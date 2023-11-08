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Школа и детсад: в Крыму постоят еще два образовательных объекта - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Школа и детсад: в Крыму постоят еще два образовательных объекта
Школа и детсад: в Крыму постоят еще два образовательных объекта - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Школа и детсад: в Крыму постоят еще два образовательных объекта
В двух районах Крыма к 2026 году построят новые школу и детский сад. Распоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T06:45
2023-11-08T06:45
крым
госпрограмма социально-экономического развития крыма
строительство
образование в крыму и севастополе
новости крыма
джанкойский район
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма к 2026 году построят новые школу и детский сад. Распоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства.Школа в Симферопольском районеВ соответствии с распоряжением, новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района."Определить Общество с ограниченной ответственностью "Первая инжиниринговая компания" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.По контракту срок окончания строительства – 31 августа 2026 года. Аванс предусмотрен в размере 0,5% от стоимости работ, заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым.Детский сад в джанкойском селе"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Нижневолгоэлектромонтаж-1" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство дошкольной образовательной организации в п. Вольное", - сказано во втором распоряжении. Новый детский сад будет рассчитан на 150 мест. Стоимость контракта в данном случае почти 273,3 млн рублей. Конечный срок исполнения - 31 августа 2026 года. Заказчиком по данному объекту также является Инвестстрой Крыма.Ранее в Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест , также новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, а в Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест. В целом в Крыму до конца 2023 года планируется завершить строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублейКак в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, госпрограмма социально-экономического развития крыма, строительство, образование в крыму и севастополе, новости крыма, джанкойский район, симферопольский район
Школа и детсад: в Крыму постоят еще два образовательных объекта

Распоряжением главы РК определены подрядчики на строительство новых школы и детсада

06:45 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство симферопольского канализационного коллектора
Строительство симферопольского канализационного коллектора - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма к 2026 году построят новые школу и детский сад. Распоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства.

Школа в Симферопольском районе

В соответствии с распоряжением, новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Первая инжиниринговая компания" единственным подрядчиком по государственному контракту", - сказано в документе.
По контракту срок окончания строительства – 31 августа 2026 года. Аванс предусмотрен в размере 0,5% от стоимости работ, заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым.

Детский сад в джанкойском селе

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Нижневолгоэлектромонтаж-1" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство дошкольной образовательной организации в п. Вольное", - сказано во втором распоряжении.
Новый детский сад будет рассчитан на 150 мест. Стоимость контракта в данном случае почти 273,3 млн рублей. Конечный срок исполнения - 31 августа 2026 года. Заказчиком по данному объекту также является Инвестстрой Крыма.
Ранее в Кировском районе Крыма открылись новые школьные корпуса на 550 мест , также новая школа на 700 мест открылась в селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма, а в Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест.
В целом в Крыму до конца 2023 года планируется завершить строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымГоспрограмма социально-экономического развития КрымаСтроительствоОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаДжанкойский районСимферопольский район
 
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