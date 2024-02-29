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В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:10
2024-02-29T14:14
россия
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
переселение из аварийного жилья
жилье
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.Кроме того, будет продолжена модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства – до 2030 года планируется направить на эти цели более 4,5 трлн рублей.Как сообщалось, в Крыму целевые показатели прошлого года по переселению граждан из аварийного жилья были выполнены в полном объеме. В 2023 году расселено 6365 кв. м, улучшены жилищные условия 468 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКакие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жильяВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов
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россия, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, переселение из аварийного жилья, жилье, общество, новости, жкх
В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья

Путин поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья

14:10 29.02.2024 (обновлено: 14:14 29.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.
"При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за 16 лет в новые квартиры переехали 1 млн 730 тысяч человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья", - сказал он.
Кроме того, будет продолжена модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства – до 2030 года планируется направить на эти цели более 4,5 трлн рублей.
Как сообщалось, в Крыму целевые показатели прошлого года по переселению граждан из аварийного жилья были выполнены в полном объеме. В 2023 году расселено 6365 кв. м, улучшены жилищные условия 468 человек.
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РоссияВладимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюПереселение из аварийного жильяЖильеОбществоНовостиЖКХ
 
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