создание новых и ремонт уже действующих дорог. По словам Марата Хуснуллина, в 2023 году уложено 188 миллионов квадратных метров асфальта, включая дороги в новых регионах."Ключевой объект - трасса М-12 "Восток". Участок от Москвы до Казани построили за рекордные три года", - напомнил он.Жилье в новых регионахС 2022 года в новых регионах России было восстановлено более 18 тысяч строительных объектов, семьи получили более четырех тысяч квартир, отремонтировано и построено две тысяч километров дорог, подвел итоги вице-премьер, курирующий вопросы строительства."Стройка вместе со смежными отраслями сегодня занимает 13,4% в экономике. В отрасли занято 11,5 млн человек - то есть 16% всех рабочих в России. И самое главное - через ЖКХ, дороги строительство касается каждого человека в нашей стране. Строительному комплексу России удалось достичь серьезных успехов благодаря каждому, кто участвует в этой работе", - подчеркнул он.Ранее Марат Хуснуллин прогнозировал вероятное снижение объема выдачи ипотек в 2024 году. По его мнению, правительство должно выработать меры поддержки для семей, чтобы темпы развития жилищного строительства не снижались. О продлении действия семейной ипотеки говорил и президент Росии Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали продление семейной ипотекиНовым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" – ПутинВ России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ
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россия, новые регионы россии, марат хуснуллин, жилье, экономика, дороги в новых регионах россии, ипотека, общество, новости
В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин

За год в России построили рекордные 110 миллионов "квадратов" жилья - Хуснуллин

18:19 20.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Строительная отрасль в России развивается рекордными темпами, за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Особенно радует, что ежегодно обновляем рекорды по строительству жилья. В 2023 году ввели порядка 110 миллионов квадратных метров. За четыре года построили более 387 миллионов квадратных метров жилья. Это не просто цифры. Это почти 16 миллионов семей, которые улучшили свои жилищные условия!" - написал он.

Ипотека и дороги

Одним из драйверов роста отрасли вице-премьер назвал развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека.
"Идет большая работа по инфраструктурному развитию. Для этого действуют механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций, специальных казначейских кредитов. Разрабатывается комплексная программа модернизации ЖКХ до 2030 года". - отметил он.
Активному строительству жилья также способствует создание новых и ремонт уже действующих дорог. По словам Марата Хуснуллина, в 2023 году уложено 188 миллионов квадратных метров асфальта, включая дороги в новых регионах.
"Ключевой объект - трасса М-12 "Восток". Участок от Москвы до Казани построили за рекордные три года", - напомнил он.

Жилье в новых регионах

С 2022 года в новых регионах России было восстановлено более 18 тысяч строительных объектов, семьи получили более четырех тысяч квартир, отремонтировано и построено две тысяч километров дорог, подвел итоги вице-премьер, курирующий вопросы строительства.
"Стройка вместе со смежными отраслями сегодня занимает 13,4% в экономике. В отрасли занято 11,5 млн человек - то есть 16% всех рабочих в России. И самое главное - через ЖКХ, дороги строительство касается каждого человека в нашей стране. Строительному комплексу России удалось достичь серьезных успехов благодаря каждому, кто участвует в этой работе", - подчеркнул он.
Ранее Марат Хуснуллин прогнозировал вероятное снижение объема выдачи ипотек в 2024 году. По его мнению, правительство должно выработать меры поддержки для семей, чтобы темпы развития жилищного строительства не снижались. О продлении действия семейной ипотеки говорил и президент Росии Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
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РоссияНовые регионы РоссииМарат ХуснуллинЖильеЭкономикаДороги в новых регионах РоссииИпотекаОбществоНовости
 
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