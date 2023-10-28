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Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
Девять семей из аварийного жилья, в том числе погорельцы, переселяются в новые квартиры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T08:18
2023-10-28T08:18
2023-10-28T00:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Девять семей из аварийного жилья, в том числе погорельцы, переселяются в новые квартиры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, новоселами станут "последние переселенцы из сгоревшего в 2011 году дома в Береговом", а также две семьи из домов на улицах Сеченова и Сосновая, ждавшие этого дня почти 16 лет.По словам Павленко, работу по расселению активизировали два года назад. Подлежащими сносу тогда были признаны 18 домов (194 квартиры). 48 семьям заплатили выкупную стоимость – всего свыше 400 млн рублей, также были заключены 130 контрактов на приобретение нового жилья.Также в этот день ключи от новых квартир получили четверо детей-сирот в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. По ее словам, всего в этом году планировалось выдать 11 квартир этой категории евпаторийцев – все они нашли своих хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартирыМассив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВОПьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют
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ялта, евпатория, новости крыма, крым, жилье в крыму, янина павленко, елена демидова, общество
Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры нескольким семьям взамен аварийного жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Девять семей из аварийного жилья, в том числе погорельцы, переселяются в новые квартиры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В Ялте еще девять семей покидают свои аварийные квартиры и переселяются в новостройки", – сообщила Павленко.
По ее словам, новоселами станут "последние переселенцы из сгоревшего в 2011 году дома в Береговом", а также две семьи из домов на улицах Сеченова и Сосновая, ждавшие этого дня почти 16 лет.
"Еще дольше, более четверти века, ждали жилье семьи из бараков в Даниловке", – уточнила глава города.
По словам Павленко, работу по расселению активизировали два года назад. Подлежащими сносу тогда были признаны 18 домов (194 квартиры). 48 семьям заплатили выкупную стоимость – всего свыше 400 млн рублей, также были заключены 130 контрактов на приобретение нового жилья.
"Работа действительно огромная. Движемся дальше, до полного расселения аварийного жилфонда", – заключила Павленко.
Также в этот день ключи от новых квартир получили четверо детей-сирот в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. По ее словам, всего в этом году планировалось выдать 11 квартир этой категории евпаторийцев – все они нашли своих хозяев.
"Поздравляю ребят с таким важным событием! Счастья вам, благополучия, семейного взаимопонимания и домашнего уюта!" – написала Демидова в своем Telegram-канале.
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