https://crimea.ria.ru/20230610/kak-v-krymu-tratyat-dengi-po-natsproektam-obrazovanie-i-demografiya-1129217697.html

Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"

Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография" - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"

В Республике Крым реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T08:01

2023-06-10T08:01

2023-06-10T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала консультант отдела общего образования и оценки качества управления общего образования крымского минобраза Галина Дубчак."В рамках нацпроекта "Образование" у нас реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы". В рамках национального проекта "Демография" - региональный проект "Содействие занятости", - сообщила она.Благодаря участию в этих проектах школы приобретают материальную базу, современное компьютерное и мультимедийное оборудование."Точка Роста" — это всероссийская сеть образовательных центров, в которых дети обучаются по программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Такие центры создаются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек."Кванториумы" — это детские образовательные центры, новый формат дополнительного образования, цель которого - ускоренное развитие ребенка по различным научным и техническим направлениям.По словам Галины Дубчак, в Крыму уже 307 общеобразовательных организаций оснащены современным оборудованием в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". Цель этого проекта – создать к 2024 году во всех школах доступную цифровую образовательную среду.Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", на реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография" в прошлом году было потрачено около 4 млрд рублей. Часть этих средств направили на строительство детского сада на 140 мест в Керчи. Более 28 тысяч крымских семей получили единоразовую выплату при рождении или усыновлении ребенка. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 3,8 млрд рублей.По нацпроекту "Образование" завершено строительство общеобразовательной школы на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. Она примет детей с 1 сентября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублейВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКак живет в эвакуации Херсонский университет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, демография, общество, новости