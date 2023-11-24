https://crimea.ria.ru/20231124/krym-v-liderakh-programmy-kompleksnogo-razvitiya-selskikh-territoriy-v-rf-1133039296.html

Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ

Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ

Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T20:53

2023-11-24T20:53

2023-11-24T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.В рамках программы в восьми районах республики были успешно реализованы проекты по благоустройству. В частности, были построены детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка. Также несколько жителей сел получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья.Кроме Республики Крым в число лидеров вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл и Ханты-Мансийский округ.Ранее стало известно о строительстве школы и детского сада на территории села с Симферопольском районе Крыма. Мероприятия должны быть завершены к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году

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сакский район

кировский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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