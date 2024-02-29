https://crimea.ria.ru/20240229/v-rossii-zapustyat-novuyu-programmu-rasseleniya-avariynogo-zhilya-1135312666.html

В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья

В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:14

россия

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

переселение из аварийного жилья

жилье

общество

новости

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.Кроме того, будет продолжена модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства – до 2030 года планируется направить на эти цели более 4,5 трлн рублей.Как сообщалось, в Крыму целевые показатели прошлого года по переселению граждан из аварийного жилья были выполнены в полном объеме. В 2023 году расселено 6365 кв. м, улучшены жилищные условия 468 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКакие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жильяВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, переселение из аварийного жилья, жилье, общество, новости, жкх