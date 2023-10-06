Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
В Ялте выдали новое жилье жителям, пострадавшим от потопа в 2021 году
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРасселение граждан, которые утратили жилье в результате потопа в 2021 году
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жители Ялты, оставшиеся без жилья в результате потопа в июне 2021 года, обеспечены новыми квартирами. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В своем официальном Telegram-канале чиновница рассказала, что вручила ключи от квартиры жителю улицы Вергасова. Его соседка, которая не смогла прийти на вручение по состоянию здоровья, тоже скоро отметит новоселье. Таким образом вопрос жилья в течение двух лет решили для 15 пострадавших семей.
“Большей части выплатили компенсацию из резерва Правительства РФ и бюджета РК (75 млн), остальным квартиры предоставили из муниципального фонда. Кроме этого, несколько квартир помогли приобрести меценаты”, – перечислила чиновница.
Это не единственный острый жилищный вопрос, который удалось решить в Ялте. Новые квартиры получили и жители Даниловки, чьи дома 15 лет назад повредил оползень. Правда, теперь ялтинцы станут симферопольцами: новая жилплощадь ждет крымчан в ЖК “Мраморный” в столице Крыма. Переезд в другой город произошел с согласия самих жильцов, подчеркнула мэр Ялты.
Напомним, сильнейший потоп в 2021 году начался 17 июня. В первый день от аномальных дождей пострадала Керчь, на второй день шторм добрался в Ялту. Из-за большого притока воды с дождями из своих русел вышли городские реки. В результате в Керчи затопило центр города, в Ялте и некоторых других регионах полуострова ливень полностью заблокировал некоторые жилые районы. Сотни домов оказались под водой на несколько часов, в некоторых местах вода и грязевые завалы с гор затопили дома на дни и даже недели.
В Ялте к ликвидации последствий смогли приступить 22 июня. Для разбора завалов и освобождения домов были привлечены не только сотрудники МЧС, но также силы Минобороны и волонтерские организации, в том числе из других регионов России.
Полностью восстановить электроснабжение в пострадавших регионах удалось только к вечеру 19 июня, однако некоторые районы, особенно в Ялте точечно оставались неподключенными дольше, поскольку в домах были затоплены подвалы. Без центрального водоснабжения люди оставались намного дольше: из-за повышенной мутности воды в Ялте было введено ограничение водоснабжения, людей в это время снабжали бутилированной или подвозной водой.
Многие жители еще долго не могли вернуться в свои дома, которые оказались просто непригодными для жизни. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, за четыре дня борьбы с последствиями стихии спасатели эвакуировали больше 1700 человек.
Не обошлось и без человеческих жертв. Через сутки после начала потопа в Ялте числился один погибший – им оказался молодой мужчина, которого унесло потоком воды – и 18 пострадавших с различными травмами. Позднее число пострадавших увеличилось до 40, еще через несколько дней – до 58. Одна женщина долгое время числилась пропавшей без вести. Ее тело обнаружили спустя несколько месяцев – в ноябре во время расчистки русла реки в Ялте.
Когда в городах приступили к уборке и подсчету ущерба, практически сразу стало понятно, что некоторые дома придется расселять. О том, что часть домов будут признаны аварийными и расселены, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первые компенсационные выплаты за частичную потерю имущества региональное правительство выделило уже 21 июня. На пятый день после потопа только в Керчи за компенсациями обратились 700 человек.
Отдельный механизм компенсации пришлось разрабатывать для автовладельцев, чьи машины оказались полностью негодными после потопа. Заявки от представителей бизнеса на возмещение ущерба от паводков и наводнения также исчислялись сотнями. Сумму причиненного ущерба крымчанам в правительстве только через неделю после начала потопа оценили более чем в 170 миллионов рублей. Однако работа по фиксации обращений пострадавших от природных стихий продолжалась еще долго. Заявления на выплаты компенсаций принимали до 30 июня.
Основную часть работ по ликвидации последствий завершили через 8 дней после начала потопа. По итогам подсчетов, только на восстановление дорожной инфраструктуры после буйства стихии потребовалось около 5,5 миллиарда рублей. Общий ущерб республике от потопов власти оценили в 12,5 миллиарда рублей. Только в Ялте частично или полностью лишились имущества более 500 жителей. Вместе с тем глава Ялты Янина Павленко заявила, что последствия от потопа могли быть меньше, но ситуацию усугубила незаконная частная застройка, которая коснулась в том числе водоохранных зон и пересохших русел рек.
А уже в начале июля ситуация повторилась. На этот раз под удар стихии попали Бахчисарайский район и Севастополь. Здесь пострадали больше 120 домов. Кроме того погибла женщина: ее смыло селевым потоком. Другая женщина пострадала, но ей удалось спастись.