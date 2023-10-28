https://crimea.ria.ru/20231028/zhdali-bolee-25-let-v-yalte-dali-kvartiry-pereselentsam-iz-avariynogo-zhilya-1132366161.html

Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья

Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья

Девять семей из аварийного жилья, в том числе погорельцы, переселяются в новые квартиры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T08:18

2023-10-28T08:18

2023-10-28T00:21

ялта

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новости крыма

крым

жилье в крыму

янина павленко

елена демидова

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Девять семей из аварийного жилья, в том числе погорельцы, переселяются в новые квартиры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, новоселами станут "последние переселенцы из сгоревшего в 2011 году дома в Береговом", а также две семьи из домов на улицах Сеченова и Сосновая, ждавшие этого дня почти 16 лет.По словам Павленко, работу по расселению активизировали два года назад. Подлежащими сносу тогда были признаны 18 домов (194 квартиры). 48 семьям заплатили выкупную стоимость – всего свыше 400 млн рублей, также были заключены 130 контрактов на приобретение нового жилья.Также в этот день ключи от новых квартир получили четверо детей-сирот в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. По ее словам, всего в этом году планировалось выдать 11 квартир этой категории евпаторийцев – все они нашли своих хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартирыМассив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВОПьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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