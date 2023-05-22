https://crimea.ria.ru/20230522/v-khersonskom-universitete-izdali-pervyy-rossiyskiy-uchebnik-1128881718.html

В Херсонском университете издали первый российский учебник

В Херсонском университете издали первый российский учебник - РИА Новости Крым, 22.05.2023

В Херсонском университете издали первый российский учебник

В Херсонской области издан первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T15:16

2023-05-22T15:16

2023-05-22T15:19

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севастополь

профессия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области издан первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич."Мы столкнулись с последствиями такой тотальной профашистской пропаганды, в условиях которой жили как обычные люди, так и наши коллеги-журналисты, далеко ушедшие от правильных стандартов в нашей профессии. И вот в этом учебнике мы заново рассказываем о том, как должен работать настоящий журналист", - сказал он.По мнению Малькевича, учебное пособие будет полезно и для опытных журналистов. В том числе, описанием так назывемого "западного стандарта" профессии."Например, Пулитцеровская премия. Нам много лет рассказывали, как это важно и почетно. А теперь мы видим, что она вручается за фейковые расследования о вмешательстве России в американские выборы. Вот только что завершилось расследование в самих Штатах, уже прокурор там сообщил, что не было вообще ничего. Ничего не смогли доказать. Но возвращать премию журналисты New York Times не хотят", - привел пример Малькевич.Новый учебник передадут в вузы четырех новых регионов России, а также в Крым и Севастополь.Жители освобожденных территорий активно интегрируются в российское правовое, образовательное и культурное пространство. Они массово получают российский паспорт. Гражданам Херсонской области уже доступно оформление материнского капитала, уже в этом году в области стартует избирательная компания, в ходе которой будет сформирован законодательный орган.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом

https://crimea.ria.ru/20230425/zakon-o-feykakh-ob-uchastnikakh-svo-neobkhodimo-uzhestochit--mnenie-1128338439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов" В Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов" 2023-05-22T15:16 true PT3M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, высшее образование, образование в россии, новые регионы россии, новости, александр малькевич, крым, севастополь, профессия