https://crimea.ria.ru/20230522/v-khersonskom-universitete-izdali-pervyy-rossiyskiy-uchebnik-1128881718.html
В Херсонском университете издали первый российский учебник
В Херсонском университете издали первый российский учебник - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Херсонском университете издали первый российский учебник
В Херсонской области издан первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T15:16
2023-05-22T15:16
2023-05-22T15:19
херсонская область
общество
высшее образование
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александр малькевич
крым
севастополь
профессия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области издан первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич."Мы столкнулись с последствиями такой тотальной профашистской пропаганды, в условиях которой жили как обычные люди, так и наши коллеги-журналисты, далеко ушедшие от правильных стандартов в нашей профессии. И вот в этом учебнике мы заново рассказываем о том, как должен работать настоящий журналист", - сказал он.По мнению Малькевича, учебное пособие будет полезно и для опытных журналистов. В том числе, описанием так назывемого "западного стандарта" профессии."Например, Пулитцеровская премия. Нам много лет рассказывали, как это важно и почетно. А теперь мы видим, что она вручается за фейковые расследования о вмешательстве России в американские выборы. Вот только что завершилось расследование в самих Штатах, уже прокурор там сообщил, что не было вообще ничего. Ничего не смогли доказать. Но возвращать премию журналисты New York Times не хотят", - привел пример Малькевич.Новый учебник передадут в вузы четырех новых регионов России, а также в Крым и Севастополь.Жители освобожденных территорий активно интегрируются в российское правовое, образовательное и культурное пространство. Они массово получают российский паспорт. Гражданам Херсонской области уже доступно оформление материнского капитала, уже в этом году в области стартует избирательная компания, в ходе которой будет сформирован законодательный орган.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
https://crimea.ria.ru/20230425/zakon-o-feykakh-ob-uchastnikakh-svo-neobkhodimo-uzhestochit--mnenie-1128338439.html
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РИА Новости Крым
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В Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов"
В Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов"
2023-05-22T15:16
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PT3M03S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, общество, высшее образование, образование в россии, новые регионы россии, новости, александр малькевич, крым, севастополь, профессия
В Херсонском университете издали первый российский учебник
Первый российский учебник на освобожденных территориях появился в Херсонском университете
15:16 22.05.2023 (обновлено: 15:19 22.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области издан первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич.
"Мы столкнулись с последствиями такой тотальной профашистской пропаганды, в условиях которой жили как обычные люди, так и наши коллеги-журналисты, далеко ушедшие от правильных стандартов в нашей профессии. И вот в этом учебнике мы заново рассказываем о том, как должен работать настоящий журналист", - сказал он.
По мнению Малькевича, учебное пособие будет полезно и для опытных журналистов. В том числе, описанием так назывемого "западного стандарта" профессии.
"Например, Пулитцеровская премия. Нам много лет рассказывали, как это важно и почетно. А теперь мы видим, что она вручается за фейковые расследования о вмешательстве России в американские выборы. Вот только что завершилось расследование в самих Штатах, уже прокурор там сообщил, что не было вообще ничего. Ничего не смогли доказать. Но возвращать премию журналисты New York Times не хотят", - привел пример Малькевич.
Новый учебник передадут в вузы четырех новых регионов России, а также в Крым и Севастополь.
"Журналистика новых регионов – это журналистика оптимизма в экстремальных условиях, - говорит Александр Малькевич. – Это люди, которые живут и работают, например, в Новой Каховке. У них каждый день прилеты, но они при этом должны рассказывать про обычную жизнь города и заряжать людей позитивом, надеждой, вселять уверенность в завтрашнем дне".
Жители освобожденных территорий активно интегрируются в российское правовое, образовательное и культурное пространство. Они массово получают российский паспорт
. Гражданам Херсонской области уже доступно оформление материнского капитала, уже в этом году в области стартует избирательная компания, в ходе которой будет сформирован законодательный орган.
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