Рейтинг@Mail.ru
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/krym-v-liderakh-programmy-kompleksnogo-razvitiya-selskikh-territoriy-v-rf-1133039296.html
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T20:53
2023-11-24T20:53
крым
новости крыма
андрей савчук
минсельхоз крыма
сакский район
кировский район крыма
жилье в крыму
благоустройство
соцзащита
субсидии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f782ae48b992c89db9bbf061b4e9c5d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.В рамках программы в восьми районах республики были успешно реализованы проекты по благоустройству. В частности, были построены детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка. Также несколько жителей сел получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья.Кроме Республики Крым в число лидеров вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл и Ханты-Мансийский округ.Ранее стало известно о строительстве школы и детского сада на территории села с Симферопольском районе Крыма. Мероприятия должны быть завершены к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
крым
сакский район
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60fbd46f94207909902deeee09ff20b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, андрей савчук, минсельхоз крыма, сакский район, кировский район крыма, жилье в крыму, благоустройство, соцзащита, субсидии
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ

Крым выполнил на 100% показатели программы комплексного развития сельских территорий

20:53 24.11.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.
"Республика Крым вошла в восьмерку регионов России по 100% реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий, – сообщил Савчук. – За год на благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и строительство жилья была выделена субсидия в объеме более 21 млн рублей".
В рамках программы в восьми районах республики были успешно реализованы проекты по благоустройству. В частности, были построены детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка. Также несколько жителей сел получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья.

"Две семьи из Сакского и Кировского района смогут улучшить свои условия жилья. Кстати, одна семья дом уже купила. Вторая собирается приобрести жилье в следующем году", – отметил министр.

Кроме Республики Крым в число лидеров вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл и Ханты-Мансийский округ.
Ранее стало известно о строительстве школы и детского сада на территории села с Симферопольском районе Крыма. Мероприятия должны быть завершены к 2026 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
 
КрымНовости КрымаАндрей СавчукМинсельхоз КрымаСакский районКировский район КрымаЖилье в КрымуБлагоустройствоСоцзащитаСубсидии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
21:31Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
21:10На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
21:05Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
20:53Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
20:37Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
20:23Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
20:02Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
19:45Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
19:22Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
19:10Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
18:44Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
18:27В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
18:04Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
17:30Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
17:16Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
17:02Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
16:44ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:37Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
16:25Ураган накроет Крым
Лента новостейМолния