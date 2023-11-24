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Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T20:53
2023-11-24T20:53
2023-11-24T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.В рамках программы в восьми районах республики были успешно реализованы проекты по благоустройству. В частности, были построены детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка. Также несколько жителей сел получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья.Кроме Республики Крым в число лидеров вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл и Ханты-Мансийский округ.Ранее стало известно о строительстве школы и детского сада на территории села с Симферопольском районе Крыма. Мероприятия должны быть завершены к 2026 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, андрей савчук, минсельхоз крыма, сакский район, кировский район крыма, жилье в крыму, благоустройство, соцзащита, субсидии
Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
Крым выполнил на 100% показатели программы комплексного развития сельских территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Крым на 100% выполнил показатели программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.
"Республика Крым вошла в восьмерку регионов России по 100% реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий, – сообщил Савчук. – За год на благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и строительство жилья была выделена субсидия в объеме более 21 млн рублей".
В рамках программы в восьми районах республики были успешно реализованы проекты по благоустройству. В частности, были построены детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка. Также несколько жителей сел получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья.
"Две семьи из Сакского и Кировского района смогут улучшить свои условия жилья. Кстати, одна семья дом уже купила. Вторая собирается приобрести жилье в следующем году", – отметил министр.
Кроме Республики Крым в число лидеров вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл и Ханты-Мансийский округ.
Ранее стало известно о строительстве школы и детского сада
на территории села с Симферопольском районе Крыма. Мероприятия должны быть завершены к 2026 году.
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