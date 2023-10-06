https://crimea.ria.ru/20231006/ostavshikhsya-bez-zhilya-iz-za-potopa-yaltintsev-rasselili-v-novye-kvartiry-1131902864.html

Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T17:05

2023-10-06T17:05

2023-10-06T17:05

янина павленко

ялта

новости крыма

крым

правительство россии

совет министров рк

симферополь

жилье в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131894719_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba885160cc25bff8bae47dc62e4380d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.Это не единственный острый жилищный вопрос, который удалось решить в Ялте. Новые квартиры получили и жители Даниловки, чьи дома 15 лет назад повредил оползень. Правда, теперь ялтинцы станут симферопольцами: новая жилплощадь ждет крымчан в ЖК “Мраморный” в столице Крыма. Переезд в другой город произошел с согласия самих жильцов, подчеркнула мэр Ялты.Напомним, сильнейший потоп в 2021 году начался 17 июня. В первый день от аномальных дождей пострадала Керчь, на второй день шторм добрался в Ялту. Из-за большого притока воды с дождями из своих русел вышли городские реки. В результате в Керчи затопило центр города, в Ялте и некоторых других регионах полуострова ливень полностью заблокировал некоторые жилые районы. Сотни домов оказались под водой на несколько часов, в некоторых местах вода и грязевые завалы с гор затопили дома на дни и даже недели.В Ялте к ликвидации последствий смогли приступить 22 июня. Для разбора завалов и освобождения домов были привлечены не только сотрудники МЧС, но также силы Минобороны и волонтерские организации, в том числе из других регионов России.Сначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувстваНа территории всего полуострова был введен режим ЧС регионального уровня. Ялта после наводнения осталась без воды и света, частично без газа, была также заблокирована работа общественного транспорта. Фактически в городе за сутки выпало три месячных нормы осадков.Полностью восстановить электроснабжение в пострадавших регионах удалось только к вечеру 19 июня, однако некоторые районы, особенно в Ялте точечно оставались неподключенными дольше, поскольку в домах были затоплены подвалы. Без центрального водоснабжения люди оставались намного дольше: из-за повышенной мутности воды в Ялте было введено ограничение водоснабжения, людей в это время снабжали бутилированной или подвозной водой.Многие жители еще долго не могли вернуться в свои дома, которые оказались просто непригодными для жизни. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за четыре дня борьбы с последствиями стихии спасатели эвакуировали больше 1700 человек.Не обошлось и без человеческих жертв. Через сутки после начала потопа в Ялте числился один погибший – им оказался молодой мужчина, которого унесло потоком воды – и 18 пострадавших с различными травмами. Позднее число пострадавших увеличилось до 40, еще через несколько дней – до 58. Одна женщина долгое время числилась пропавшей без вести. Ее тело обнаружили спустя несколько месяцев – в ноябре во время расчистки русла реки в Ялте.Стихийное бедствие в Ялте: как это было – видеоКогда в городах приступили к уборке и подсчету ущерба, практически сразу стало понятно, что некоторые дома придется расселять. О том, что часть домов будут признаны аварийными и расселены, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первые компенсационные выплаты за частичную потерю имущества региональное правительство выделило уже 21 июня. На пятый день после потопа только в Керчи за компенсациями обратились 700 человек.Отдельный механизм компенсации пришлось разрабатывать для автовладельцев, чьи машины оказались полностью негодными после потопа. Заявки от представителей бизнеса на возмещение ущерба от паводков и наводнения также исчислялись сотнями. Сумму причиненного ущерба крымчанам в правительстве только через неделю после начала потопа оценили более чем в 170 миллионов рублей. Однако работа по фиксации обращений пострадавших от природных стихий продолжалась еще долго. Заявления на выплаты компенсаций принимали до 30 июня.“Будем жить в палатке”: стихия оставила ялтинцев на улицеОсновную часть работ по ликвидации последствий завершили через 8 дней после начала потопа. По итогам подсчетов, только на восстановление дорожной инфраструктуры после буйства стихии потребовалось около 5,5 миллиарда рублей. Общий ущерб республике от потопов власти оценили в 12,5 миллиарда рублей. Только в Ялте частично или полностью лишились имущества более 500 жителей. Вместе с тем глава Ялты Янина Павленко заявила, что последствия от потопа могли быть меньше, но ситуацию усугубила незаконная частная застройка, которая коснулась в том числе водоохранных зон и пересохших русел рек.А уже в начале июля ситуация повторилась. На этот раз под удар стихии попали Бахчисарайский район и Севастополь. Здесь пострадали больше 120 домов. Кроме того погибла женщина: ее смыло селевым потоком. Другая женщина пострадала, но ей удалось спастись.

https://crimea.ria.ru/20231004/vmeshalas-prokuratura-v-sevastopole-dostroili-dom-dlya-36-detey-sirot-1131855134.html

ялта

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, новости крыма, крым, правительство россии, совет министров рк, симферополь, жилье в крыму