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Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T17:05
2023-10-06T17:05
янина павленко
ялта
новости крыма
крым
правительство россии
совет министров рк
симферополь
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.Это не единственный острый жилищный вопрос, который удалось решить в Ялте. Новые квартиры получили и жители Даниловки, чьи дома 15 лет назад повредил оползень. Правда, теперь ялтинцы станут симферопольцами: новая жилплощадь ждет крымчан в ЖК “Мраморный” в столице Крыма. Переезд в другой город произошел с согласия самих жильцов, подчеркнула мэр Ялты.Напомним, сильнейший потоп в 2021 году начался 17 июня. В первый день от аномальных дождей пострадала Керчь, на второй день шторм добрался в Ялту. Из-за большого притока воды с дождями из своих русел вышли городские реки. В результате в Керчи затопило центр города, в Ялте и некоторых других регионах полуострова ливень полностью заблокировал некоторые жилые районы. Сотни домов оказались под водой на несколько часов, в некоторых местах вода и грязевые завалы с гор затопили дома на дни и даже недели.В Ялте к ликвидации последствий смогли приступить 22 июня. Для разбора завалов и освобождения домов были привлечены не только сотрудники МЧС, но также силы Минобороны и волонтерские организации, в том числе из других регионов России.Сначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувстваНа территории всего полуострова был введен режим ЧС регионального уровня. Ялта после наводнения осталась без воды и света, частично без газа, была также заблокирована работа общественного транспорта. Фактически в городе за сутки выпало три месячных нормы осадков.Полностью восстановить электроснабжение в пострадавших регионах удалось только к вечеру 19 июня, однако некоторые районы, особенно в Ялте точечно оставались неподключенными дольше, поскольку в домах были затоплены подвалы. Без центрального водоснабжения люди оставались намного дольше: из-за повышенной мутности воды в Ялте было введено ограничение водоснабжения, людей в это время снабжали бутилированной или подвозной водой.Многие жители еще долго не могли вернуться в свои дома, которые оказались просто непригодными для жизни. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за четыре дня борьбы с последствиями стихии спасатели эвакуировали больше 1700 человек.Не обошлось и без человеческих жертв. Через сутки после начала потопа в Ялте числился один погибший – им оказался молодой мужчина, которого унесло потоком воды – и 18 пострадавших с различными травмами. Позднее число пострадавших увеличилось до 40, еще через несколько дней – до 58. Одна женщина долгое время числилась пропавшей без вести. Ее тело обнаружили спустя несколько месяцев – в ноябре во время расчистки русла реки в Ялте.Стихийное бедствие в Ялте: как это было – видеоКогда в городах приступили к уборке и подсчету ущерба, практически сразу стало понятно, что некоторые дома придется расселять. О том, что часть домов будут признаны аварийными и расселены, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первые компенсационные выплаты за частичную потерю имущества региональное правительство выделило уже 21 июня. На пятый день после потопа только в Керчи за компенсациями обратились 700 человек.Отдельный механизм компенсации пришлось разрабатывать для автовладельцев, чьи машины оказались полностью негодными после потопа. Заявки от представителей бизнеса на возмещение ущерба от паводков и наводнения также исчислялись сотнями. Сумму причиненного ущерба крымчанам в правительстве только через неделю после начала потопа оценили более чем в 170 миллионов рублей. Однако работа по фиксации обращений пострадавших от природных стихий продолжалась еще долго. Заявления на выплаты компенсаций принимали до 30 июня.“Будем жить в палатке”: стихия оставила ялтинцев на улицеОсновную часть работ по ликвидации последствий завершили через 8 дней после начала потопа. По итогам подсчетов, только на восстановление дорожной инфраструктуры после буйства стихии потребовалось около 5,5 миллиарда рублей. Общий ущерб республике от потопов власти оценили в 12,5 миллиарда рублей. Только в Ялте частично или полностью лишились имущества более 500 жителей. Вместе с тем глава Ялты Янина Павленко заявила, что последствия от потопа могли быть меньше, но ситуацию усугубила незаконная частная застройка, которая коснулась в том числе водоохранных зон и пересохших русел рек.А уже в начале июля ситуация повторилась. На этот раз под удар стихии попали Бахчисарайский район и Севастополь. Здесь пострадали больше 120 домов. Кроме того погибла женщина: ее смыло селевым потоком. Другая женщина пострадала, но ей удалось спастись.
https://crimea.ria.ru/20231004/vmeshalas-prokuratura-v-sevastopole-dostroili-dom-dlya-36-detey-sirot-1131855134.html
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янина павленко, ялта, новости крыма, крым, правительство россии, совет министров рк, симферополь, жилье в крыму
Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

В Ялте выдали новое жилье жителям, пострадавшим от потопа в 2021 году

17:05 06.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРасселение граждан, которые утратили жилье в результате потопа в 2021 году
Расселение граждан, которые утратили жилье в результате потопа в 2021 году
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.

“Большей части выплатили компенсацию из резерва Правительства РФ и бюджета РК (75 млн), остальным квартиры предоставили из муниципального фонда. Кроме этого, несколько квартир помогли приобрести меценаты”, – перечислила чиновница.

Это не единственный острый жилищный вопрос, который удалось решить в Ялте. Новые квартиры получили и жители Даниловки, чьи дома 15 лет назад повредил оползень. Правда, теперь ялтинцы станут симферопольцами: новая жилплощадь ждет крымчан в ЖК “Мраморный” в столице Крыма. Переезд в другой город произошел с согласия самих жильцов, подчеркнула мэр Ялты.
Напомним, сильнейший потоп в 2021 году начался 17 июня. В первый день от аномальных дождей пострадала Керчь, на второй день шторм добрался в Ялту. Из-за большого притока воды с дождями из своих русел вышли городские реки. В результате в Керчи затопило центр города, в Ялте и некоторых других регионах полуострова ливень полностью заблокировал некоторые жилые районы. Сотни домов оказались под водой на несколько часов, в некоторых местах вода и грязевые завалы с гор затопили дома на дни и даже недели.
В Ялте к ликвидации последствий смогли приступить 22 июня. Для разбора завалов и освобождения домов были привлечены не только сотрудники МЧС, но также силы Минобороны и волонтерские организации, в том числе из других регионов России.
Сначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувства
На территории всего полуострова был введен режим ЧС регионального уровня. Ялта после наводнения осталась без воды и света, частично без газа, была также заблокирована работа общественного транспорта. Фактически в городе за сутки выпало три месячных нормы осадков.
Полностью восстановить электроснабжение в пострадавших регионах удалось только к вечеру 19 июня, однако некоторые районы, особенно в Ялте точечно оставались неподключенными дольше, поскольку в домах были затоплены подвалы. Без центрального водоснабжения люди оставались намного дольше: из-за повышенной мутности воды в Ялте было введено ограничение водоснабжения, людей в это время снабжали бутилированной или подвозной водой.
Многие жители еще долго не могли вернуться в свои дома, которые оказались просто непригодными для жизни. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за четыре дня борьбы с последствиями стихии спасатели эвакуировали больше 1700 человек.
Не обошлось и без человеческих жертв. Через сутки после начала потопа в Ялте числился один погибший – им оказался молодой мужчина, которого унесло потоком воды – и 18 пострадавших с различными травмами. Позднее число пострадавших увеличилось до 40, еще через несколько дней – до 58. Одна женщина долгое время числилась пропавшей без вести. Ее тело обнаружили спустя несколько месяцев – в ноябре во время расчистки русла реки в Ялте.
Стихийное бедствие в Ялте: как это было – видео
Когда в городах приступили к уборке и подсчету ущерба, практически сразу стало понятно, что некоторые дома придется расселять. О том, что часть домов будут признаны аварийными и расселены, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первые компенсационные выплаты за частичную потерю имущества региональное правительство выделило уже 21 июня. На пятый день после потопа только в Керчи за компенсациями обратились 700 человек.
Отдельный механизм компенсации пришлось разрабатывать для автовладельцев, чьи машины оказались полностью негодными после потопа. Заявки от представителей бизнеса на возмещение ущерба от паводков и наводнения также исчислялись сотнями. Сумму причиненного ущерба крымчанам в правительстве только через неделю после начала потопа оценили более чем в 170 миллионов рублей. Однако работа по фиксации обращений пострадавших от природных стихий продолжалась еще долго. Заявления на выплаты компенсаций принимали до 30 июня.
“Будем жить в палатке”: стихия оставила ялтинцев на улице
Основную часть работ по ликвидации последствий завершили через 8 дней после начала потопа. По итогам подсчетов, только на восстановление дорожной инфраструктуры после буйства стихии потребовалось около 5,5 миллиарда рублей. Общий ущерб республике от потопов власти оценили в 12,5 миллиарда рублей. Только в Ялте частично или полностью лишились имущества более 500 жителей. Вместе с тем глава Ялты Янина Павленко заявила, что последствия от потопа могли быть меньше, но ситуацию усугубила незаконная частная застройка, которая коснулась в том числе водоохранных зон и пересохших русел рек.
А уже в начале июля ситуация повторилась. На этот раз под удар стихии попали Бахчисарайский район и Севастополь. Здесь пострадали больше 120 домов. Кроме того погибла женщина: ее смыло селевым потоком. Другая женщина пострадала, но ей удалось спастись.
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Янина ПавленкоЯлтаНовости КрымаКрымПравительство РоссииСовет министров РКСимферопольЖилье в Крыму
 
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