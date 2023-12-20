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Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом информирует министерство... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T14:06
2023-12-20T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом информирует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.Уточняется, что сейчас Крыму реализуется две региональные программы по переселению людей из аварийного жилья. Речь об адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018–2024 годах на территории Республики Крым", а также о программе "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах", которая реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", ее осуществляют поэтапно.Крым занимает десятую строчку в общем рейтинге субъектов по программе переселения граждан из аварийных домов, добавили в профильной пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКрым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФРекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
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Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году

В Крыму выполнены целевые показатели 2023 года по переселению из аварийного жилья

14:06 20.12.2023 (обновлено: 14:16 20.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом информирует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2023 году расселено 6365 кв. м, улучшены жилищные условия 468 человек. Целевые показатели текущего года выполнены в полном объеме", – говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что сейчас Крыму реализуется две региональные программы по переселению людей из аварийного жилья. Речь об адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018–2024 годах на территории Республики Крым", а также о программе "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах", которая реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", ее осуществляют поэтапно.
Крым занимает десятую строчку в общем рейтинге субъектов по программе переселения граждан из аварийных домов, добавили в профильной пресс-службе.
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