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Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография" - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"
Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография" - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"
В Республике Крым реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T08:01
2023-06-10T08:01
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак."В рамках нацпроекта "Образование" у нас реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы". В рамках национального проекта "Демография" - региональный проект "Содействие занятости", - сообщила она.Благодаря участию в этих проектах школы приобретают материальную базу, современное компьютерное и мультимедийное оборудование."Точка Роста" — это всероссийская сеть образовательных центров, в которых дети обучаются по программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Такие центры создаются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек."Кванториумы" — это детские образовательные центры, новый формат дополнительного образования, цель которого - ускоренное развитие ребенка по различным научным и техническим направлениям.По словам Галины Дубчак, в Крыму уже 307 общеобразовательных организаций оснащены современным оборудованием в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". Цель этого проекта – создать к 2024 году во всех школах доступную цифровую образовательную среду.Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", на реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография" в прошлом году было потрачено около 4 млрд рублей. Часть этих средств направили на строительство детского сада на 140 мест в Керчи. Более 28 тысяч крымских семей получили единоразовую выплату при рождении или усыновлении ребенка. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 3,8 млрд рублей.По нацпроекту "Образование" завершено строительство общеобразовательной школы на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. Она примет детей с 1 сентября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублейВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКак живет в эвакуации Херсонский университет
https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, демография, общество, новости
Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"

В Крыму 307 школ получили современное оборудование с помощью проекта "Цифровая среда"

08:01 10.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиды Байконура
Виды Байконура - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак.
"В рамках нацпроекта "Образование" у нас реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы". В рамках национального проекта "Демография" - региональный проект "Содействие занятости", - сообщила она.
Благодаря участию в этих проектах школы приобретают материальную базу, современное компьютерное и мультимедийное оборудование.

"За три года на базе 109 образовательных организаций созданы центры "Образование. Точка роста", - рассказала чиновник. - На базе двух общеобразовательных организаций, в Симферополе и в Ялте, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" созданы кванториумы".

"Точка Роста" — это всероссийская сеть образовательных центров, в которых дети обучаются по программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Такие центры создаются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек.
"Кванториумы" — это детские образовательные центры, новый формат дополнительного образования, цель которого - ускоренное развитие ребенка по различным научным и техническим направлениям.
По словам Галины Дубчак, в Крыму уже 307 общеобразовательных организаций оснащены современным оборудованием в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". Цель этого проекта – создать к 2024 году во всех школах доступную цифровую образовательную среду.
Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", на реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография" в прошлом году было потрачено около 4 млрд рублей. Часть этих средств направили на строительство детского сада на 140 мест в Керчи. Более 28 тысяч крымских семей получили единоразовую выплату при рождении или усыновлении ребенка. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 3,8 млрд рублей.
По нацпроекту "Образование" завершено строительство общеобразовательной школы на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. Она примет детей с 1 сентября 2023 года.
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