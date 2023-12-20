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Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году

Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году

В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом информирует министерство... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T14:06

2023-12-20T14:06

2023-12-20T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом информирует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.Уточняется, что сейчас Крыму реализуется две региональные программы по переселению людей из аварийного жилья. Речь об адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018–2024 годах на территории Республики Крым", а также о программе "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах", которая реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", ее осуществляют поэтапно.Крым занимает десятую строчку в общем рейтинге субъектов по программе переселения граждан из аварийных домов, добавили в профильной пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКрым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФРекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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