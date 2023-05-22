https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivet-v-evakuatsii-khersonskiy-universitet-1128888789.html

Как живет в эвакуации Херсонский университет

Как живет в эвакуации Херсонский университет - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Как живет в эвакуации Херсонский университет

Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации сохранил все факультеты, студентов и преподавательский состав. Сейчас все это непростое... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T19:58

2023-05-22T19:58

2023-05-22T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации сохранил все факультеты, студентов и преподавательский состав. Сейчас все это непростое хозяйство разбросано по пяти разным местам: Геническ, Скадовск, поселок Лазурное в Скадовском районе, Ялта и Краснодарский край. В каких условиях университет живет и начинает новую приемную кампанию, как происходит обучение, как обустроились преподаватели и какое развитие ожидает вуз со славными традициями, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала ректор университета Татьяна Томилина.Сохранить коллектив и студентовЕе назначили ректором в 2022 году, когда украинский Херсонский дэржавный университет трещал буквально по швам. И поставили задачу – практически в боевых условиях сохранить все факультеты и преподавательский состав, более того, открыть новый факультет журналистики."Первый мой приказ был о прекращении деятельности украинского Херсонского государственного университета. И с 15 июня 2022 года я начала принимать людей уже на новую работу. Чтобы создать факультет журналистики, я тогда обратилась с предложением к очень известному в Херсоне журналисту, я знала, что он об этом давно мечтал. Но он ответил – я не могу, обстоятельства. В общем, человек испугался", - рассказывает Томилина.Кто-то испугался, кто-то стал откровенным врагом и уехал, а кто-то, наоборот, пришел, чтобы воссоздать университет по всем российским стандартам. Ректор очень переживала, когда открывала вступительную кампанию 2022 – 2023 года, а придут ли дети.На новый факультет журналистики поступили девять человек очно и около 27 – заочно: это все сотрудники нынешней херсонской телекомпании "Таврия".Жизнь в эвакуации19 октября 2022 года университет был временно эвакуирован в поселок Лазурный Скадовского района, где у него был спортивно-оздоровительный лагерь. "Я переехала 19 октября, на моих плечах было 79 преподавателей, сотрудников и членов их семей. Мы приехали в наш спортивно-оздоровительный лагерь на берегу моря. Проблема была в том, что есть. Где взять завтрак, обед и ужин для 79 человек? Это был очень тяжелый момент, потому что мы только переехали, а в Херсоне осталась половина сотрудников из 504. Нам выдали зарплату наличными деньгами, и мы с бухгалтером по доверенностям, которые они написали, переезжали лодочками, перевозили, передавали им деньги. Можете себе представить, что это было. Люди категорически не хотели верить в то, что им нужно оставить Херсон", - вспоминает Томилина.Деньги заканчивались, рассказывает Татьяна Юрьевна. Продуктов не было. Чтобы прокормить людей, она начала тратить уже свои личные сбережения."У меня вся семья – это я и моя мама, так Бог управил. И вот когда мои деньги закончились, я обратилась к Владимиру Васильевичу Сальдо, он стал помогать. 10 октября началась эта программа государственной эвакуации, и люди начали переезжать кто в Краснодар, кто в Крым. Жили в ПВРах (ПВР – пункт временного размещения), где, слава Богу, кормили и обеспечивали проживание. Сотрудники искали, восстанавливали, оформляли документы, потому что не у всех были русские паспорта и так далее".В спортивно-оздоровительном лагере "Буревестник" не было газа и отопления. Волонтеры подарили генератор, коллеги из КФУ имени Вернадского снабдили топливом. В таких условиях жили 48 оставшихся сотрудников."Было сложно, мы понимаем это. И тогда мы нашли в Николаевке под Симферополем маленький пансионат, который сняли на всю зиму. Зарплаты в РФ у нас стали хорошие, мы смогли себе это позволить. И сейчас многие преподаватели живут там, в Николаевке", - говорит она.Сейчас юридический факультет и кафедра изящных искусств факультета культуры и искусства находятся в Геническе, кафедра философии - в Скадовске, база Херсонского государственного педагогического университета разместилась в поселке Лазурный Скадовского района, в корпусах все того же лагеря. Четыре факультета находятся в крымской Ялте и один – в Краснодарском крае. А оставшимся сорока двум на данный момент сотрудникам приходится курсировать между ними."Я иногда просыпаюсь и думаю: а где я? Я в "Буревестнике"? В Скадовске, в Геническе, в Ялте? Или я в Николаевке в Симферополе? Вот такая круговерть", - посмеивается Татьяна Юрьевна.Что изменилось после перехода в правовое поле РФВо-первых, Херсонский государственный университет получил новый статус – поскольку 85% специальностей, которым тут обучают, учительские, то и университет стал педагогическим. Сейчас вуз переживает процесс реинтеграции, пришлось попрощаться с медицинским факультетом: согласно российскому законодательству обучение лечебному делу может проходить только в очном формате, а сейчас в силу понятных обстоятельств занятия проводятся дистанционно. Студенты частично будут переведены на специальность "фармация", которой обучают на факультете естественных наук, частично переведутся на обучение в Медицинскую академию при КФУ либо в другие российские вузы.Преподают в университете 28 кандидатов и 10 докторов наук, а в сентябре их будет уже 15. Жизнь продолжается, люди пишут и защищают диссертации, издали уже четыре научные статьи в престижных мировых научных журналах и даже создали первый среди всех университетов на новых российских территориях учебник.Сейчас в университете уже планируют следующую вступительную кампанию. Очень нужно оставить количество поступающих на уровне хотя бы прошлого года, говорит руководитель вуза. Потому что в Херсонской области просто неимоверный кадровый голод, нужны примерно все – управленцы, врачи, учителя. Сейчас в школе преподают студенты первого курса, приводит пример Татьяна Томилина: двое студентов, брат и сестра, закончившие школу в прошлом году, теперь сами преподают в своей родной школе Скадовского района математику, физику, информатику. И неплохо справляются.История должна продолжатьсяНачало этого славного университета было заложено в 1917-м году, когда во время Первой мировой войны в Херсон из Эстонии был эвакуирован Юрьевский учительский университет. Его разместили в здании закрытой к тому времени II Мариинской женской гимназии. Спустя два года, в самый разгар гражданской войны, он был преобразован в Херсонский государственный педагогический институт, а после установления в городе советской власти – в Институт народного образования. В советские годы вуз носил имя Надежды Константиновны Крупской, а при Украине стал Херсонским государственным университетом.Он родился в сложные времена, пережил много трудностей, переживет их и сейчас. В здание университета в Херсоне прилетов не было, буднично рассуждает Татьяна Юрьевна. Разбомбили бассейн, что-то прилетело в общежития, но учебные корпуса целы. Во всяком случае, пока.Вот когда мы вернемся в родной Херсон, тогда и будем оценивать, что разрушено и как это восстанавливать, говорит ректор. А пока – жить надо. Так что будем жить.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, херсонский государственный университет, татьяна томилина, новости, россия, высшее образование, образование в россии